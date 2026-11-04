డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల
AP Municipal Chairpersons Oath : రాష్ట్రంలో నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు ఇటీవల ఎన్నికలు ముగిసి ఫలితాలు వెలువడిన తరుణంలో తదుపరి ప్రక్రియ వేగవంతమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:18 PM IST
రాష్ట్రంలో నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు ఇటీవల ఎన్నికలు ముగిసి ఫలితాలు వెలువడిన తరుణంలో తదుపరి ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. ఈనెల 23న 13 నగరపాలక సంస్థలు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీల్లో మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల ప్రమాణ స్వీకారానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ముహూర్తం ఖరారు చేసింది.
నోటిఫికేషన్ల జారీ : నగరపాలక సంస్థల డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల వైస్ ఛైర్పర్సన్లకు పరోక్ష ఎన్నికల షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా నాలుగు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లను జారీ చేశారు. విజయనగరం, ఏలూరు, మచిలీపట్నం, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు మరియు అనంతపురం (మొత్తం 11 కార్పొరేషన్లు) డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల కోసం ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు.
ఈనెల 23 ఉదయం 11:00 గంటలకు : గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నికల కోసం మరొకటి రాష్ట్రంలోని 25 జిల్లాల పరిధిలో ఉన్న 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలలో వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నికల కోసం ఈ నోటిఫికేషన్లు జారీ అయ్యాయి. ఈ ప్రక్రియ నిర్వహణ కోసం ఈనెల 18న ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి- సంబంధిత మేయర్/ఛైర్పర్సన్, ఎన్నుకున్న వార్డు సభ్యులు, ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యులకు 'ఫారమ్-II' లో నోటీసులు జారీ చేయాలని పేర్కొన్నారు. ఈనెల 23 ఉదయం 11:00 గంటలకు డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక కొరకు ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించాలన్నారు. డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలను పర్యవేక్షించడానికి సంబంధిత జిల్లాల కలెక్టర్లు లేదా జాయింట్ కలెక్టర్లకు సీఎమ్డీఏ ద్వారా అధికారాలు కల్పిస్తారన్నారు.
సెలవు దినమైనప్పటికీ : మున్సిపాలిటీలలో వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం తరఫున తగిన గెజిటెడ్ అధికారులను ఎన్నికల పరిశీలకులుగా నియమించాలని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది. ఒకవేళ అనుకోని కారణాల రీత్యా ఈనెల 23న ఎన్నిక జరగకపోతే ఎలాంటి సెలవు దినమైనప్పటికీ, ఆ మరుసటి రోజు అంటే 24వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు తప్పనిసరిగా ఎన్నిక నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది. ఆ రోజు కూడా ప్రక్రియ పూర్తికాకపోతే, వెంటనే ఎస్ఈసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లి తదుపరి ఆదేశాలు పొందాలని స్పష్టం చేశారు.
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