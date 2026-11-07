ఏపీ 'పరిషత్' పోరు - ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం, రాత్రి 8 గంటల్లోపు ఫలితాలు!
AP MPTC, ZPTC Counting 2026 : ఏపీలో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నేడు ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైంది. మొదట పోస్టల్ బ్యాలట్ పత్రాలను లెక్కిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:57 AM IST
ఏపీలో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నేడు(శనివారం) ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైంది. మొదట పోస్టల్ బ్యాలట్ పత్రాలను లెక్కిస్తున్నారు. అనంతరం పోలైన ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ నిర్వహించారు. 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన స్థానాల్లో పోటీచేసిన మొత్తం 21,012 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఓట్ల లెక్కింపుతో తేలనుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 365 లెక్కింపు కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టారు. 39,694 మంది సిబ్బంది ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొంటున్నారు. అదేవిధంగా లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద 40,679 మందితో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. కేంద్రం లోపల, బయట సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటుచేశారు. ఫుటేజ్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన 60 రోజుల వరకు భద్రపరుస్తుంది.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల ఓట్ల లెక్కింపునకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఉదయం 8 గంటలకు లెక్కింపు ప్రారంభించి, రాత్రి 8 గంటల్లోపు పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులను ఆదేశించింది. పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నేపథ్యంలో జిల్లాల్లో చేసిన ఏర్పాట్లపై SEC పునేఠా నిన్న(శుక్రవారం) సమీక్షించారు. వర్షాల కారణంగా మున్సిపల్ ఓట్ల లెక్కింపులో జాప్యమైందని, పరిషత్ ఓట్ల లెక్కింపును గడువులోగా పూర్తి చేయగలమన్న ఆశాభావాన్ని పలువురు అధికారులు వ్యక్తం చేశారు. లెక్కింపు ప్రారంభించిన తర్వాత 12 గంటల్లో పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటించాలని SEC ఆదేశించారు.
మొదట పోస్టల్ బ్యాలట్ పత్రాలు : పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే మొదట పోస్టల్ బ్యాలట్ పత్రాలు లెక్కిస్తారు. అనంతరం పోలైన ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. ప్రతి బాక్సులో గులాబీ రంగులోని MPTC బ్యాలట్ పత్రాలు, తెలుపు రంగులోని ZPTC బ్యాలట్ పత్రాలను కౌంటింగ్ సిబ్బంది వేరు చేస్తారు. ఎంపీటీసీ పరిధిలోని అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల బ్యాలట్లను కలిపి మడత విప్పకుండానే 25 చొప్పున కట్టలు కడతారు. జడ్పీటీసీ బ్యాలట్ పత్రాలను కూడా ఇదే విధంగా కట్టలుగా కట్టి రిటర్నింగ్ అధికారి టేబుల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద డ్రమ్ములో వేసి కలుపుతారు.
మొత్తం టేబుళ్లలో 50 శాతం జడ్పీటీసీ ఓట్లు : ఒక్కో టేబుల్కు వెయ్యి బ్యాలట్ పత్రాలు మొత్తం టేబుళ్లలో 50 శాతం జడ్పీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపునకు, మిగిలిన 50 శాతం ఎంపీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపునకు కేటాయిస్తారు. ఒక్కో టేబుల్కు ప్రతి విడతలో 25 బ్యాలట్ పత్రాలు చొప్పున 40 కట్టల్లో మొత్తం వెయ్యి బ్యాలట్ పత్రాలు అందజేస్తారు. ఒక ఎంపీటీసీ పరిధిలో లెక్కింపు పూర్తయ్యాక రిటర్నింగ్ అధికారి ఫలితాన్ని పరిశీలించి ఆమోదిస్తారు. ఆ తర్వాతే తదుపరి ఎంపీటీసీ స్థానానికి సంబంధించి ఓట్లు లెక్కిస్తారు. జడ్పీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాన్ని కూడా ఇదే విధంగా ప్రకటిస్తారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ఎంపీటీసీ స్థానాల తొలి ఫలితం వెలువడే అవకాశం ఉంది.
తిరుపతిలో రీపోలింగ్కు హైకోర్టు నిరాకరణ - ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించలేమని వెల్లడి
పరిషత్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిని ఉపేక్షించం: డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా