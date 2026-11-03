ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభం
AP Municipal Elections Counting : రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగతోంది. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు, ఏజంట్లతో కోలాహలం నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:12 AM IST
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమైంది. అయితే వర్షం ప్రభావంతో ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు ఆలస్యం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు, ఏజంట్లతో కోలాహలం నెలకొంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్లను సిబ్బంది లెక్కిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత బ్యాలెట్ పత్రాలను 25 చొప్పున కట్టలుగా కడతారు. అనంతరం ఓట్ల లెక్కింపు మొదలవుతుంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో మేయర్, ఛైర్పర్సన్ పీఠం కోసం 520 మంది, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ల హోదా కోసం 10,105 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. రాత్రి 8 గంటల్లోగా వీటి ఫలితాలు ప్రకటించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ప్రతి కేంద్రంలో కౌంటింగ్ టేబుళ్లు వరుసలో అమర్చి ఏజెంట్లు బ్యాలెట్ పత్రాలు తాకకుండా బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోకి మొబైల్ ఫోన్లు, లాప్టాప్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను నిషేధించారు. మొత్తం ప్రక్రియను వీడియో చిత్రీకరిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద మూడు అంచెల భద్రత కల్పించారు.
ఎన్నికలు జరిగిన 13 మేయర్ స్థానాలకు గాను కూటమి నుంచి టీడీపీ 10 చోట్ల, జనసేన 2 స్థానాల్లో, బీజేపీ ఒకచోట పోటీ చేశాయి. వైఎస్సార్సీపీ 13 చోట్లా పోటీకి దిగింది. 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు గాను 17చోట్ల ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 70 ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు 49చోట్ల, జనసేన నుంచి 17 స్థానాల్లో, బీజేపీ నుంచి నాలుగు స్థానాల్లో అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు 70 చోట్లా పోటీ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం తాము చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలే గెలిపిస్తాయని ధీమాగా ఉంది. కొన్నిచోట్లయినా గట్టి పోటీనిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ లెక్కలు వేస్తోంది.