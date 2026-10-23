ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ వాయిదా - నవంబర్ 3 నుంచి 5కి మార్పు!
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ను రెండు రోజుల పాటు వాయిదా వేసే అవకాశం ఉంది. వచ్చే నెల 3వ తేదీన జరగాల్సి ఉన్న పోలింగ్ను, 5వ తేదీకి మార్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:32 AM IST
AP MPTC ZPTC Elections Likely Postponed : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ను రెండు రోజుల పాటు వాయిదా వేసే అవకాశం ఉంది. వచ్చే నెల 3వ తేదీన జరగాల్సి ఉన్న పోలింగ్ను, 5వ తేదీకి మార్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనిపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఒకట్రెండు రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకోనుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ను ఈ నెల 28కి బదులు నవంబరు 1కి ఎన్నికల సంఘం వాయిదా వేసింది. 3న ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. ముందు ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నవంబరు 3న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించాలి.
సేవల పరంగా ఇబ్బందులు : మున్సిపల్ ఓట్ల లెక్కింపు, పరిషత్ పోలింగ్ ఒకేరోజు నిర్వహిస్తే పోలీస్ బందోబస్తు, ఎన్నికల సిబ్బంది సేవల పరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశముందని ఎన్నికల సంఘం భావిస్తోంది. ఇదే విషయమై ఎన్నికల కమిషన్ గురువారం చర్చించింది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ నవంబర్ 3కి బదులు 5కి వాయిదా వేస్తే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయాన్ని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై మరోసారి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎస్ఈసీ నిర్ణయించింది.
సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో : పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ఎస్ఈసీ పునేఠా న్యాయ నిపుణులు, ఎన్నికల కమిషన్ అధికారులతో గురువారం సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు సమాలోచనలు జరిపారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నుంచి వచ్చిన నివేదికలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ అశ్వనీకుమార్, ఐజీ రాజకుమారి, ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున, ఇతర అధికారులతోనూ ఎస్ఈసీ వరుసగా సమావేశాలు నిర్వహించారు.
ఎన్ని నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాల్లో గల డివిజన్లు, వార్డుల్లో మరోసారి నామినేషన్లకు అనుమతించాలి, ఇందుకు అనుసరించాల్సిన విధానం తదితర అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించాక రాత్రి 9.50 గంటలకు ఎస్ఈసీ పునేఠా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మరోవైపు కొత్త జిల్లాలో తమ బలం నిరూపించుకుని, సత్తా చాటేందుకు అన్ని పార్టీల అధినాయకులు దృష్టి పెట్టారు.
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