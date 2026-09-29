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ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనంపై సర్వే - టాప్​లో విశాఖ

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలు చేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజనం పథకంపై అత్యధికంగా మార్చిలో విశాఖపట్నం జిల్లాలో 80.8% మంది సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనంపై సర్వే
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనంపై సర్వే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:27 AM IST

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AP Mid Day Meal Scheme Visakhapatnam Tops Satisfaction Survey : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలు చేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజనం పథకంపై అత్యధికంగా మార్చిలో విశాఖపట్నం జిల్లాలో 80.8% మంది సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జనవరి నుంచి ఆగస్టు వరకు ఐవీఆర్‌ఎస్‌ ద్వారా ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజనంపై ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించింది. గత ఎనిమిది నెలల్లో సరాసరిన విశాఖపట్నంలో 77.8% మంది భోజనంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

కలెక్టర్లు తనిఖీ చేయాలి : విశాఖపట్నం తర్వాత స్థానాల్లో శ్రీకాకుళం (77.5%), పార్వతీపురం మన్యం (76.9%), పోలవరం (76.7%), విజయనగరం (76.5%) నిలిచాయి. అనంతపురం 68.2%, కర్నూలు 69.3%, శ్రీసత్యసాయి 70.2%, ప్రకాశం 71.4%, బాపట్ల 71.4% సంతృప్త స్థాయిలతో కింద నుంచి ఐదు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. తక్కువ ప్రజాభిప్రాయ స్కోరు నమోదైన పాఠశాలలను జిల్లా కలెక్టర్లు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.

పరిశుభ్రంగా భోజనం పెట్టే పరిసరాలు : భోజనం నాణ్యత, పారిశుద్ధ్యంపై పదేపదే వచ్చే ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలని, సంతృప్తికర స్థాయి తగ్గుతున్న జిల్లాల కలెక్టర్లు తగిన చర్యలు తీసుకుని, నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించింది. దీంతోపాటు మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యతను పెంచేందుకు ఇప్పటికే పాఠశాల విద్యాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. నాణ్యమైన చిక్కీలు, కోడిగుడ్లు సరఫరా చేయడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు, పరిశీలనలు పెంచింది. ఇప్పటికే భోజనాన్ని ప్రతి రోజూ ఒక ఉపాధ్యాయుడు రుచి చూడాలనే నిబంధన విధించింది. వంటశాల, భోజనం పెట్టే పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఉపాధ్యాయులకు ఆదేశాలిచ్చింది.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం పథకం అనేక మంది విద్యార్థుల కడుపు నిండుతుంది. ఈ పథకం ద్వారా పౌష్టికాహారాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. అయితే మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో కొత్త బియ్యం వాడటంతో అన్నం ముద్దగా అయ్యేది. దీంతో స్టీమ్ రైస్‌ సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అన్నం ముద్దగా అవుతుంటే విద్యార్థులు తినేందుకు ఇష్టపడటం లేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తంమవుతోంది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దాదాపు 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారికి మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు జరుగుతోంది.

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SCHOOL MEAL SATISFACTION
ANDHRA PRADESH MDM
SCHOOL MIDDAY MEAL
MDM QUALITY AP
AP MID DAY MEAL SCHEME

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