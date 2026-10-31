ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఓటు వేసేలా ఏర్పాట్లు: ఎస్ఈసీ పునేఠా
AP Municipal Elections : ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేపు జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:06 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేపు జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఎన్నికలను స్వేచ్ఛగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రేపు 13 కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్ జరుగుతుందని, ఇప్పటికే నగరపాలికల్లో 118 మంది కార్పొరేటర్లు, వివిధ మున్సిపాలిటీల్లో 756 మంది కౌన్సిలర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారని పునేఠా వెల్లడించారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు : దాదాపు 75 వేల మంది పోలింగ్ సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఓటు వేసేలా ఏర్పాట్లు చేశామని, ముఖ్యంగా పల్నాడు జిల్లాలోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో భద్రతను పెంచామని పునేఠా చెప్పారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సరిపడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని, పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతను డీజీపీ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని వివరించారు.
కలెక్టర్లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు : పోలింగ్ కేంద్రాలు, స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద సీసీటీవీ కవరేజ్, వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేశామని, ఈ విషయంలో కలెక్టర్లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామని తెలిపారు. ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరిగేందుకు అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. ఓటింగ్ శాతం గతం కంటే పెరుగుతుందని ఆశిస్తున్నామని, ఓటింగ్ సరళిపై ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి వివరాలు వెల్లడిస్తామని, ఎన్నికల్లో ఎక్కడైనా అక్రమాలు జరిగితే ఫిర్యాదు చేయవచ్చని పునేఠా పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వం తీపి కబురు : ఎన్నికల విధుల్లో పనిచేసే అధికారులు, సిబ్బందికి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఎన్నికల విధుల పారితోషికాన్ని పెంచడంతో పాటు విధి నిర్వహణలో ప్రమాదాలు సంభవిస్తే అందించే పరిహారంలోనూ మార్పులు చేసింది. కేటగిరీల వారీగా గతంలో ఉన్న పారితోషికాలను సవరిస్తూ మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్ జీవోలు 1345, 1346 జారీ చేశారు. దీంతో ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనే సిబ్బందికి పెరిగిన పారితోషికంతో పాటు ప్రమాద పరిహారంలోనూ ప్రయోజనం కలగనుంది.
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