మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో వార్డుల పునర్విభజన - షెడ్యూల్ విడుదల
ఇవాళే ప్రతిపాదనలు పంపాల్సిందిగా కార్పొరేషన్లకు ఆదేశం - రేపటి నుంచి 11 వరకు ఏడు రోజులపాటు అభ్యంతరాలు, సూచనలు స్వీకరణ - 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా వార్డుల నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 3:30 PM IST
AP Municipal Ward Delimitation Schedule : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. వార్డులను జనాభా పరంగా పునర్విభజన చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఈ చర్యలపై హైకోర్టులో దాఖలైన వాజ్యాలను కొట్టేయడంతో ప్రభుత్వం దీనిపై ముందడుగు వేసింది. రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో వార్డుల పునర్విభజనకు పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్ షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా జరిగే ఈ పునర్విభజనపై ఈనెల 14న గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలవరించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ ద్వారా జనాభా పెంపుదల ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలను పంపాల్సిందిగా కార్పొరేషన్లకు పురపాలకశాఖ డైరెక్టరేట్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనిపై గురువారం రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలు, పిటిషన్లను డిస్మిస్ చేసింది. ఆ తర్వాత పురపాలకశాఖ తన కార్యాచరణను వేగవంతం చేసింది.
దీనికి సంబంధించి ఇవాళే ప్రతిపాదనలు పంపాల్సిందిగా కార్పొరేషన్లకు పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రతిపాదనలపై రేపటి నుంచి ఈనెల 11 వరకు 7 రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు, సూచనల స్వీకరించనున్నట్లు పురపాలకశాఖ పేర్కొంది. వీటి పరిశీలన తర్వాత మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల నుంచి వచ్చే తుది ప్రతిపాదనలను ఈనెల 12న పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్కు సమర్పిస్తారు. ఈనెల 13న డీలిమిటేషన్ వార్డుల ప్రకటనకు డైరెక్టర్ పరిశీలన తర్వాత ఆమోదం తెలపనున్నారు. ఈనెల 14న ఏపీ గెజిట్లో వార్డుల డీలిమిటేషన్ ప్రకటన వెలువడనుంది.
2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా వార్డుల నిర్ణయముంటుంది. ఈమేరకు జీవీఎంసీ, విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు కార్పొరేషన్లకు పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కర్నూలు, తిరుపతి, కడప, ఏలూరు, అనంతపురం, ఒంగోలు, చిత్తూరు, మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఆదేశాలు వెళ్లాయి. ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఏడాది మార్చిలో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ డైరెక్టరేట్ ఆదేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, హైకోర్టు సూచనలను కూడా ఈ ప్రక్రియలో పాటించాలని వివరించింది.
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