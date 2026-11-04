'ఓటు వెయ్యనివారంతా నా డబ్బు తిరిగి ఇచ్చెయ్యాలి'
Defeated YSRCP Candidate Demands Voters Return Money: నాకు ఓటు వేయని ప్రతి ఒక్కరూ నా డబ్బు నాకు ఇవ్వండి అంటూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:24 PM IST
చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో డబ్బు తీసుకుని నాకు ఓటు వేయని ప్రతి ఒక్కరూ నా డబ్బు నాకు ఇవ్వండి అంటూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 32 వార్డులో ప్రసాద్ రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అభ్యర్థిగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. దీని కోసం 10 లక్షల రూపాయలు వడ్డీకి తెచ్చి ఓటర్లకు పంచినట్లు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి తెలిపారు. అయితే వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ప్రసాద్ రెడ్డి జనసేన అభ్యర్థి చేతిలో ఓటమిపాలయ్యాడు. దీంతో తనకి ఓటు వేయనివారు తిరిగి తన డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ వేడుకుంటున్నాడు.
'మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ తరుఫున నిలబడ్డాను. నిన్న వచ్చిన ఫలితాల్లో చూస్తే స్వల్ప మెజారిటీతో నేను ఓడిపోయాను. 400 ఓట్లు తేడా ఉంది. నేను వార్డులోని ఓటర్లందరికీ రూ.1000 చొప్పున పంచాను. నాకు ఓటు వెయ్యనివారు నా డబ్బులు తిరిగివ్వాలి. లేకపోతే మీ ఇంటి ముందుకొచ్చి కూర్చుంటాను.' - ప్రసాద్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లా రెడ్డిగూడెం మండల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, ఆ పార్టీ మైలవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఎన్నికల బరిలోకి దిగితే మొండి చేయి చూపితే ఎలా పోరాడాలంటూ అసంతృప్తి చెందినట్లు సమాచారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు ఆ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడితో పాటు, ఎన్నికల బరిలో ఉన్న కొందరు ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు మంగళవారం ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్ ఇంటివద్దకు వెళ్లి ఆర్థిక సాయం కావాలని అడిగారు.
పరిషత్ ఎన్నికలపై ప్రభావం: తన వద్ద లేవంటూ బదులివ్వడంతో వాదన జరిగినట్లు తెలిసింది. పైగా ఎంపీపీ అభ్యర్థి ద్వారా వచ్చిన డబ్బుల పంపకాలపైనా వాదన జరిగిందని సమాచారం. తాము సైతం చేసేది చేస్తామంటూ వారు తెగేసి చెప్పి వెళ్లారని తెలిసింది. మరొక్క రోజులో పరిషత్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో జరిగిన పైసల పంచాయతీ ప్రభావం చూపుతుందని కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
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