ఏపీలో రేపు ఎంపీపీ, ఎల్లుండి జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక - ఆరోజు నుంచే పదవీకాలం స్టార్ట్
Ap MPP ZPP Indirect Elections 2026: ఏపీలో రేపు (గురువారం) ఎంపీపీలతో పాటు వైస్ ఎంపీపీలను ఎంపీటీసీలు ఎన్నుకోనున్నారు. ఎల్లుండి 28 జిల్లాల్లో జడ్పీ ఛైర్మన్లు, వైస్ ఛైర్మన్లను జడ్పీటీసీలు ఎన్నుకోనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:34 PM IST
ఏపీలో మండల ప్రజాపరిషత్ (ఎంపీపీ)ల ఐదేళ్ల పదవీకాలం రేపటి తొలి సమావేశం నుంచి ఆరంభం కానుంది. ఈ మేరకు రేపు (గురువారం) పరోక్ష పద్ధతిలో ఎంపీపీలు, వైస్ ఎంపీపీలను ఎంపీటీసీలు ఎన్నుకోనున్నారు. మరోవైపు 28 జిల్లా ప్రజాపరిషత్ల (జడ్పీపీ) పదవీ కాలం ఈనెల 20న (శుక్రవారం) నుంచి ఆరంభమవుతుంది. ఇందుకోసం పరోక్ష పద్ధతిలో జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్లను జడ్పీటీసీలు ఎన్నుకుంటారు. వీరి ఐదేళ్ల పదవీ కాలం ఆరోజు నుంచి లెక్కిస్తారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఇవాళ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.
రాష్ట్రంలో 659 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇందులో కొన్ని ఏకగ్రీవాలు కాగా 9000లకు పైచిలుకు ఎంపీటీసీలకు, 659 జడ్పీటీసీలకు ఈ నెల 5న పోలింగ్ జరగ్గా, తుపాను ప్రభావం, రీ-పోలింగ్ కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 6న పోలింగ్ నిర్వహించారు. అనంతరం ఈ నెల 7న ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే ఎంపీపీలు, వైస్ ఎంపీపీలు, కో-ఆప్టెడ్ సభ్యుల ఎన్నిక, అదే మాదిరిగా జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్, కో-అప్టెడె సభ్యుల ఎంపిక కోసం ప్రత్యేక సమావేశాల తేదీలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఆ ప్రకారమే తాజాగా ఇవాళ నోటిఫికేషన్ వెలువరించింది.
ఇందులో భాగంగా ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ, జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ కో-ఆప్టెడ్ సభ్యుల ఎన్నికల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికార్లను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఆదేశించింది. మరోవైపు జిల్లా కలెక్టర్లు మండల స్థాయిలో ఈ ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేక అధికారులను నియమించాలని తెలిపింది. ఆ అధికారే ఈ పరోక్ష ఎన్నికలను నిర్వహించాలని నిర్దేశించింది.
ఈ మేరకు రేపు (గురువారం) ఎంపీపీ, వైఎస్ ఎంపీపీ ఎన్నికల కోసం ఉదయం 10 గంటలకు నామినేషన్లు తీసుకుంటారు. పదకొండు గంటలకు పరిశీలన పూర్తి చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ నామినేషన్లు వస్తే ఆ పదవికి ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. లేని పక్షంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించి ప్రమాణ స్వీకారాలను నిర్వహిస్తారు. ఈ మేరకు పూర్తిస్థాయిలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) జిల్లా ఎస్పీలను ఆదేశించింది.
కో-ఆప్టెడ్ సభ్యుల ఎన్నిక విధానం : ప్రతి ఎంపీపీలో ఒకరిని, ప్రతి జడ్పీపీలో ఇద్దరు కో-ఆప్టెడ్ సభ్యులను ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం వీరు తప్పనిసరిగా మతపరమైన మైనారిటీ (ముస్లిం, క్రైస్తవ, సిక్కు, బౌద్ధ, పార్సీ) లేదా భాషా మైనారిటీ (తెలుగు కాకుండా ఇతర మాతృభాష కలవారు) వర్గానికి చెందినవారై ఉండాలి. మరోవైపు ఈ ఎన్నికల్లో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలు జారీ చేసే ‘పార్టీ విప్’ తప్పనిసరిగా వర్తిస్తుంది. కో-ఆప్టెడ్ సభ్యుల ఎన్నికకు మాత్రం విప్ వర్తించదని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. సంబంధిత పరిషత్లో ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యులుగా ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎంపీలు), శాసనమండలి సభ్యులు (ఎమ్మెల్సీలు), శాసనసభ సభ్యులు (ఎమ్మెల్యేలు) కూడా ఈ ప్రత్యేక సమావేశాలకు హాజరుకావడానికి ఆహ్వానం అందుతుంది. కానీ ఈ పరోక్ష ఎన్నికల్లో వీరికి ఓటు హక్కు ఉండదు.
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