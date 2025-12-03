ETV Bharat / state

రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీనరీకి ప్రాధాన్యం: మంత్రి నారాయణ

గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కాన్సెప్ట్​కు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపకల్పన - రైతు సమస్యలు ఒక్కోటిగా పరిష్కరిస్తామన్నారు

Minister Narayana Press Meet At Amaravati
Minister Narayana Press Meet At Amaravati (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Narayana Press Meet At Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. 30 శాతం గ్రీనరీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చెప్పారు. 133.3 కి.మీ. పరిధిలో ప్లానిటేషన్ ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. అమరావతిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి నారాయణ మాట్లాడారు.

ఇందుకు అనుగుణంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పార్కుల అభివృద్ధి చేపడుతున్నామని వివరించారు. శాఖమూరు, కృష్ణాయపాలెం, నీరుకొండల్లో గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కాన్సెప్ట్​కు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించామని తెలిపారు. వచ్చే జనవరి నెలాఖరుకల్లా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. సీజన్​లో వచ్చే ఫ్లవర్స్ ప్రకారం బ్యూటిఫికేషన్ ఉంటుందన్నారు. 22 రోడ్లలో రెండువైపులా బఫర్ జోన్‌లో గ్రీనరీ అభివృద్ధి జరుగుతోంది.

రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీనరీకి ప్రాధాన్యం: మంత్రి నారాయణ (ETV)

రైతు సమస్యలు ఒక్కొకటిగా పరిష్కారం జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. 29 గ్రామాల పరిధిలో భూసమీకరణకు సహకరించని రైతుల్ని ఇవాళ్టికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామన్నారు. రైతులు ముందుకు రాకుంటే భూసేకరణకు వెళ్తామని తేల్చి చెప్పారు. సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలోనే రైతుల కోసం ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు.

అమరావతిలో 30 శాతం గ్రీనరీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. 133.3 కి.మీ. పరిధిలో ప్లాంటేషన్ ప్రణాళిక రూపొందించాం. వివిధ ప్రాంతాల్లో పార్కుల అభివృద్ధి చేపడుతున్నాం. శాఖమూరు, కృష్ణాయపాలెం, నీరుకొండల్లో గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కాన్సెప్ట్‌కు ప్రణాళిక రూపకల్పన చేశాం. వచ్చే జనవరి నెలాఖరుకల్లా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తాం. రైతు సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారం జరుగుతోంది. 29 గ్రామాల పరిధిలో భూ సమీకరణకు రైతులకు ఇవాళ్టికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రైతులు ముందుకు రాకుంటే భూసేకరణకు వెళ్తాం. సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలోనే రైతుల కోసం ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేస్తాం. - నారాయణ, మంత్రి

అమరావతిలో 2వ విడత భూసమీకరణకు ఆదేశాలు - అందుబాటులోకి 20,494 ఎకరాలు

7 గ్రామాల పరిధిలో: ఇటీవలే రాజధానిలో రెండోవ విడత భూసమీకరణకు ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 7 గ్రామాల పరిధిలో 16,666.57 ఎకరాల పట్టా, అసైన్డ్ భూమి సమీకరణ చేసేందుకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలంలోని 4 గ్రామాల పరిధిలో భూ సమీకరణ చేయనున్నారు. అదే విధంగా గుంటూరు జిల్లా తుల్లూరు మండలంలోని 3 గ్రామాల పరిధిలో భూసమీకరణ చేయాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఏడు గ్రామాల్లో కలిపి పట్టాభూమి 16,562.52 ఎకరాలు, 104.01 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమిని సమీకరణ చేయనున్నారు. ఈ భూసమీకరణ బాధ్యతను సీఆర్​డీఎ కమిషనర్​కు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఏడు గ్రామాల పరిధిలో 3,828.30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. ఈ భూములను కలుపు కుంటే మొత్తం 20,494 ఎకరాల భూమి అందుబాటులోకి రానుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు సీఆర్​డీఎ కమిషనర్ తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. పురపాలక పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అమరావతికి పాక్షికంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయం - పార్లమెంట్‌ హామీల కమిటీ ఆక్షేపణ

TAGGED:

MINISTER NARAYANA
GREENERY IN CAPITAL AMARAVATI
NARAYANA PRESS MEET ON GREENERY
మంత్రి నారాయణ మీడియా సమావేశం
MINISTER NARAYANA PRESS MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.