'అసౌకర్యానికి క్షమాపణలు - నాణ్యమైన ఆహారం అందిస్తాం' - చీడికాడ హాస్టల్ విద్యార్థినులకు లోకేశ్ హామీ
ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీతో విచారణ - రంగంలోకి దిగిన బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత - హాస్టల్ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై సీరియస్ - పాత సిబ్బంది మొత్తం మార్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 5:17 PM IST
Action on Chidikada BC Hostel Issue : ప్రభుత్వ హాస్టళ్లు, పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల భోజనం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ఇక ఉపేక్షించేది లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పింది. అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల, బీసీ బాలికల హాస్టల్లో జరిగిన నాసిరకం భోజనం, ఆహార కొరత ఘటనపై రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ఈ ఘటన పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తూ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఆయన స్వయంగా క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ ఒక్క ఘటనపై విద్యాశాఖ, బీసీ సంక్షేమ శాఖలు సంయుక్తంగా కొరడా ఝుళిపించాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కలత చెందిన లోకేశ్, విద్యార్థినులకు క్షమాపణలు : చీడికాడ బీసీ హాస్టల్, స్కూల్లో ఆహార కొరత ఉందన్న విషయం సోషల్ మీడియా ద్వారా మంత్రి లోకేశ్ దృష్టికి వచ్చింది. దీనిపై ఆయన వెంటనే స్పందించారు. ఈ ఘటన తనను ఎంతో కలతకు గురి చేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను దాచిపెట్టకుండా ధైర్యంగా తన దృష్టికి తెచ్చిన విద్యార్థినులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. "అమ్మా, ఈ విషయాన్ని నాకు చెప్పినందుకు కృతజ్ఞతలు. మీరు ఎదుర్కొన్న ఈ అసౌకర్యానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నాను" అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అక్కడ ఉన్న తన చెల్లెమ్మలకు పోషకాలతో కూడిన నాణ్యమైన ఆహారం అందేలా చూస్తానని భరోసా ఇచ్చారు.
Disturbed to see this instance of food shortage in a BC hostel in Cheedikada. I will take this up with BC Welfare Minister Savitha garu and ensure my young sisters there receive adequate access to nutritious, good-quality food. Thank you, Amma, for bringing this to my notice. My… https://t.co/csfnYfvHck— Lokesh Nara (@naralokesh) March 13, 2026
వెంటనే యాక్షన్, హెచ్ఎంపై సస్పెన్షన్ వేటు : ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే మంత్రి లోకేశ్ విచారణకు ఆదేశించారు. వాస్తవాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారులతో ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని వేశారు. ఆ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా తప్పు జరిగిందని ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది. వెంటనే నాసిరకం భోజనం సరఫరా చేసిన ఫుడ్ ఏజెన్సీని తొలగించారు. ఆ బాధ్యతను వేరే వారికి అప్పగించారు. బడిలో పర్యవేక్షణలో విఫలమైన ప్రధానోపాధ్యాయుడిని (హెచ్ఎం) తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
I was alerted to the issue of poor food quality in a government school. We have acted immediately. A 3-member committee was formed, and based on their report, the food agency has been replaced, and subsequently the headmaster has been suspended.— Lokesh Nara (@naralokesh) March 13, 2026
We are strengthening oversight… https://t.co/bfYslxlJh0
మంత్రి సవిత సీరియస్, పాత సిబ్బంది ఔట్ : ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు మంత్రి లోకేశ్, ఈ విషయాన్ని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. మంత్రి సవిత వేగంగా స్పందించారు. చీడికాడ హాస్టల్ పరిస్థితులపై క్షేత్రస్థాయి విచారణ చేయించారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ హాస్టల్ భవనంలో మరమ్మతులు జరుగుతున్నాయని, అందుకే ప్రైవేట్ భవనంలో హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. వసతులు లేక విద్యార్థినులు ఇబ్బందులు పడుతున్న మాట వాస్తవమేనని చెప్పారు. అయితే, హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ (హెచ్డబ్ల్యూఓ) విధులకు సరిగా రావడం లేదని అధికారుల విచారణలో తేలింది. ఇతర సిబ్బంది కూడా విద్యార్థినుల పట్ల కనీస శ్రద్ధ చూపడం లేదని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. పసిపిల్లల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న పాత సిబ్బందిని పూర్తిగా మార్చేయాలని మంత్రి సవిత ఆదేశించారు. వారిపై కఠిన చర్యలకు ప్రతిపాదించారు.
ఇకపై 'లీప్' యాప్ ద్వారా పర్యవేక్షణ : ఇలాంటి ఘటనలు భవిష్యత్తులో మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ సంరక్షణ దక్కాలని, అది తాము కచ్చితంగా అందిస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇకపై తల్లిదండ్రుల నుంచి నేరుగా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేలా 'లీప్' యాప్ను వాడుకోనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీని ద్వారా హాస్టళ్లు, స్కూళ్లలో ఎక్కడైనా ఆహార సమస్య ఉంటే, వెంటనే అది అధికారుల దృష్టికి (ఫ్లాగ్) వస్తుందని వివరించారు.
