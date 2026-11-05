ఏపీలో కొనసాగుతున్న పరిషత్ పోలింగ్ - పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్న ఓటర్లు
AP MPTC ZPTC Polling 2026: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:50 AM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఇందుకోసం 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. ఏపీలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది పోటీ చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 8,904 సమస్యాత్మక, 7,160 అత్యంత సమస్యాత్మ పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 16,064 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఆరు వేల కేంద్రాల్లో వెబ్క్యాస్టింగ్, 6,507 కేంద్రాల్లో వీడియోగ్రఫీ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 1,016,18 బ్యాలెట్ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ కోసం 2,011,16 మంది అధికారులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది సేవలు వినియోగిస్తున్నారు. వీరిలో రిటర్నింగ్ అధికారులు, ప్రిసైడింగ్, అసిస్టెంట్, ఇతర ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, జోనల్ అధికారులు, సూక్ష్మ పరిశీలకులు ఉన్నారు. నామినేషన్లు వేయని కారణంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురం ఎంపీటీసీ స్థానాలకు, నామినేషన్లన్నీ తిరస్కరించిన కారణంగా నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం కృష్ణగిరి ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ నామినేషన్లు, మున్సిపల్ పోలింగ్ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిషత్ పోలింగ్కి గట్టి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పల్నాడు, నంద్యాల, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఏపీఎస్పీకి చెందిన 111 ప్లటూన్ల అదనపు బలగాలను మోహరించారు.
మరోవైపు భారీ వర్షాలు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో ఐదు మండలాల్లో పూర్తిగా, మరో మండలంలోని రెండు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వాయిదా వేసింది. వీటిలో గురువారానికి బదులు శుక్రవారం పోలింగ్ నిర్వహించి శనివారం ఓట్లు లెక్కిస్తారు. ఏలూరు జిల్లాలో జీలుగుమిల్లి, పోలవరం, వేలేరుపాడు, బుట్టాయగూడెం మండలంతో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలంలోను పూర్తిగా పోలింగ్ను వాయిదా వేశారు.
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