స్థానిక పోరు - 2,382 స్థానాలకు 11,805 పోలింగ్ కేంద్రాలు
AP Municipal Elections 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరికొన్ని గంటల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే ఎన్నికల నిర్వహణ సామగ్రి ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:27 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరికొన్ని గంటల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే ఎన్నికల నిర్వహణ సామగ్రి ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రేపు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 73 మున్సిపాలిటీలు, ఆరు నగర పంచాయతీలు ఉన్నాయి.
11,805 పోలింగ్ కేంద్రాలు : షెడ్యూల్ ప్రకటించిన 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో 17 మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇందులో 8 చోట్ల అన్ని వార్డులతో సహా పూర్తి స్థాయిలో ఏకగ్రీవం కావడంతో అక్కడ ఎన్నికలు జరగడం లేదు. మిగిలిన చోట్ల ఎక్కువ వార్డులు ఏకగ్రీవం కాగా కొన్ని వార్డులకు మాత్రమే ఆయా చోట్ల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మొత్తం 2,382 స్థానాలకు 11,805 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి పరిధిలో 99,36,014 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు మొదట నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది.
మేయర్ స్థానానికి పోటీ : నామినేషన్ల పరిశీలన, ఉపసంహరణలు, ఏకగ్రీవాల తర్వాత 92 పురపాలికల్లో 6,669 మంది అభ్యర్ధులు బరిలో నిలిచారు. ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలోని 20వ వార్డులో నామినేషన్లు వేసిన వారంతా ఉపసంహరించుకోవడంతో ప్రస్తుతం అక్కడ ఎన్నికలు నిర్వహించడంలేదు. పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, గురజాల, దర్శి, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, రాయచోటి, ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీలు, నగరపంచాయతీల్లో పాలకవర్గం అంతా ఏకగ్రీవమైంది. తొలిదశలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న 13 నగరపాలక సంస్థల్లో 153 మంది అభ్యర్ధులు మేయర్ స్థానానికి పోటీపడుతున్నారు. 922 డివిజన్ స్థానాల్లో 118 ఏకగ్రీవం కావడంతో మిగిలిన 804 డివిజన్ల పరిధిలో 3,073 మంది అభ్యర్ధులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు.
స్వేచ్ఛాయుతంగా ఎన్నికలు : కార్పొరేషన్ల పరిధిలో 6,384 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 59,97,918 మంది ఓటర్లు పోలింగ్లో పాల్గొనేందుకు వీలుగా అవసరసమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుతంగా, నిష్పక్షపాతంగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా భారీ స్థాయిలో పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసు బందోబస్తుతో పాటు డ్రోన్లు, సీసీటీవీ కెమెరాలు, వీడియో గ్రాఫర్ల ద్వారా నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. 36,351 మంది పోలీసు సిబ్బందిని బందోబస్తు కోసం మోహరించారు. జిల్లాల్లో అందుబాటులోని 32,276 మంది పోలీసు సిబ్బందితో పాటు ఏపీఎస్పీ నుంచి 2,730 మంది, ఇతర విభాగాల నుంచి 1,345 మంది సిబ్బందిని సమీకరించారు.
చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు : సున్నితమైన, అతి సున్నితమైన కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచుతున్నారు. అతి సున్నితమైన 671 కేంద్రాలకు 3,355 మంది, సున్నితమైన 1,233 కేంద్రాలకు 4,943 మంది పోలీసు సిబ్బందిని కేటాయించారు. పోలింగ్ సమయంలో ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించినా, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించినా, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడినా చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు ఆటంకం కలిగించే చర్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని హెచ్చరించింది.
గుడ్న్యూస్: ఎన్నికల విధుల్లో పనిచేసే అధికారులు, సిబ్బందికి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఎన్నికల విధుల పారితోషికాన్ని పెంచడంతో పాటు విధి నిర్వహణలో ప్రమాదాలు సంభవిస్తే అందించే పరిహారంలోనూ మార్పులు చేసింది. కేటగిరీల వారీగా గతంలో ఉన్న పారితోషికాలను సవరిస్తూ మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్ జీవోలు 1345, 1346 జారీ చేశారు. దీంతో ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనే సిబ్బందికి పెరిగిన పారితోషికంతో పాటు ప్రమాద పరిహారంలోనూ ప్రయోజనం కలగనుంది.
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