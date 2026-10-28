ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు రీషెడ్యూల్ - కొత్త తేదీలు ప్రకటన
రాష్ట్రంలో జరగనున్న జిల్లా, మండల పరిషత్ ఎన్నికల తేదీల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుండగా నవంబర్ 7 కౌటింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 5:38 PM IST
AP MPTC ZPTC Elections 2026 : రాష్ట్రంలో జిల్లా, మండల పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ను రీషెడ్యూల్ చేశారు. ఈ మేరకు కొత్త తేదీలను ప్రకటించారు. నవంబర్ 3న జరగాల్సిన పోలింగ్ను నవంబర్ 5కు, నవంబర్ 5న జరగాల్సిన కౌంటింగ్ను నవంబర్ 7కు రీషెడ్యూల్ చేస్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మరోవైపు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు తేదీల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవని స్పష్టం చేశారు. యథావిధిగా నవంబర్ 1న పోలింగ్, నవంబర్ 3న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
అయితే ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నవంబర్ 3న పరిషత్ పోలింగ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే అదే రోజున పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఒకే రోజున పట్టణ స్థానిక సంస్థల కౌంటింగ్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోలింగ్ రెండూ ఏకకాలంలో నిర్వహిస్తే క్షేత్రస్థాయిలో తీవ్రమైన ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని ఎన్నికల కమిషన్ ఉన్నతాధికారులు లోతుగా విశ్లేషించారు. అంతేకాక జిల్లాల్లో తగినంత మంది పోలీస్ బలగాలు, మైక్రో అబ్జర్వర్లు, పోలింగ్ సిబ్బందిని రెండు వేర్వేరు భారీ కార్యక్రమాలకు ఒకే సమయంలో కేటాయించడం కష్టసాధ్యమని గుర్తించారు.
ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల నిర్వహణపరంగా తలెత్తే ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు తేదీలు వాయిదా వేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) భావించింది. ఈ మేరకు పరిపాలన పరమైన ఇబ్బందులు, భద్రతా సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తేదీల్లో సవరణ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎక్కడా ఎలాంటి లోపాలకు తావులేకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
జిల్లా, మండల పరిషత్లకు సవరించిన తేదీ ప్రకారం నవంబర్ 5న ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఒకవేళ రీపోలింగ్ అవసరమైతే నవంబర్ 6న ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 7న ఉండనుంది. మరోవైపు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, మావోయిస్టు ప్రభావిత, సమస్యాత్మక ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్ల దృష్ట్యా కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో మాత్రం పోలింగ్ సమయాన్ని కుదించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో చీకటి పడేలోపు పోలింగ్ సిబ్బంది, సామగ్రి సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరేలా నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే, అంటే సాయంత్రం మూడు గంటలకే పోలింగ్ ముగియనుంది.
ఇందులో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని 10 మండలాల పరిధిలో 44 అత్యంత సమస్యాత్మకమైన పోలింగ్ కేంద్రాలు, పోలవరం జిల్లాలోని ఏడు మండలాల పరిధిలోని 44 సున్నితమైన పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలోని 88 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్, రీ-పోలింగ్ ప్రక్రియలు సాయంత్రం మూడు గంటలకే ముగియనుంది. ఈ ప్రాంతాల ఓటర్లు ఈ విషయాన్ని గమనించి, ఎలాంటి గందరగోళానికి గురికాకుండా నిర్ణీత సమయలోపు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుని తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వృథా కాకుండా వినియోగించుకోవాలని కోరింది.
ఎన్నికల తేదీల్లో తలెత్తిన ఈ సవరణలను అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు, ఓటర్లు గమనించి, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళికి కట్టుబడి సహకరించాలని ఎస్ఈసీ విజ్ఞప్తి చేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి పరిఢవిల్లేలా, ప్రజలు స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా తమ ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకునేందుకు వీలుగా అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని పేర్కొంది.
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