ఏపీలో మొదలైన పరిషత్ పోరు - నేటి నుంచే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ నామినేషన్లు
AP Parishad Elections : రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల కోలాహలం మొదలైంది. నేటి నుంచి ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం కానుంది. మున్సిపల్ నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు నేడే ఆఖరు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:20 AM IST
AP Parishad Elections : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరం మరింత వేడెక్కింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పరిషత్ పోరుకు కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలతో పాటు మండల, జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష స్థానాలకు ఇవాళ్టి నుంచి నామినేషన్ల పర్వం మొదలుకానుంది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి అధికారులు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు. మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయాల్లో ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 28 జిల్లా ప్రజాపరిషత్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 663 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉండగా, అందులో 659 స్థానాలకు మాత్రమే ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మిగిలిన నాలుగు స్థానాలకు అధికారులు ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు. అలాగే మొత్తం 659 మండల ప్రజాపరిషత్ల పరిధిలో 9,858 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 29 స్థానాలు మినహాయించి, మిగిలిన 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు నేటి నుంచి అభ్యర్థులు తమ నామపత్రాలను దాఖలు చేయనున్నారు.
అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ పోరులో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా ఉంది. సుమారు 2 కోట్ల 81 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. నామినేషన్లు వేసే అభ్యర్థుల సంఖ్య, వారి వెంట వచ్చే మద్దతుదారుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గట్టి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్ఈసీ ఆదేశాల మేరకు పకడ్బందీగా నామినేషన్ల స్వీకరణకు అధికార యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది.
నేడే మున్సిపల్ బరిపై స్పష్టత : మరోవైపు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఘట్టం కీలక దశకు చేరుకుంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు నేటి మధ్యాహ్నం 3 గంటలతో ముగియనుంది. దీంతో ప్రధాన పార్టీల నాయకులు బుజ్జగింపుల పర్వాన్ని వేగవంతం చేశారు. రెబల్స్ చేత నామినేషన్లు వెనక్కి తీసుకునేలా ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ సాయంత్రానికి ఎంతమంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారనేది స్పష్టంగా తేలిపోనుంది. ఏయే వార్డుల్లో ఏకగ్రీవాలు జరిగాయనే కచ్చితమైన లెక్క కూడా ఇవాళ సాయంత్రం నాటికి అధికారికంగా వెల్లడి కానుంది.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ - నవంబర్ 3న పోలింగ్
రెండు దశల్లో పురపోరు - ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు - జనవరికి కొత్త పాలకవర్గాలు