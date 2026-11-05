పుర పోరులో కూటమి అఖండ విజయం - వర్కౌట్ అయిన ఓట్ల బదిలీ వ్యూహం
AP municipal election alliance win: ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ మధ్య పక్కాగా జరిగిన ఓట్ల బదిలీయే ఈ చారిత్రక విజయానికి ప్రధాన కారణం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:40 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అఖండ విజయం సాధించింది. ఈ పురపాలక పోరులో కూటమి పార్టీల పొత్తుకు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు. రాజకీయాల్లో ఒకటి, ఒకటి కలిస్తే రెండు కాదు, అంతకుమించి అని ఈ ఫలితాలు నిరూపించాయి. తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ పార్టీల మధ్య ఓట్ల బదిలీ పక్కాగా జరిగిదనడానికి ఈ అఖండ విజయమే నిదర్శనం. ప్రజల్లో కూటమి పట్ల ఉన్న సానుకూల భావన ఈ ఎన్నికల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది.
రాష్ట్రంలోని 13 కార్పొరేషన్లకు గానూ 12 చోట్ల కూటమి పార్టీలే జయకేతనం ఎగురవేశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 87 మున్సిపాలిటీలు ఉండగా, అందులో 17 చోట్ల చైర్పర్సన్ స్థానాలు ముందే ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 70 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇందులో చీరాల మినహా మిగిలిన అన్ని చోట్లా ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ఈ 69 స్థానాలకు గానూ ఏకంగా 66 చోట్ల కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది. స్థానిక సంస్థల చరిత్రలో ఇంతటి భారీ విజయం ఎన్నడూ దక్కలేదు. కూటమి ప్రభుత్వ సానుకూల విధానాలు, ఒక పార్టీ ఓటు మరో పార్టీకి పక్కాగా బదిలీ కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
సమస్యలు అధిగమించి : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పొత్తుపై తొలి దశలో కొంత సందిగ్ధత నెలకొంది. ప్రధానంగా జనసేన, టీడీపీ మధ్య సీట్ల కేటాయింపులో ప్రతిష్ఠంభన ఏర్పడింది. జనసేన కోరినన్ని స్థానాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇరు పార్టీల బలాబలాలు, స్థానిక పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి కూటమి ఐక్యత ముఖ్యమని భావించి సమస్యను పరిష్కరించారు. అనంతరం టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ సంయుక్తంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి క్యాడర్కు స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి విభేదాలను పూర్తిగా తొలగించారు.
కూటమి పార్టీల మధ్య ఓట్ల బదిలీ ఏ స్థాయిలో జరిగిందో చెప్పడానికి విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఫలితమే చక్కటి ఉదాహరణ. ఇక్కడ జనసేన మేయర్ అభ్యర్థిగా వంగవీటి రాధాకృష్ణ పోటీ చేశారు. సామాజిక సమీకరణాల వల్ల టీడీపీ ఓట్లు జనసేనకు బదిలీ అవుతాయా అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కానీ, వంగవీటి రాధా ఏకంగా 1.30 లక్షలకు పైగా ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు కేవలం 12,642 ఓట్లకే పరిమితమయ్యారు. దీన్ని బట్టి జనసేనకు టీడీపీ ఓట్లు ఎంత అద్భుతంగా బదిలీ అయ్యాయో స్పష్టమవుతోంది.
కలిసిమెలిసి పనిచేసిన క్యాడర్ : సాలూరు, ముమ్మిడివరం, తిరువూరు, పెడన, పుత్తూరు, మడకశిర, పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీల్లో జనసేన అభ్యర్థులు చైర్మన్లుగా గెలవడంలో టీడీపీ క్యాడర్ పాత్ర ఎంతో కీలకం. అలాగే బీజేపీ గెలిచిన నాలుగు మున్సిపాలిటీల్లోనూ టీడీపీ, జనసేన కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పనిచేశారు. స్థానికంగా పదవులు ఆశించే నాయకుల మధ్య చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చినా కూటమి గెలుపు కోసం అంతా ఒక్కతాటిపైకి వచ్చారు.
అనంతపురంలోనూ హోరాహోరీ : అనంతపురం కార్పొరేషన్లో వైసీపీ అభ్యర్థి గెలుపొందినప్పటికీ, కూటమి గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. ఇక్కడ బీజేపీ మేయర్ అభ్యర్థిగా అజేష్ బాబు బరిలో నిలిచారు. మొదట్లో టీడీపీ నేతల మధ్య సమన్వయ లోపం కనిపించినా, ఉన్నతస్థాయి జోక్యంతో పరిస్థితి మారింది. కూటమి పార్టీల మధ్య ఓట్ల బదిలీకి గట్టి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. దీంతో సులభంగా వైఎస్సార్సీపీ గెలుస్తుందనుకున్న స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి హోరాహోరీ పోరు సాగించారు. చివరికి వైఎస్సార్సీపీ కేవలం 5,981 ఓట్ల మెజార్టీతో మాత్రమే గట్టెక్కింది.
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