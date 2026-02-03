ETV Bharat / state

అరుదైన ఖనిజాలతో అదనపు రాబడి - ఏపీఎండీసీకి మరో 6 బీచ్‌ శాండ్‌ లీజులు

బీచ్‌ శాండ్‌ లీజుల మంజూరుకు మార్గం సుగమం - సిఫార్సు చేసిన అణు ఇంధన శాఖ - కేంద్ర గనుల శాఖ అనుమతే తరువాయి - ఖనిజాల విక్రయాలు మొదలుపెడితే ఏటా రూ.150 కోట్లు

AP Mineral Development Corporation gets 6 more Beach Sand Leases
AP Mineral Development Corporation gets 6 more Beach Sand Leases (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
AP Mineral Development Corporation gets 6 more Beach Sand Leases : ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (APMDC)కి దాదాపు 5 వేల హెక్టార్లలో మరో 6 బీచ్‌ శాండ్‌ లీజుల మంజూరుకు మార్గం సుగమమైంది. ఈ మేరకు అణు ఇంధన శాఖ (DAE) తాజాగా కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది. దీంతో శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల పరిధిలో 6 లీజులు ఏపీఎండీసీకి దక్కనున్నాయి. దీనికి కేంద్ర గనుల శాఖ ప్రాథమిక అనుమతి (LOI) జారీ చేస్తే, రాష్ట్ర గనుల శాఖ ఏపీఎండీసీకి ఆ లీజులు మంజూరు చేసే ప్రక్రియ చేపడుతుంది.

రాష్ట్రంలో శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు మొత్తం 16,604 హెక్టార్లలో 16 లీజుల మంజూరు కోసం గతం నుంచి ఏపీఎండీసీ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. వీటిలో 211 మిలియన్‌ టన్నుల బీచ్‌ శాండ్‌ నిల్వలు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలంలోని 909.85 హెక్టార్లలో 2 లీజులు, విశాఖపట్నం జిల్లా భీమునిపట్నంలో 90.15 హెక్టార్లలో ఒక లీజు కలిపి 1000 హెక్టార్లలో 3 లీజులు ఏపీఎండీసీకి గతంలో మంజూరు అయ్యాయి. వీటిలో తవ్వకాలు మొదలుపెడితే మిగిలిన లీజులు మంజూరు చేస్తామని గతంలో కేంద్రం తెలిపింది.

ఏపీఎండీసీకి మొత్తం 9 బీచ్‌ శాండ్‌ లీజులు : ఈ మూడు లీజులకు టెండర్లు పిలిచి, మైన్‌ డెవలపర్‌ అండ్‌ ఆపరేటర్‌ (DPO) కాంట్రాక్టర్​ను ఎంపిక చేశారు. తవ్వకాలకు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటుగా వివిధ అనుమతులు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ఇప్పుడు కొత్తగా మరో 6 లీజులు ఇచ్చేందుకు సానుకూల నిర్ణయం వెలువడింది. దీంతో ఏపీఎండీసీకి మొత్తం 9 బీచ్‌ శాండ్‌ లీజులు దక్కినట్లు అవుతుంది.

అరుదైన ఖనిజాలతో అదనపు రాబడి : బీచ్‌ శాండ్‌లో మోనజైట్, ఇల్లిమనైట్, రూటైల్, లుకోక్సెన్, జిర్కాన్, గార్నెట్, సిల్లిమనైట్‌ వంటి అరుదైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. మోనజైట్‌లో అణుధార్మికత అధికంగా కలిగి ఉంటుంది. మిగిలిన ఖనిజాల్లో అయితే పరిమితంగా ఉంటుంది. బీచ్‌ శాండ్‌ తవ్వకాలు చేసి, వాటిలో ఆయా ఖనిజాలను వేరు చేసి, తర్వాత విలువ జోడించే ప్రక్రియ చేపడతారు.

ఏటా రూ.150 కోట్ల వరకు రాబడి : ఇప్పటికే మంజూరైన 3 లీజుల్లో తవ్వకాలు, ఖనిజాలను వేరు చేయడం, వాటికి వాల్యూ యాడ్‌ చేయడం తదితరాల కోసం పిలిచిన టెండర్లను అదానీ గ్రూప్‌నకు చెందిన అల్లువియల్‌ హెవీ మినరల్స్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఈ సంస్థ తవ్వకాలు తదనంతర ప్రక్రియ చేపట్టి, ఆయా ఖనిజాల విక్రయాలు మొదలు పెడితే ఏపీఎండీసీకి ఏటా రూ.150 కోట్ల వరకు రాబడి వస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా మరో 6 లీజులకు కూడా టెండర్లు నిర్వహించి, తవ్వకాలు చేపడితే ఏపీఎండీసీ రాబడి భవిష్యత్తులో మరింత పెరగనుంది.

అరుదైన ఖనిజాలు అధికంగా లభించే రాష్ట్రాలైన ఏపీ, ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలతో కలిపి రేర్‌ ఎర్త్‌ కారిడార్ల ఏర్పాటుకు సహకారం అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. దీని వల్ల వీటి తవ్వకాలకు అనేక ఔత్సాహిక కంపెనీలు అన్నీ ముందుకొస్తాయి. మైనింగ్‌ యాక్టివిటీ భారీగా పెరుగుతుంది. తద్వారా అధిక సంఖ్యలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. దీంతో ప్రభుత్వానికి రాబడి గణనీయంగా పెరగనుంది. ఇక పై ఇటువంటి ఖనిజాల తవ్వకాలకు ముందుకు వచ్చే ఔత్సాహిక కంపెనీలకు కేంద్రం నుంచి మరింత ప్రోత్సాహం అందనుంది.

రాష్ట్రంలో అరుదైన ఖనిజాల వెలికితీతకు కేంద్రం తోడ్పాటు

బడ్జెట్‌ 2026-27: ఏపీ, ఒడిశా, కేరళకు గుడ్‌న్యూస్- అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లు ఏర్పాటు

