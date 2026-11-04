మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బంధువుల పోరులో తేలిన విజేతలు - ఎమ్మిగనూరు, పులివెందులలో ఒకే ఇంట్లో డబుల్ విక్టరీ
AP Municipal Elections Family Battles : మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు, రాజకీయ పార్టీల గెలుపోటములనే కాదు పలు ఇళ్లల్లోని బంధాల సమీకరణాలనూ ఆసక్తిగా మార్చేశాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:50 AM IST
మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు, రాజకీయ పార్టీల గెలుపోటములనే కాదు పలు ఇళ్లల్లోని బంధాల సమీకరణాలనూ ఆసక్తిగా మార్చేశాయి. భార్యాభర్తలు, తల్లీకుమారులు, అక్కాచెల్లెళ్లు పదవుల కోసం ఈ ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. బంధాల మధ్య సాగిన రాజకీయ పోరులో పలువురు గెలుపు గుర్రాలెక్కగా మరికొందరు ఓటమిని చవిచూశారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి తోడికోడళ్లు పోటీ పడగా టీడీపీ అభ్యర్థి చింతకాయల పద్మావతి విజయం సాధించారు. ఇక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థిగా శానససభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడి భార్య పద్మావతి పోటీ చేయగా వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అయ్యన్నపాత్రుడి సోదరుడు సన్యాసిపాత్రుడి భార్య అనిత బరిలో నిలిచారు. ఫలితాల్లో పద్మావతి 11,519 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. పట్టణంలో మొత్తం 35,876 ఓట్లు పోలవగా పద్మావతికి 23,114 ఓట్లు, అనితకు 11,595 ఓట్లు వచ్చాయి. గతంలో పద్మావతి కౌన్సిలర్గా పనిచేయగా, అనిత నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా వ్యవహరించారు.
కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పురపాలక ఛైర్పర్సన్గా కూటమి అభ్యర్థి మాచాని సునీత, ఆమె భర్త టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు ఎంబీ మహేష్కుమార్ 37వ వార్డు కౌన్సిలరుగా విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందుల మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా కూటమికి చెందిన తూగుట్ల గీతాకుమారి విజయం సాధించగా, ఆమె భర్త మధుసూదన్రెడ్డి 33వ వార్డు నుంచి కౌన్సిలర్గా గెలుపొందారు. మన్యం జిల్లా పాలకొండ నగర పంచాయతీలో జనసేన తరఫున ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా పల్లా విజయనిర్మల పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఈమె భర్త పల్లా కొండలరావు 11వ వార్డులో కౌన్సిలర్గా అదే పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి విజయ పతాక ఎగరేశారు. ఆదోనిలో 13, 46 వార్డులకు వైఎస్సార్సీపీ తరఫున భార్యాభర్తలు నాగరత్నమ్మ, కె.ఎం.చంద్రశేఖరయ్య పోటీ చేశారు. భర్త విజయం సాధించగా, భార్య ఓటమి పాలయ్యారు.
ఆదోని 52వ వార్డు నుంచి పోటీచేసిన అక్కాచెల్లెళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి బరిలో దిగిన అక్క ఇందు కౌన్సిలర్గా విజయం సాధించారు. ఇదే స్థానానికి చెల్లెలు బి.ఉష టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. గూడూరు నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసిన తల్లి డమాం సునీత విజయం సాధించగా, అదే పార్టీ నుంచి 14వ వార్డు కౌన్సిలర్ స్థానానికి పోటీ చేసిన కుమారుడు అక్షయ్ ఓడిపోయారు. కాకినాడ జిల్లా తుని పురపాలక సంఘంలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున వేర్వేరు వార్డుల్లో పోటీచేసిన భార్య కొప్పర్తి శ్రీలక్ష్మి, భర్త వీఎస్ఎస్ఎన్ మూర్తి ఇద్దరూ ఓటమి పాలయ్యారు. 19వ వార్డులో మూర్తి, 21 వార్డు నుంచి ఆయన సతీమణి శ్రీలక్ష్మి పోటీ చేశారు.