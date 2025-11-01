కాశీబుగ్గ బాధితులకు ఆర్థిక సాయం - రూ.15 లక్షలు ప్రకటించిన మంత్రి నారా లోకేశ్
కాశీబుగ్గ ఆలయ తొక్కిసలాట ఘటన - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్
Published : November 1, 2025 at 10:20 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 10:50 PM IST
Kasibugga Temple Stampede Updates : ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీ బుగ్గ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగి 9 మంది భక్తులు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షల చొప్పున సాయం అందిస్తామని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు రూ.3 లక్షల చొప్పున సాయం చేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. తొలుత కాశీబుగ్గలోని ఘటనాస్థలాన్ని మంత్రి లోకేశ్ హోంమంత్రి అనిత, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుతో కలసి పరిశీలించారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ఘటన జరిగిన తీరును కలెక్టర్, ఎస్పీని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం : కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి గుడి వద్ద తొక్కిసలాట ఘటన బాధాకరమని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. దర్షటన జరిగిన వెంటనే అప్రమత్తమై సహాయ చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. క్షతగాత్రులు పూర్తిగా కోలుకునే వరకు ఏపీ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
ఆలయ నిర్వాహకులు, సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తాం : 94 ఏళ్ల వృద్ధుడు సొంత ఖర్చుతో వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నిర్మించారని, ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో తొక్కిసలాట జరిగిందని అన్నారు. భక్తుల్లో మొదటిసారి వచ్చినవారే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని, ఇంత మంది భక్తులు వస్తారని ఎవరూ ఊహించలేదని, బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసినా రద్దీ కారణంగా సరిపోలేదని తెలిపారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే మంత్రి, ఎమ్మెల్యే, అధికారులను అప్రమత్తం చేశామని అన్నారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారని వెల్లడించారు.
చికిత్స పొందుతున్నవారికి ప్రాణాపాయం లేదు : తొక్కిసలాట ఘటనపై ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రజలకు దేవుడిని దగ్గర చేయాలనే సదుద్దేశంతో ఈ ఆలయం నిర్మించారని, తొక్కిసలాట ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకులు, సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తామని అన్నారు. పలాస ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న 16 మందికి ప్రాణాపాయం లేదని, తీవ్రగాయాలైన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తామని తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు మట్టి ఖర్చుల కింద రూ.10,000 అందించామని అన్నారు. ఒకేసారి ఇంతమంది వస్తారని ఎవరూ అంచనా వేయలేదని ఆయన వివరించారు.
"94 ఏళ్ల పెద్దాయన ప్రజల కోసం ఈ గుడి కట్టారు. ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఘటన జరిగిన వెంటనే సహాయ చర్యలు చేపట్టాం. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తాం. తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ.3 లక్షలు ఇస్తాం. భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. క్షతగాత్రులు పూర్తిగా కోలుకునే వరకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. తొక్కిసలాట ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకులు, సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తాం. పలాస ఆస్పత్రిలో ఉన్న 16 మందికీ ప్రాణాపాయం లేదు"- నారా లోకేశ్, ఏపీ మంత్రి
రూ.2 లక్షల పరిహారం : మరోవైపు మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.50,000 చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా అందజేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళంలోగల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట అత్యంత బాధాకరం. తమ సన్నిహితులను,కుటుంబసభ్యులను కోల్పోయిన వారికి ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి బంధువులకు పీఎం ఎన్ ఆర్ ఎఫ్…
కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా
ఇంతమంది వస్తారని నేను ఊహించలేదు - అందుకే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదు : కాశీబుగ్గ ఆలయ నిర్వాహకుడు