నాలుగో రోజు సింగపూర్లో మంత్రుల బృందం పర్యటన - వ్యవస్థల బలోపేతం పై చర్చలు
సింగపూర్ అవలంబిస్తున్న విధానాలు రాష్ట్రంలో అమలులో సాధ్యాసాధ్యాలపై మంత్రుల అధ్యయనం - సింగపూర్ పీఎంవో మాజీ మంత్రి మిస్టర్ లిమ్ స్వీ సే సమగ్ర వివరణ
Published : April 24, 2026 at 4:36 PM IST
AP Ministers Singapore Training Day 4: సింగపూర్లో మంత్రుల బృందం 4వ రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. సింగపూర్ ప్రభుత్వం ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యంలో అవలంబిస్తున్న అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక, సాంకేతిక, పర్యావరణ అనుకూల విధానాలను మంత్రుల బృందం అధ్యయనం చేస్తోంది. సింగపూర్లోని పరిస్థితులపై సింగపూర్ పీఎంవో మాజీ మంత్రి మిస్టర్ లిమ్ స్వీ సే మంత్రులకు సమగ్రంగా వివరించారు.
దేశ ప్రయోజనాలే కాకుండా, సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుంటూ సాగే సమష్టి ప్రయాణ ("Nation First'" to "We first") పరిణామం, ప్రజలు, ప్రభుత్వ ,ప్రైవేట్ రంగాలు సమన్వయంతో పనిచేయడం, దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి, నిజాయితీ ద్వారా ప్రజల్లో విశ్వసనీయతను నిర్మించడం, నియోజకవర్గ స్థాయిలో స్పందన, ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థలు, స్థానిక సమస్యలను త్వరగా గుర్తించి, పరిష్కరించే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం వంటి అంశాల పై చర్చించారు. సింగపూర్ అవలంబిస్తున్న విధానాలు రాష్ట్రంలో అమలులో సాధ్యసాద్యాలపై మంత్రులు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, బి.సి. జనార్దన్ రెడ్డి, వంగలపూడి అనిత, సత్యకుమార్ యాదవ్, అనగాని సత్యప్రసాద్లు పాల్గొన్నారు.
ప్రత్యేక సెషన్లు: ఈ శిక్షణలో సింగపూర్ 'స్మార్ట్ నేషన్' విధానం, హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు పనితీరు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, వ్యర్థాల నిర్వహణ మోడల్స్ను మంత్రులు పరిశీలించారు. డిజిటల్ గవర్నెన్స్, సింగిల్ విండో సేవలు, పారదర్శక పాలనపై ప్రత్యేక సెషన్లు జరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామ/వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు సింగపూర్ 'Municipal Services Office' తరహా ఫిర్యాదుల పరిష్కార మెకానిజంపై దృష్టి సారించారు. పరిశ్రమలు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో పీపీపీ మోడల్ అమలుపై మంత్రులు చర్చించారు.
మూడవరోజు: సింగపూర్లో కీలక ప్రాజెక్టులు జురాంగ్ ఐలాండ్ (Jurong Island), వన్-నార్త్ (one-north), చంగీ బిజినెస్ పార్క్, పుంగోల్ డిజిటల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన జేటీసీ కార్పొరేషన్ పనితీరు, కార్యకలాపాలను అక్కడి అధికారులు వివరించారు. ఏపీలో సైతం ఈ తరహాలో పారిశ్రామిక వాడల అభివృద్ధి, స్మార్ట్ ఎస్టేట్ల నిర్మాణం, గ్రీన్ ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడం వంటి అంశాలపై మంత్రులు అధ్యయనం చేశారు. సింగపూర్ బిజినెస్ ఫెడరేషన్ (SBF) ప్రతినిధులతో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, నెట్వర్కింగ్ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఎస్బీఎఫ్ నిర్వహించిన నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్లో సింగపూర్కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలతో ముఖాముఖి చర్చలు జరిపిన సంగతి తెలిసిందే.