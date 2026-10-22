కూటమి పార్టీల ఉమ్మడి ప్రకటన - ఎస్ఈసీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని స్పష్టీకరణ
AP Municipal Election 2026: కూటమి పార్టీల అధినేతలు ఉమ్మడిగా పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:04 AM IST
NDA Parties Joint Statement On APSEC Decision : వైఎస్సార్సీపీ చేస్తోంది ఎన్నికలపై కుట్రలా? లేక ప్రజాస్వామ్యానికి పరీక్షలా? అని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ మండిపడ్డారు. స్థానిక ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ పదేపదే ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు పారదర్శకంగా, ప్రశాంతంగా జరగాలన్నదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, ఉమ్మడి ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని ప్రకటించారు.
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కిన వేళ, కూటమి పార్టీలు ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశాయి. 2024 ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం నినాదంతో ప్రజల ముందుకు వెళ్లామని, ప్రజలు కూటమికి పాలనా బాధ్యతలు అప్పగించారని నేతలు గుర్తుచేశారు. గత రెండేళ్లుగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన అందిస్తూ ప్రజలకు భరోసా కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థలు బలోపేతమైతేనే, రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు.
59 సార్లు కోర్టుల్లో పిటిషన్లు: స్థానిక సంస్థలకు సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ద్వారా 16వ ఆర్థిక సంఘం, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులను పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుందని చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ తెలిపారు. నిర్ణీత గడువులోగా ఎన్నికలు పూర్తి చేసి, స్థానిక సంస్థల ద్వారా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నదే తమ సంకల్పమని వెల్లడించారు. ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పటివరకు వివిధ కోర్టుల్లో 59 సార్లు పిటిషన్లు వేసిందని వారు ఆరోపించారు. అడ్డంకులన్నీ తొలగి ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో హింసను ప్రేరేపించడం, పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడటం, ప్రజల కోసం నిర్మించిన రహదారులను తవ్వేయడం వంటి చర్యలకు దిగిందని విమర్శించారు.
ఎస్ఈసీ తీసుకునే ఏ నిర్ణయాన్నైనా గౌరవిస్తాం: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తీరును కూడా కూటమి అధినేతలు తమ ప్రకటనలో ప్రస్తావించారు. అప్పట్లో ప్రతిపక్షాలు నామినేషన్లు వేయకుండా భయభ్రాంతులకు గురిచేశారని, బలవంతపు ఏకగ్రీవాలతో పాటు ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. నాటి ఎన్నికల అక్రమాలపై అప్పటి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ స్వయంగా కేంద్రానికి లేఖ రాయడాన్ని గుర్తుచేశారు. తనకు భద్రత కల్పించాలని నాటి ఎస్ఈసీ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు కేంద్రం ప్రత్యేక బలగాలతో భద్రత కల్పించిందని తెలిపారు.
ప్రస్తుత ఎన్నికలు ధర్మబద్ధంగా, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరగాలన్నదే కూటమి అభిమతమని నేతలు స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత, శాంతియుత వాతావరణం కోసం తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే ఏ నిర్ణయాన్నైనా గౌరవిస్తామని స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిగి, ప్రజలు మంచి నాయకులను ఎన్నుకోవాలని, ప్రతి ఇంటికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలన్నదే కూటమి లక్ష్యమని ఉమ్మడి ప్రకటనలో కూటమి అధినేతలు వెల్లడించారు.
కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు భవానీ భక్తుల దుర్మరణం
దేవరగట్టు "బన్ని" ఉత్సవంలో చెలరేగిన హింస - ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా గాయాలు