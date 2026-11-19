ఏపీలో 600 ఎంపీపీ స్థానాలకు ఎన్నికలు పూర్తి - 59 చోట్ల పెండింగ్: ఎస్ఈసీ
AP MPP Elections 2026: రాష్రంలో 659 మండల ప్రజా పరిషత్లకుగాను 600 చోట్ల ఎన్నికలు పూర్తైనట్లు ఎస్ఈసీ తెలిపింది. మిగిలిన స్థానాలకు రేపు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:46 PM IST
ఏపీలో 659 మండల ప్రజాపరిషత్ (ఎంపీపీ)లకు జరిగిన ఎన్నికల్లో 600 మండలాలకు అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికలు పూర్తయినట్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ప్రకటించింది. మన్యం, విశాఖ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ స్థానాలకు ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయని వివరించింది. ఇంకా 59 మండల ప్రజాపరిషత్లలో ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీలకు ఎన్నికలు పెండింగ్ ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఇందులో 34 మండలాల్లో (అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష) పదవులకు, 25 మండలాల్లో కేవలం ఒక్క ఉపాధ్యక్ష పదవికి మాత్రమే ఎన్నికలు పెండింగ్లో ఉన్నట్టు వెల్లడించింది. వీటికి రేపు (శుక్రవారం) ఉదయం 11 గంటలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారని తెలిపింది.
జిల్లాల వారీగా పెండింగ్ స్థానాల వివరాలు :
1. శ్రీకాకుళం జిల్లా: గార, శ్రీకాకుళం
2. విజయనగరం జిల్లా: భోగాపురం, పూసపాటిరేగ, మెంటాడ, చీపురుపల్లి
3. అనకాపల్లి జిల్లా: బుచ్చయ్యపేట, చోడవరం, రావికమతం, రోలుగుంట
4. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా: డుంబ్రిగూడ, అరకు
5. పోలవరం జిల్లా: అడ్డతీగల, గంగవరం ఏజెన్సీ
6. కాకినాడ జిల్లా: యు.కొత్తపల్లి
7. ఏలూరు జిల్లా: పెదపాడు, లింగపాలెం
8. కృష్ణా జిల్లా: మచిలీపట్నం సౌత్, మచిలీపట్నం నార్త్,గూడూరు, నాగాయలంక
9. పల్నాడు జిల్లా: అచ్చంపేట, రొంపిచర్ల, వినుకొండ
10. బాపట్ల జిల్లా: బాపట్ల
11. ప్రకాశం జిల్లా: కొత్తపట్నం
12. మార్కాపురం జిల్లా: వెలిగండ్ల, హెచ్.ఎం.పాడు, కనిగిరి, పిసి పల్లె
13. తిరుపతి జిల్లా: వాకాడు, ఒజిలి, వెంకటగిరి, నాగులాపురం, తొట్టంబేడు, పిచ్చాటూరు
14. అన్నమయ్య జిల్లా: ములకలచెరువు
15. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా: అట్లూరు, బద్వేల్, చాపాడు, గోపవరం, పోరుమామిళ్ల, బి.కోడూరు, పులివెందుల, సింహాద్రిపురం, వీరబల్లి
16. అనంతపురం జిల్లా: కుడేరు, ఉరవకొండ, వజ్రకరూరు, విడపనకల్లు, బెలుగుప్ప, పామిడి, కల్యాణదుర్గం
17. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా: ముదిగుబ్బ
18. కర్నూలు జిల్లా: సి.బెళగల్, గూడూరు, మంత్రాలయం
19. నంద్యాల జిల్లా: పాగిడ్యాల, ఉయ్యాలవాడ
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