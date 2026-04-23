సింగపూర్‌లో కొనసాగుతున్న మంత్రుల పర్యటన - వ్యాపారవేత్తలతో చర్చలు

సింగపూర్‌లో కొనసాగుతున్న మంత్రుల బృందం పర్యటన - ఏపీలో స్మార్ట్ ఎస్టేట్‌ల నిర్మాణం, పారిశ్రామికవాడల అభివృద్ధిపై అధ్యయనం - ఎస్బీఎఫ్‌ నెట్‌వర్కింగ్ ఈవెంట్‌లో వ్యాపారవేత్తలతో ముఖాముఖి చర్చలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 8:51 PM IST

AP Ministers Training and Study Tour in Singapore: ఏపీ మంత్రుల సింగపూర్‌ ట్రైనింగ్, స్టడీ టూర్ మూడవ రోజు కొనసాగుతుంది. సింగపూర్​లో పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసే ప్రభుత్వ సంస్థ జేటీసీ కార్పొరేషన్​ను మంత్రుల బృందం సందర్శించింది. పారిశ్రామిక వాడల అభివృద్ధి, ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన స్మార్ట్ ఎస్టేట్‌లను నిర్మించడం, పర్యావరణానికి అనుకూల గ్రీన్ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించడంలో జేటీసీ కార్పొరేషన్ కీలక పాత్ర పోషించింది.

సింగపూర్‌లో కీలక ప్రాజెక్టులు జురాంగ్ ఐలాండ్ (Jurong Island), వన్-నార్త్ (one-north), చంగీ బిజినెస్ పార్క్, పుంగోల్ డిజిటల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన జేటీసీ కార్పొరేషన్ పనితీరు, కార్యకలాపాలను అక్కడి అధికారులు వివరించారు. ఏపీలో సైతం ఈ తరహాలో పారిశ్రామిక వాడల అభివృద్ధి, స్మార్ట్ ఎస్టేట్‌ల నిర్మాణం, గ్రీన్ ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడం వంటి అంశాలపై మంత్రులు అధ్యయనం చేశారు. సింగపూర్ బిజినెస్ ఫెడరేషన్ (SBF) ప్రతినిధులతో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, నెట్‌వర్కింగ్ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఎస్బీఎఫ్ నిర్వహించిన నెట్‌వర్కింగ్ ఈవెంట్‌లో సింగపూర్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలతో ముఖాముఖి చర్చలు జరిపారు.

ఎస్బిఎఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌ సమంత టెయో (Samantha Teo), ఎస్బీఎఫ్​లో గ్లోబల్ కమర్షియల్ లీడర్‌షిప్, బిజినెస్ డెవలప్​మెంట్​ వింగ్​లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న అమర్‌ప్రీత్ సింగ్ (Amarpreet Singh), ఎస్బీఎఫ్ ఇండియా బిజినెస్ కమిటీ ఛైర్మన్ ప్రసూన్ ముఖర్జీలతో మంత్రులు సమావేశమయ్యారు. ఏపీ-సింగపూర్ మధ్య వ్యాపార అవకాశాలను మెరుగుపరచడం వంటి అంశాలపై ప్రతినిధులు చర్చించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో సుస్థిర పాలనలో ఏపీలో పెట్టుబడులు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడటం, నూతన పారిశ్రామిక పాలసీలు, ప్రోత్సాహకాలు, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి సింగపూర్ కంపెనీలకు మంత్రులు వివరించారు.

ష‌ణ్ముగంతో మంత్రులు భేటీ: కాగా నిన్న(బుధవారం) మంత్రుల బృందం సింగ‌పూర్ హోం మంత్రి ష‌ణ్ముగంతో మంత్రులు భేటీ అయ్యారు. నేషన్ ఫస్ట్ గవర్నెన్స్, రాజకీయ జవాబుదారీతనంపై శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సమర్థవంతమైన నాయకత్వం అందించడం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కలిసి సమన్వయంతో పనిచేసే విధానం వంటి అంశాలపై చర్చించారు. మ‌ధ్యాహ్నం సింగ‌పూర్ సిటీ గ్యాల‌రీని సంద‌ర్శించారు. గ‌డిచిన 50 ఏళ్ల‌లో సింగ‌పూర్ అభివృద్ది చెందిన విధానం, భ‌విష్యత్ ప్రణాళిక‌లతో ఉన్న గ్యాల‌రీని సంద‌ర్శించారు. సింగ‌పూర్ కో ఆప‌రేష‌న్ ఎంట‌ర్ ప్రైజ్ ఆధ్వర్యంలో గ‌వ‌ర్నెన్స్ ఎక్స్ లెన్స్ ప్రోగ్రాంపై శిక్షణ‌ నిర్వహించారు.

సింగ‌పూర్ ప్రధాని స్ట్రాట‌జీ గ్రూప్​లో భాగంగా ఉన్న సెంట‌ర్ ఫ‌ర్ స్ట్రాట‌జిక్ ఫ్యూచ‌ర్స్ సంస్థను మంత్రులు సంద‌ర్శించారు. నేష‌న‌ల్ యూనివ‌ర్శిటీ ఆఫ్ సింగ‌పూర్ సిటీస్ (NUS Cities)ను సంద‌ర్శించారు. దీర్ఘకాలిక పట్టణ ప్రణాళిక, భూవినియోగ పాలన, ప్రభుత్వ శాఖలు - సంస్థల మధ్య సమన్వయం వంటి అంశాల‌పై సింగ‌పూర్ ప్రతినిధులు వివ‌రించారు.

