జిల్లాల పునర్విభజనలో తెరపైకి కొత్త ప్రతిపాదనలు - ఏపీ క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే
కేబినెట్ భేటీలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు వివరించిన మంత్రులు - 9 జిల్లాల్లో మార్పులు లేవు, 17 జిల్లాల్లో మార్పులు జరిగాయన్న మంత్రి అనగాని - రాష్ట్రంలో మొత్తం 25 మార్పులు చేశామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 4:24 PM IST
AP Cabinet Meeting Decisions : క్యాబినెట్లో 24 అంశాలను చర్చించి ఆమోదం తెలిపినట్లు మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. రాష్ట్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, సత్యకుమార్తో కలిసి అనగాని వెల్లడించారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలో రుణాలు తీసుకున్న వారికి ఉపశమనం కల్పించామన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో స్మార్ట్ మీటర్ల ఏర్పాటును ఆమోదించామన్నారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు జిల్లాల ఏర్పాటులో మార్పులు, చేర్పులు చేసినట్లు తెలిపారు.
9 జిల్లాల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని, 17 జిల్లాల్లో కొన్ని మార్పులు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ప్రజల కోరిక మేరకు డివిజన్లు, మండలాలు మార్చామన్నారు. గత ప్రభుత్వం సరిగా ఆలోచించకుండా జిల్లాల విభజన చేసిందని విమర్శించారు. పోలవరం పరిసర ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. రాయచోటిని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. మంత్రి మండిపల్లిని పిలిచి సీఎం చంద్రబాబు ఓదార్చారని అనగాని వెల్లడించారు. గతంలో పారదర్శకంగా చేసుంటే ఈ సమస్యలు వచ్చేవి కావని మంత్రులు నాదెండ్ల, సత్యకుమార్ వ్యాఖ్యానించారు.
కేంద్రం నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు: ‘‘ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ముందుకెళ్తున్నాం. గతంలో జరిగిన విధ్వంసకర చర్యలను సరి చేస్తున్నాం. మహిళలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛ కల్పించే దిశగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. మౌలిక వసతుల కోసం దాదాపు రూ. 3 లక్షల కోట్లను ఖర్చు చేస్తున్నాం. కొప్పర్తి, ఓర్వకల్లుకు పెట్టుబడులు భారీగా వస్తున్నాయి. మచిలీపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు రోడ్డు వెళ్తుంది. కేంద్రం నుంచి సంపూర్ణ సహకారం అందుతోంది. గత ప్రభుత్వం మాదిరిగా పథకాలకు తమ పేర్లను కాకుండా మహనీయుల పేర్లను పెడుతున్నాం. దీనిపైనా మంత్రివర్గంలో చర్చ జరిగింది’’ అని మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు.
" కేబినెట్లో 24 అంశాలపై చర్చించి ఆమోదించాం. జిల్లాల పునర్విభజనపై కేబినెట్లో సుదీర్ఘంగా చర్చించాం. 9 జిల్లాల్లో మార్పులు లేవు, 17 జిల్లాల్లో మార్పులు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 25 మార్పులు చేశాం. మార్కాపురం, గిద్దలూరు, కనిగిరి, యర్రగొండపాలెం కలిపి జిల్లా చేశాం. తిరుపతిలో కలవాలని రైల్వేకోడూరు ప్రజలు ఎప్పట్నుంచో కోరుతున్నారు. బనగానపల్లె, అడ్డరోడ్డును డివిజన్లగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. చేర్పులు, మార్పులన్నీ జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అన్నమయ్య జిల్లా పేరు అలాగే ఉంటుంది, జిల్లా కేంద్రం మాత్రం మదనపల్లె. గతంలో పారదర్శకంగా చేసుంటే ఈ సమస్యలు వచ్చేవి కావు. రాయచోటిని మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. పరిపాలనా సౌలభ్యం, ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకే ఈ మార్పులు తెచ్చాం." - మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్
మరికొన్ని నిర్ణయాలు :
- రాజంపేట నియోజకవర్గాన్ని కడప జిల్లాలోకి మార్చేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం
- మదనపల్లె కేంద్రంగా అన్నమయ్య జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం
- ఆదోనిని రెండు మండలాలుగా విభజించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
- ఆదోని 1, ఆదోని 2 మండలాలుగా విభజించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
- గత ప్రభుత్వం అస్తవ్యస్తంగా జిల్లాల పునర్విభజన చేసింది: మంత్రి అనగాని
- అప్పట్లో సరిగా చేస్తే ఇప్పడు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు: మంత్రి అనగాని
