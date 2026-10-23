నామినేషన్ పత్రాలు చింపివేతపై డీజీపీ సీరియస్ - 13 జిల్లాల్లో 31 ఘటనలు
రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యుల ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో భాగంగా గురువారం చోటుచేసుకున్న ఘటనలపై డీజీపీ కార్యాలయం ప్రకటన జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:24 AM IST
AP MPTC ZPTC Nominations Violence : రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యుల ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో భాగంగా గురువారం చోటుచేసుకున్న ఘటనలపై డీజీపీ కార్యాలయం ప్రకటన జారీ చేసింది. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించిన, నామినేషన్ పత్రాలను చింపేసిన, పోలీసులపై దాడులకు తెగబడిన ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ పార్టీలు, హోదాలతో సంబంధం లేకుండా చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు.
31 నేర ఘటనలు : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ సందర్భంగా 13 జిల్లాల పరిధిలో గురువారం 31 నేర ఘటనలు జరిగాయని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. వీటిల్లో హింస, ఘర్షణలు, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించినవి 22, నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కోవటం, చింపేయటం, ధ్వంసం చేయటానికి సంబంధించి 9 ఘటనలు జరిగాయని చెప్పారు. అనంతపురంలో 8, అన్నమయ్య, కడప, ప్రకాశం, తిరుపతి జిల్లాల్లో 3 చొప్పున, చిత్తూరు, శ్రీసత్యసాయి, పల్నాడు జిల్లాల్లో రెండేసి నెల్లూరు, కర్నూలు, మార్కాపురం, నంద్యాల, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఒక్కొక్క ఘటన చోటుచేసుకున్నాయన్నారు. వీటిపై మొత్తం 16 కేసులు నమోదు చేశామని పేర్కొన్నారు. మరో 11 ఘటనలకు సంబంధించి కేసుల నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని వివరించారు. ఇప్పటికే నమోదు చేసిన కేసుల్లో 54 మంది నిందితుల్ని గుర్తించామని వారందర్నీ అరెస్టులు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు డీజీపీ కార్యాలయం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఘర్షణల్లో పలువురికి గాయాలు : ఆరు ఘటనల్లో రాళ్లు రువ్వి, కర్రలతో దాడులు చేశారని 4 వాహనాలకు నిప్పుపెట్టారని ఒక ఇంటిని బుల్డోజర్తో కూల్చివేసినట్లు ప్రకటనలో తెలిపారు. మరో ఇంటిపై దాడి చేశారని, ఒక ఘటనలో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారని వెల్లడించారు. ఓ పోలీసు కానిస్టేబుల్ తలకు తీవ్ర గాయమైందని ఓ అభ్యర్థి సహా ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని వెల్లడించారు. మూడు చోట్ల జరిగిన ఘర్షణల్లో పలువురు గాయపడ్డారని మరో 3 సంఘటనల్లో రాస్తారోకోలు, ధర్నాలతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగిందని తెలిపారు. నామినేషన్ పత్రాలను లాక్కోవటం, చింపేయటం, ధ్వంసం చేసిన ఘటనలు 16 నమోదయ్యాయని వెల్లడించారు. దాడికి గురైనవారిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ, సీపీఐ(ఎం) అభ్యర్థులతో పాటు స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒకరు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
ప్రాథమిక హక్కుపై దాడే : నామినేషన్ పత్రాలు ధ్వంసం చేయడమంటే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే పౌరుడి ప్రాథమిక హక్కుపై నేరుగా దాడి చేయటమే అవుతుందని డీజీపీ తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను అడ్డుకునే ప్రతి ప్రయత్నాన్ని కఠినంగా నిష్పక్షపాతంగా ఎదుర్కొంటామన్నారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడటం, అభ్యర్థులకు రక్షణ కల్పించటం, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు అమలు చేయటంలో రాజీ లేకుండా వ్యవహరిస్తామని డీజీపీ వెల్లడించారు. హింసాత్మక గుంపుల్ని చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు మూడు సందర్భాల్లో లాఠీఛార్జ్ చేశారని పోలీసు వాహనంపై దాడి చేస్తున్న గుంపును చెదరగొట్టేందుకు రెండు టియర్ గ్యాస్షెల్స్ ప్రయోగించారని డీజీపీ తెలిపారు. మరికొందరు నిందితులను గుర్తించేందుకు వీడియో రికార్డింగ్లు, సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఫోటోలు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే లోపు నిందితుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముందన్నారు.
ఉల్లంఘనపై తక్షణమే చర్యలు : పెండింగ్లోని ఘటనలపై వెంటనే కేసులు నమోదు చేయాలని ఎస్పీలను ఆదేశించామని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు. సమసాత్మక నామినేషన్ కేంద్రాలు, గ్రామాల్లో అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించాలని ప్రతి ఉల్లంఘనపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు. ఎక్కడైనా బెదిరింపులు, అడ్డంకులు, హింసకు సంబంధించిన ఘటనలు ఎదురైతే ప్రజలు వెంటనే 100, 112 నంబర్లకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు ఇవ్వాలని డీజీపీ తెలిపారు. లేదా సమీప పోలీస్ స్టేషన్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
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