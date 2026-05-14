పొదుపు మంత్రం వాహన శ్రేణి కుదింపు - తగ్గింపు అన్ని స్థాయిల్లోనూ అమలు అయ్యేలా చూడాలన్న సీఎం
పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గించాలన్న ప్రధాని సూచనతో పొదుపు మంత్రం - మోదీ సూచనను పాటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ కాన్వాయ్లలో వాహనాలను కుదించాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:09 AM IST
CM Following Modi Mantra To Reduce The Consumption Of Petrol And Diesel : ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ పరిణామాలు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి.ప్రత్యేక్షంగానో పరోక్షంగానో భారత దేశం పైన కూడా తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది. అయితే పెట్రోల్ డీజిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచనను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్వీకరించారు. పొదుపు చర్యలను తామే స్వయంగా ఆచరించి చూపాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. తత్ఫలితంగా, తమతమ కాన్వాయ్లలోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించుకోవాలని వారు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మోదీ మంత్రాన్ని పాటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి : పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభం నేపథ్యంలో దేశ పౌరులు పొదుపు చర్యలను పాటించాలని సూచించిన ప్రధానమంత్రి మోదీ తానే స్వయంగా ఆ చర్యలను ఆచరిస్తున్నారు. ఇదే స్ఫూర్తిని రాష్ట్రంలోనూ కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి సంకల్పించారు. ఈ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా జిల్లా పర్యటనల సమయంలో తన కాన్వాయ్లో ఉండే వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం తగ్గించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. డీజీపీ, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్తో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన ఈ మేరకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తక్కువ సంఖ్యలో వాహనాలను వినియోగించేలా చర్యలు : మంత్రులు, ఇతర ప్రముఖులు (VIPలు) కూడా సాధ్యమైనంత తక్కువ సంఖ్యలో వాహనాలను వినియోగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ 50 శాతం వాహనాల తగ్గింపు నిబంధనను అన్ని స్థాయిలలోనూ కచ్చితంగా అమలు చేయాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచనాత్మకంగా వ్యవహరించాలని, దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా తన కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం తగ్గించుకోవాలని తన భద్రతా సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జిల్లా పర్యటనల సమయంలో తన వాహన శ్రేణి పరిమాణాన్ని సగానికి తగ్గించుకోవాలని ఆయన కూడా నిర్ణయించుకున్నారు.
కాన్వాయ్ పరిమాణాన్ని తగ్గించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు : 'Z Plus' కేటగిరీ భద్రత కలిగిన NSG రక్షణలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కాన్వాయ్లో సాధారణంగా 12 రకాల వాహనాలు ఉంటాయి. వీటిలో అడ్వాన్స్ పైలట్, పైలట్, NSG-1, జామ్మర్, VIP వాహనం, NSG-2, ఎస్కార్ట్-1, ఎస్కార్ట్-2, VIP స్పేర్, CMO వాహనం, అంబులెన్స్, టెయిల్-ఎండ్ వాహనం, అగ్నిమాపక వాహనం (Fire Engine) వంటివి ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం, NSG రక్షణలో ఉన్న వ్యక్తులకు తొమ్మిది వాహనాలతో కూడిన 'బాక్స్ కాన్వాయ్' తప్పనిసరి. అయితే, ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల నేపథ్యంలో, కాన్వాయ్ పరిమాణాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించాలన్న దానిపై భద్రతా సిబ్బంది ప్రస్తుతం సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు.
