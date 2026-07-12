ETV Bharat / state

దేశ వైద్య సాంకేతిక రంగంలో ముందడుగు - విశాఖలో క్యాథల్యాబ్‌ పరికరాల తయారీ

వైద్య సాంకేతిక రంగంలో మరో ముందడుగు - ఏపీ మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌లో కార్డియాక్‌ క్యాథ్‌ల్యాబ్‌ పరికరాల తయారీ కేంద్రం - సీడీఎస్‌సీవో నుంచి అనుమతి

AP Medtech gets Approval for Cath Lab Equipment Manufacturing Facility
AP Medtech gets Approval for Cath Lab Equipment Manufacturing Facility (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Medtech Zone : విశాఖపట్నం వేదికగా దేశ వైద్య సాంకేతిక రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగు పడింది. మేకిన్ ఇండియా స్ఫూర్తితో విశాఖలోని ఏపీ మెడ్‌టెక్ జోన్ (AMTZ)లో అత్యాధునిక కార్డియాక్ కాథెటరైజేషన్ ల్యాబొరేటరీ (క్యాథ్‌ల్యాబ్) పరికరాల తయారీ షురూ కానుంది. ప్రముఖ వైద్య పరికరాల సంస్థ 'ఇన్నోవల్యూషన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (IHPL)కు జాతీయ ఔషధాల నాణ్యత, నియంత్రణ సంస్థ (CDSCO) నుంచి అధికారికంగా లైసెన్స్ లభించింది. ఇటీవల కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.

అందుబాటు ధరల్లో గుండె చికిత్స: ప్రస్తుతం భారతదేశం అంతటా కేవలం 4 వేల క్యాథ్‌ల్యాబ్‌లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫలితంగా కార్డియాక్ ఇమేజింగ్ వంటి అధునాతన గుండె చికిత్సలు కేవలం పెద్ద నగరాలకే పరిమితమవుతున్నాయి. ఈ కొరతను అధిగమించేందుకు ఐహెచ్‌పీఎల్ సంస్థ ఇక్కడ అత్యాధునిక కార్డియాక్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్‌లను స్వదేశీ సాంకేతికతతో తయారు చేయనుంది. స్థానికంగానే ఉత్పత్తి జరగడం వల్ల ఆసుపత్రులకు ఈ పరికరాలు తక్కువ ధరలకే లభిస్తాయి. ఇది సామాన్యుడికి సైతం గుండె వైద్య చికిత్సను మరింత చేరువ చేయనుంది.

పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు: మెడ్‌టెక్ జోన్ సాధించిన ఈ అరుదైన మైలురాయిపై సీఈవో, ఎండీ జితేంద్రశర్మ తీవ్ర హర్షం వ్యక్తంచేశారు. దేశీయ మెడ్‌టెక్ ఎకోసిస్టం పటిష్ఠమైన ఎదుగుదలకు ఈ అనుమతి ఒక నిదర్శనమని ఆయన కొనియాడారు. ఐహెచ్‌పీఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గౌరవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ ఈ లైసెన్స్ తమ సంస్థ ప్రయాణంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టమన్నారు. ఇది కేవలం ఒక పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మాత్రమే కాదని, దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది ప్రాణాలను కాపాడే గుండె చికిత్సలను వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమని అభిప్రాయపడ్డారు.

మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌కు ప్రతిష్ఠాత్మక గుర్తింపు: విశాఖపట్నంలోని ఏపీ మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌ (AMTZ) దేశ వైద్య సాంకేతిక రంగంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. వైద్య పరికరాల తయారీకి అవసరమైన అంతర్జాతీయ స్థాయి నిపుణులను తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి దీనికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. కేంద్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని 'నేషనల్‌ కౌన్సిల్‌ ఫర్‌ ఒకేషనల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌' (NCVET) విశాఖ మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌కు 'బయోమెడికల్‌ స్కిల్‌ అవార్డింగ్‌ బాడీ'గా అధికారిక గుర్తింపునిచ్చింది. ఈ మేరకు దిల్లీలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఇరుసంస్థల మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరింది.

సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసే అధికారం: ఈ సరికొత్త గుర్తింపుతో మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌ క్యాంపస్‌లో లేదా దాని పర్యవేక్షణలో నడిచే శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థులకు మూల్యంకనం చేసి ఎన్‌ఎస్‌క్యూఎఫ్‌ (NSQF) ప్రమాణాలతో కూడిన ధ్రువపత్రాలు జారీ చేసే అధికారం లభించింది.

కొత్త కోర్సుకు గ్రీన్ సిగ్నల్: వైద్య పరికరాల తయారీ రంగంలో మారుతున్న సాంకేతికత, శ్రామిక శక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌ ఒక ప్రత్యేక కోర్సును డిజైన్ చేసింది. ఏఎంటీజెడ్‌ రూపొందించిన ఈ ప్రొడక్షన్‌ అసోసియేట్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ (మెడికల్‌ డివైజ్‌) ఎన్‌ఎస్‌క్యూఎఫ్‌ లెవెల్‌ 4.5 కోర్సుకు ఎన్‌సీవీఈటీ అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సరికొత్త శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు దేశీయ వైద్య పరికరాల రంగానికి భారీగా ఊతం లభించనుంది.

వైద్యరంగంలో ఏఐ విప్లవాత్మక మార్పులు - తెరమీదకు కొత్త ఆవిష్కరణలు, ఏంటంటే?

ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించనున్న విశాఖ మెడ్‌టెక్ వర్సిటీ - దేశంలోనే తొలి విశ్వవిద్యాలయం

TAGGED:

AP MEDTECH ZONE
CATH LAB EQUIPMENT MANUFACTURING
CATH LAB IN MEDTECH ZONE
ఏపీ మెడ్‌టెక్ జోన్
AP MEDTECH ZONE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.