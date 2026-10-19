ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ - నవంబర్ 3న పోలింగ్
స్థానిక సమరంలో భాగంగా ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించి జిల్లా ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ సభ్యులు, మండల ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ సభ్యుల ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈనెల 21 నుంచి 23 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 11:37 AM IST
AP Local Body Elections 2026 : ఏపీలో స్థానిక సమరంలో భాగంగా ప్రాదేశిక పోరుకు నగారా మోగింది. ఇవాళ ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. మొత్తం 28 జిల్లా పరిషత్లు, 659 జడ్పీటీసీలు, 659 ఎంపీపీలకు, 9829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈనెల 21 నుంచి 23 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఈ మేరకు మండల కేంద్రాల్లో ఎంపీటీసీ స్థానాలకు, జడ్పీ కార్యాలయంలో జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు.
ఈనెల 24న నామినేషన్ల పరిశీలన, 27న ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 3న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ప్రత్యేకాధికారులుగా వ్యవహరిస్తున్న వారే ఇంచుమించు మండలాలకు ఎన్నికల అధికారులుగా వ్యవహరించే వీలుంది. జడ్పీ డిప్యూటీ సీఈవోను ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అమలుకు జిల్లా స్థాయి నోడల్ అధికారిగా నియమించనున్నారు.
ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. 28 జిల్లా పరిషత్లు, 659 జడ్పీటీసీలు, 659 ఎంపీపీలకు, 9829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయన్నారు. 659 మండల కేంద్రాల్లో, 28 జిల్లా కేంద్రాల్లో వెబ్క్యాస్టింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. మొత్తం 2,81,34,518 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని వివరించారు. మరోవైపు కలెక్టర్ ఇచ్చిన నివేదిక మైదుకూరు పురపాలక ఎన్నిక వాయిదా వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం మళ్లీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని వెల్లడించారు. నామినేషన్ పత్రాలను చించివేసినందున పరిశీలన కష్టమని తెలియజేశారు. ఈ మేరకు విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
"ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశాం. ఈనెల 21 నుంచి 23 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరిస్తాం. ఈనెల 24న నామినేషన్ల పరిశీలన, 27న ఉపసంహరణకు అవకాశం. నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలను ప్రకటిస్తాం." - అనిల్ చంద్ర పునేఠా, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
సరికొత్త సిస్టం తీసుకొచ్చి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్ని్కల్లో మూస పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పి పూర్తిగా సాంకేతిక అంశాలను జోడించి ఎన్నికలను నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ‘ఎన్నికల మేనేజ్మెంట్ సిస్టం’(ఈఏంఎస్)ను తీసుకొచ్చింది. నిర్వహణకు సంబంధించి రిటర్నింగ్ అధికారులకు ఈఎంఎస్లో లాగిన్, పాస్వర్డ్, ఓటీపీ కోసం సాఫ్ట్వేర్ అందిస్తారు. ఇందులో లాగిన్ అయితే ఓటరు జాబితా, మండలాల్లో ఎన్ని ఎంపీటీసీ స్థానాలున్నాయి? ఎన్నికల విధానం ఏంటి? వంటి అంశాలన్నీ ఉంటాయి. ఎన్నికల అధికారులకు ఏ స్థాయిలో ఏ సమాచారాన్ని పంపించాలి? ఏ నమూనాలో పంపించాలి? అనేవి ఇందులో పొందుపరిచి ఉంటాయి.
మరోవైపు గ్రామ పంచాయతీలకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. నవంబర్ 26న మొదటి విడత, 29న రెండో విడత, డిసెంబర్ 2న మూడో విడత జరగనున్నాయి. తొలి విడతలో భాగంగా నవంబర్ 13న నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. నామినేషన్లకు నవంబర్ 17 వరకు గడువు విధించారు. ఉపసంహరణ గడువు నవంబరు 21 కాగా నవంబర్ 26న ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు.
నవంబర్ 16న రెండో విడత నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. నామినేషన్లకు నవంబర్ 20 వరకు గడువు విధించారు. ఉపసంహరణ గడువు నవంబరు 24 కాగా నవంబర్ 29న ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. మూడో విడత కోసం నవంబర్ 19న నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. నామినేషన్లకు నవంబర్ 23 వరకు గడువు విధించారు. ఉపసంహరణ గడువు నవంబరు 27 కాగా డిసెంబర్ 2 ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఎన్నికలు జరిగిన రోజునే ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది.
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