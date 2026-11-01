ఏపీలో ముగిసిన మున్సిపల్ పోలింగ్ - ఈ నెల 3న తేలనున్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం
AP Municipal Polling 2026 Ends : చెదురుమదురు ఘటనలు మిహా రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. లింగ్ ముగిసే సమయానికి క్యూలైన్లో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:42 PM IST
ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు క్యూలైన్లో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కాగా పలు చోట్ల చెదురుమదురు చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా అన్ని చోట్లా ఎన్నికలు సజావుగా సాగాయి. కొన్నిచోట్ల బ్యాలెట్ బాక్స్లను స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 3న ఓట్ల లెక్కింపు, అదే రోజు ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోని 55వ డివిజన్లో ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ సమయాన్ని పొడిగించింది. బ్యాలెట్ పేపర్పై గుర్తులు తారుమారు కావడంతో పోలింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. దీంతో ఓటు వేసేందుకు రెండున్నర గంటల అదనపు సమయం ఇచ్చారు.
మరోవైపు అన్ని జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరిగిన తీరుపై సమీక్ష నిర్వహించామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించామని చెప్పారు. జిల్లాల పరిశీలకులతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడామన్నారు. పోలింగ్ సరళిపై 12 జిల్లాల కలెక్టర్లతో మాట్లాడామని పేర్కొన్నారు. 12 జిల్లాల్లో ఎక్కువగా రాయలసీమ జిల్లాలు ఉన్నాయని వివరించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో చిన్న చిన్న ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, కొన్ని జిల్లాల నుంచి అసలు ఫిర్యాదులే రాలేదని వెల్లడించారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
"విజయవాడ 55 వార్డులో బ్యాలెట్ ముద్రణలో సమస్య గుర్తించాం. విజయవాడ 55 వార్డులో అదనపు సమయం ఇచ్చాం. రేపటి కల్లా పోలింగ్ శాతంపై స్పష్టత వస్తుంది. 2021లో 63.6 పోలింగ్ శాతం నమోదైంది. శ్రీకాకుళం నుంచి గుంటూరు వరకూ ఏ జిల్లాలోనూ సమస్యలు లేవు. కడప కలెక్టర్తోనూ మాట్లాడాను. ఎన్నికల సంఘం తటస్థవైఖరి అవలంభిస్తుంది. కలెక్టర్లు పంపిన నివేదికల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. బ్యాలెట్ బాక్సులు భద్రపరిచే స్ట్రాంగ్ రూంల వద్ద పటిష్ఠ భద్రత ఉంటుంది." - అనిల్ చంద్ర పునేఠా,రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
'పులివెందుల ఘటనపై ఎస్పీతో మాట్లాడాను. ఈ ఘటనపై నివేదిక వస్తే చర్యలు తీసుకుంటా. ఆధారాలు లేకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేం. కలెక్టర్, ఎస్పీ నివేదికల ఆధారంగానే చర్యలు తీసుకుంటాం. నియమాలు, నిబంధనల ప్రకారమే ఎస్ఈసీ పనిచేస్తుంది. పార్టీలన్నీ నాపై ఫిర్యాదు చేస్తున్నాయంటే నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తున్నట్లేనని' అనిల్ చంద్ర పునేఠా వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు నామినేషన్ల నుంచి ఇప్పటివరకు 275 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయని శాంతిభద్రతల ఐజీ రాజకుమారి తెలిపారు. ఈరోజు మొత్తం 40 ఘటనలు తమ దృష్టికి వచ్చాయన్నారు. ఇవాళ్టి ఘటనలు పరిశీలించి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తామని ఐజీ రాజకుమారి వివరించారు.
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