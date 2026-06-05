ETV Bharat / state

వెరిఫికేషన్ కాల్ లెటర్ వస్తే జాబ్ వచ్చినట్లు కాదు - అధికారుల క్లారిటీ

డీఎస్సీ నియామకాలపై వస్తున్న అవాస్తవాలను ఖండించిన జీఏడీ, విద్యా శాఖ ఉన్నతాధికారులు - వర్టికల్, హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ల అమలుపై పూర్తి స్పష్టత - సుప్రీంకోర్టు తీర్పు, జీవో 77 మేరకే ఎంపిక ప్రక్రియ

​Mega DSC 2025 Clarity
​Mega DSC 2025 Clarity (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​Mega DSC 2025 Clarity : రాష్ట్రంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీ-2025 రిక్రూట్‌మెంట్‌పై వస్తున్న వదంతులను ప్రభుత్వం ఖండించింది. ఈ నియామకాల ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందని జీఏడీ, విద్యా శాఖ, క్రీడా శాఖల ఉన్నతాధికారులు తేల్చి చెప్పారు. నిబంధనల విషయంలో ఎక్కడా ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను తూచా తప్పకుండా పాటించామని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్‌ఎస్‌ రావత్‌, పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్‌ మీడియాతో మాట్లాడి పలు కీలక విషయాలపై పూర్తి వివరణ ఇచ్చారు.

కొత్త విధానం వల్లే గందరగోళం : రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా కొత్త విధానంలో ఇంత భారీ స్థాయిలో డీఎస్సీ రిక్రూట్‌మెంట్ చేపట్టారు. దీనివల్లే అభ్యర్థుల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొని ఉండొచ్చని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. గత కొద్ది రోజుల నుంచి హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వర్టికల్ రిజర్వేషన్లు, హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ల అమలు విధానం పూర్తిగా వేర్వేరుగా ఉంటుందని అభ్యర్థులు గమనించాలన్నారు.

జీవో 77 ఆధారంగానే నియామకాలు : గత ప్రభుత్వం 2023 ఆగస్టు 2వ తేదీన హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి జీవో నెంబర్ 77ను జారీ చేసింది. ఆ జీవోలో పొందుపరిచిన నిబంధనల ఆధారంగానే డీఎస్సీ-2025 రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియను చేపట్టారు. ఈ కొత్త పద్ధతి ప్రకారం హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్లకు స్థిరమైన (ఫిక్స్‌డ్) రోస్టర్ పాయింట్లు ఉండవు. ఈ విషయాన్ని అభ్యర్థులు అర్థం చేసుకోవాలని జీఏడీ-సర్వీసెస్ స్పెషల్ సీఎస్ ఎస్ఎస్ రావత్ సూచించారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున రిక్రూట్‌మెంట్ చేపట్టడం, అందులోనూ కొత్త నిబంధనలు అమలు చేయడం ఇదే తొలిసారి అని ఆయన గుర్తుచేశారు.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మేరకే ఎంపిక : డీఎస్సీ నియామకాల్లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును, మార్గదర్శకాలను పక్కాగా అమలు చేశారు. వర్టికల్ రిజర్వేషన్ విధానాన్ని క్రమపద్ధతిలో పాటించారు. మెరిట్ లిస్ట్ ఆధారంగానే పోస్టుల భర్తీ జరిగింది. ఏ కేటగిరీకి చెందిన పోస్టులను, ఆ కేటగిరీ అభ్యర్థులకే కేటాయించారు. ఎవరికైనా అసంతృప్తి ఉంటే, తమకు ఉద్యోగం ఎందుకు రాలేదో కారణాలను అభ్యర్థులు స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చని అధికారులు సూచించారు.

స్పోర్ట్స్, దివ్యాంగుల కోటాపై స్పష్టత : స్పోర్ట్స్ (క్రీడలు), దివ్యాంగుల కోటా పోస్టుల భర్తీపై కూడా అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ విభాగాలకు రోస్టర్ పాయింట్లు ఉంటాయి. అయితే గతంలో స్పోర్ట్స్ కోటాకు సెపరేట్ పాయింట్ ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ విధానం లేదు. అలాగే, నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడే ఏ పోస్టు ఎవరికో ముందుగానే చెప్పే పద్ధతి ఇప్పుడు అమలులో లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎవరు ఏ కేటగిరీ నుంచి ఎంపికైతే, ఆ కేటగిరీలోనే పోస్టు భర్తీ చేస్తామని తెలిపారు.

కాల్ లెటర్ వస్తే ఉద్యోగం వచ్చినట్లు కాదు : చాలా మంది అభ్యర్థులకు కాల్ లెటర్ వచ్చినా ఎందుకు సెలెక్ట్ కాలేదన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులకు మొదట వచ్చింది కేవలం 'సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ కాల్ లెటర్' మాత్రమేనని అధికారులు చెప్పారు. దాన్ని చూసి ఉద్యోగం వచ్చేసిందని భావించడం సరికాదన్నారు. మెరిట్ జాబితాలో ఉన్న ఎవరైనా రెండు, మూడు చోట్ల (వేర్వేరు పోస్టులకు) ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ, ఆ అభ్యర్థి ఏదో ఒక చోట మాత్రమే ఉద్యోగంలో చేరతాడు. అప్పుడు మిగిలిన పోస్టుల్లో మార్పులు వస్తాయి. ఇలాంటి సాంకేతిక కారణాల వల్లే వెరిఫికేషన్‌కు వెళ్లిన అందరికీ ఉద్యోగాలు రావు అని అధికారులు వివరించారు. ఏదేమైనా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే విషయంలో ఒక్క చిన్న తప్పు కూడా జరగలేదని, అర్హులైన వారికే పోస్టులు దక్కాయని ఎస్ఎస్ రావత్, కోన శశిధర్ తెలిపారు.

ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ - నిరుద్యోగులు ప్రిపేర్‌ అవుతూ ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు

LIVE: మెగా డీఎస్సీ ఆరోపణలపై విద్యా శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ మీడియా సమావేశం

TAGGED:

​AP MEGA DSC 2025
KONA SASIDHAR DSC CLARIFICATION
​SS RAWAT ON AP DSC
మెగా డీఎస్సీపై అధికారుల స్పందన
​MEGA DSC 2025 CLARITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.