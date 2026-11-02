'పుర'పోరు కౌంటింగ్కు ఏర్పాట్లు పూర్తి - రేపు ఉదయం 8 గంటల నుంచి లెక్కింపు
AP Municipal Election Counting Arrangements : రాష్ట్రంలో పురపోరు కౌంటింగ్కు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మంగళవారం జరగనున్న లెక్కింపు కోసం కేంద్రాల్లో టేబుల్స్తోపాటు ఇతర ఏర్పాట్లు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:24 PM IST
రాష్ట్రంలో పురపోరు కౌంటింగ్కు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రేపు (మంగళవారం) జరగనున్న లెక్కింపు కోసం కేంద్రాల్లో టేబుల్స్తోపాటు ఇతర ఏర్పాట్లు చేశారు. నామినేషన్లతోపాటు పోలింగ్ రోజున జరిగిన చిన్నచిన్న ఘర్షణలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కౌంటింగ్కు సర్వం సిద్ధమైంది. మంగళవారం ఉదయం 8 గంటలకు లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. 13 కార్పొరేషన్లు, 79 మున్సిపాలిటీలు, నగరపంచాయతీలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపునకు ఆయా కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు చేశారు. ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కిస్తారు. ఆ తర్వాత వార్డు, మేయర్ అభ్యర్థులకు సంబంధించిన ఓట్ల కౌంటింగ్ చేపడతారు. ఈసారి మేయర్ స్థానానికి కూడా ప్రత్యక్ష పద్ధతిలోనే ఓటింగ్ నిర్వహించిన నేపథ్యంలో వార్డులతోపాటు మేయర్ అభ్యర్థుల ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది.
సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,942 వార్డులు, డివిజన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో కార్పొరేషన్లలో 922, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో 3020 డివిజన్లు, వార్డులు ఉన్నాయి. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పటిష్ట భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. సంబంధిత అభ్యర్థితోపాటు ఏజెంట్, చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్లను మాత్రమే లోపలికి అనుమతించనున్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నానికి కౌంటింగ్ ట్రెండ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాత్రికి పూర్తి ఫలితాలు వెలువడొచ్చు. నూతనంగా ఎన్నికైన వార్డు సభ్యుల ద్వారా పరోక్ష పద్ధతిలో నవంబర్ 5, 6 తేదీల్లో డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక జరగనుంది.
ఏలూరులోని వట్లూరులో ఉన్న CR రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో భద్రపరిచిన బ్యాలెట్ బాక్స్లను నగర పాలక సంస్థ అడిషనల్ ఎలక్షన్ అథారిటీ అధికారి భాను ప్రతాప్ పరిశీలించారు. కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించి సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. కౌంటింగ్ సిబ్బంది ఉదయం 5 గంటలకు కేంద్రానికి చేరుకోవాలన్నారు. తొలి విడతలో 31 డివిజన్ల ఫలితాలు, ఆ తర్వాత మరో 31 డివిజన్ల రిజల్ట్స్ వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.
వారికి మాత్రమే లోపలికి అనుమతి : అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలోస్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్దపోలీసులు నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతోంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. రేపు జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని మున్సిపల్ కమిషనర్ శివరామకృష్ణ తెలిపారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి ఐడీ కార్డులు కలిగిన వారిని మాత్రమే అనుమతిస్తామని డీఎస్పీ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.
డాక్టర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీకి నిన్న(ఆదివారం) జరిగిన ఎన్నికల్లో పోలయిన ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు అధికార యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. ముమ్మిడివరంలోని జీఎంసీ బాలయోగి బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాట్లను కోనసీమ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ నదియాదేవి పరిశీలించారు. లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగేటప్పుడు ఏ విధమైన ఆటంకాలు, గొడవలు జరగకూడదని పోలీసులకు సూచించారు. ప్రధాన ద్వారాలను మూసివేసి గుర్తింపు కార్డు ఉన్నవారిని మాత్రమే లోపలికి అనుమతించాలని అధికారులను జాయింట్ కలెక్టర్ దరియా దేవి ఆదేశించారు.
రాయలసీమ పురపోరులో చెదురుమదురు ఘర్షణలు - ప్రశాంతంగా పోలింగ్
ఉత్తరాంధ్రలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతం - ఆ ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ శాతం అధికం