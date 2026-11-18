తుపాను ముప్పు దృష్ట్యా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి: మంత్రులు
AP Ministers Alert Officials : తుపాను ముప్పు దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర మంత్రులు సూచించారు. ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 1:35 PM IST
తుపాను ముప్పు దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర మంత్రులు సూచించారు. గతంలో అర్నబ్, మురసు తుపాను అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచించారు.
రానున్న 48 గంటలు అత్యంత కీలకమని హోంమంత్రి అనిత స్పష్టం చేశారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశించారు. సహాయక చర్యల కోసం 13 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 11 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు స్థానిక అగ్నిమాపక సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచినట్లు అనిత తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అధికారులు చెప్పగానే పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని స్పష్టం చేశారు. రైతులు వర్షాలు, ఈదురుగాలుల దృష్ట్యా వ్యవసాయ పనుల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు. అన్ని జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు 24 గంటలూ పని చేయాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం 112, 1070, 18004250101 టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఇతర సమస్యలను 9552300009 మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్కు వెంటనే తెలియజేయాలని కోరారు.
సామగ్రిని ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి : అక్వాన్ తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు విద్యుత్ శాఖను పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తం చేశారు. నెల్లూరు నుంచి విశాఖ వరకు ఎక్కడా నిర్లక్ష్యానికి తావులేకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి ఆదేశించారు. మూడు డిస్కంల ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. అవసరమైన విద్యుత్ సామగ్రిని ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. అదనపు సిబ్బందిని పంపాలని కోరుతూ ఇప్పటికే తెలంగాణ మంత్రికి లేఖ రాసినట్లు వెల్లడించారు. ప్రతి జిల్లాకు ప్రత్యేక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలినా, సరఫరాకు అంతరాయం కలిగినా యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని తేల్చిచెప్పారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసినా ప్రజలకు ముందుగానే సమాచారం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.
అక్వాన్ ముప్పు పొంచి ఉన్న దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సూచించారు. గతంలో అర్నాబ్, మురసు తుపాన్ల అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని, దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించిన జిల్లాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం ప్రత్యేక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని, కంట్రోల్ రూమ్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు హెచ్చరిక సందేశాలు పంపాలని సూచించారు.
అక్వాన్ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉన్న వేళ రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అప్రమత్తం చేశారు. తుపాను ప్రభావంతో కోస్తా తీరం వెంబడి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు, సిబ్బంది పూర్తి సంసిద్ధతతో ఉండాలని ఆదేశించారు. రెవెన్యూ సిబ్బంది సెలవులు రద్దు చేసుకుని విధులకు అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం, జిల్లా కలెక్టర్లు ఇచ్చే ఆదేశాలను యుద్ధప్రాతిపదికన అమలు చేయాలని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల భద్రతకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
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