ఇంధన పొదుపు బాటలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు - "నో వెహికల్ డే"కు అనూహ్య స్పందన
నో వెహికల్ డే సందర్భంగా సైకిల్పై పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర - ఇంధన పొదుపులో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్పై వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 2:53 PM IST
AP Ministers and Mlas Decided to Reduce Vehicle Convoy : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ చమురు సంక్షోభం దృష్ట్యా, ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన పొదుపు చర్యలు ఊపందుకున్నాయి. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "నో వెహికల్ డే"ను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది.
ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ తమ కాన్వాయ్ వాహనాలను 50 శాతం తగ్గించుకున్నారు. వారి స్ఫూర్తితో మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, గొట్టిపాటి రవికుమార్, ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి వంటి ప్రజాప్రతినిధులు వారి సొంత కార్లను పక్కనబెట్టారు. వీరు సైకిళ్లు, ఎలక్ట్రిక్ బైక్లు, సొంత వాహనాల ద్వారా ప్రయాణిస్తూ, ప్రజల్లో ఇంధన పొదుపు, సోలార్ వినియోగంపై చైతన్యం నింపుతున్నారు. అంతర్జాతీయంగా ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రికత్తల వల్ల తలెత్తిన చమురు కొరతను అధిగమించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా పిలుపునిచ్చిన "నో వెహికల్ డే"కి ఏపీ మంత్రుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.
సైకిల్ పై పార్టీ కార్యాలయానికి మంత్రి: నో వెహికల్ డే సందర్భంగా సైకిల్ పై పార్టీ కార్యాలయానికి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర వచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వాహన వినియోగం తగ్గించమని సూచించారని అన్నారు. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి తమ కాన్వాయ్లో వాహనాలు తగ్గించుకున్నారని తెలిపారు. వారి స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు వాహన వినియోగాన్ని వీలైనంత తగ్గించాలన్నారు. ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచంలో పెద్ద ఎత్తున ఆయిల్ కొరత ఏర్పడుతోందన్నారు. దేశం కోసం పొదుపు అనుసరించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని తెలిపారు. ప్రతి ఇంటికీ ఒక సోలార్ కనెక్షన్ ఏర్పాటుకై ప్రజలంతా ముందుకు రావాలని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పిలుపునిచ్చారు.
నో వెహికల్ డేను పాటించిన విద్యుత్శాఖ మంత్రి: అద్దంకిలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ పర్యటించారు. నో వెహికల్ డేను మంత్రి పాటించారు. ఎస్కార్ట్, కాన్వాయ్ వాహనాలను పక్కన పెట్టారు. కేవలం సొంత వాహనంలోనే నియోజకవర్గ పర్యటనకు వెళ్లారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు పొదుపు ప్రణాళికలను మంత్రి గొట్టిపాటి ఆచరణలో చూపించారు.
ఎలక్ట్రిక్ బైక్పై ఒంటరిగా వచ్చా: నెల్లూరు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి ఎలక్ట్రిక్ బైక్పై పర్యటించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు బాటలో రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి ఇంధన పొదుపు చర్యలు చేపట్టారు. కార్లు, ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా ఎలక్ట్రికల్ బైక్లో వెళ్లి, రహదారుల పనుల ప్రారంభోత్సవాలను స్థానిక నాయకులతో చేయించారు.
నెల్లూరు రూరల్లో రూ.17 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న 168 పనులకు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రె్డ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. కార్యక్రమంలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి గిరిధర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి మాట్లాడుతూ "కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రూరల్లో రూ.700 కోట్లతో అభివృద్ది చేపట్టాం. ప్రస్తుతం శంకుస్థాపనలు చేసిన పనులను 60 రోజుల్లో పూర్తి చేసి, ప్రజలతోనే ప్రారంభోత్సవాలు చేయిస్తాం. ప్రధాని, సీఎం చంద్రబాబు సూచించే పొదుపు ప్రణాళికలు అందరూ పాటించాలి. ఎలక్ట్రిక్ బైక్పై ఒంటరిగా వచ్చా, సెక్యూరిటీ, కాన్వాయ్ రద్దు చేశాం" అని ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ పేర్కొన్నారు.
సైకిల్పై ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ పర్యటన: ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు ప్రజాప్రతినిధులు పొదుపు చర్యలు పాటిస్తున్నారు. విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు సీఎంను ఆదర్శంగా తీసుకుని నియోజకవర్గంలో సైకిల్ పై పర్యటిస్తూ పలు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. అశోక్ నగర్లోని తన నివాసం నుంచి రెండో డివిజన్ మాచవరం వరకూ సుమారు 14 కిలోమీటర్లు సైకిల్ పైనే వెళ్లి వచ్చారు. ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసున్నారు. పలువురికి తోపుడు బండ్లు, ఇస్త్రీ బండి, గ్రైండర్లు అందజేశారు. ప్రజలందరూ కష్టమైనా సైకిల్ వాడకం ప్రారంభిస్తే ఆరోగ్యంతో పాటు రవాణా ఖర్చు భారీగా తగ్గించవచ్చని గద్దె రామ్మోహన్ రావు సూచించారు.
పొదుపు చర్యలు - మంత్రి లోకేశ్తో పాటు పాటిస్తున్న మంత్రులు
