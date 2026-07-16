స్థానిక పోరుకు ఉమ్మడి శంఖారావం - కూటమి పార్టీల భేటీ
కూటమిలోని మూడు పార్టీల రాష్ట్రస్థాయి సమన్వయ కమిటీ సమావేశం - కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయ లోపాల్ని సరిదిద్దాలని కమిటీ నిర్ణయం - స్థానిక ఎన్నికలకు ఉమ్మడి కార్యాచరణతో సిద్ధం కావాలని ఏకాభిప్రాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 10:42 AM IST
NDA Coordination Committee Meeting : కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయ లోపాన్ని సరిదిద్దాలని మూడు పార్టీల కోఆర్డినేషన్ కమిటీ నిర్ణయించింది. స్థానిక ఎన్నికలకు ఉమ్మడి కార్యాచరణతో సిద్ధం కావాలని, ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు. రెండు వారాలకోసారి సమావేశాలు నిర్వహించడంతో పాటు వెంటనే సమన్వయ కమిటీలు నియమించాలనే అభిప్రాయం ఎన్డీయే సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో వ్యక్తమైంది.
కూటమిలోని తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీల రాష్ట్రస్థాయి సమన్వయ కమిటీ తాడేపల్లిలోని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు నివాసంలో సమావేశమైంది. పల్లాతో పాటు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, జనసేన నుంచి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, ఎమ్మెల్సీ పిడుగు హరిప్రసాద్, బీజేపీ నుంచి పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్, మంత్రి సత్యకుమార్ పాల్గొన్నారు.
సమన్వయ లోపాల్ని సరిదిద్దాలి: కూటమి సమన్వయం సహా పలు అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కీలకమైన పరిణామాలు, అంశాలపై కూటమి పార్టీల మధ్య కొన్ని సందర్భాల్లో సమాచారలోపం ఉంటోందని, సమన్వయం లోపిస్తోందని 3 పార్టీల నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు. దీన్ని వెంటనే సరిదిద్దాలని నిర్ణయించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి విజయమే లక్ష్యంగా భాగస్వామ్య పక్షాల్ని ఇప్పటి నుంచే సమాయత్తం చేయాలని, ఉమ్మడి కార్యాచరణ రూపొందించాలని నిర్ణయించారు.
2 వారాలకు ఒకసారి కమిటీ భేటీ: లోక్సభ, శాసనసభ నియోజకవర్గాల వారీగా ఎన్డీయే సమన్వయ కమిటీల నియామకాన్ని వెంటనే పూర్తి చేసి సోమవారం ప్రకటించాలని నిర్ణయించారు. లోక్సభ నియోజకవర్గస్థాయి కమిటీలో ఎంపీ, 3 పార్టీల జిల్లా అధ్యక్షులు, ఆ లోక్సభ స్థానం పరిధిలో ఏడు శాసనసభ స్థానాల ఎమ్మెల్యేలు, మిగతా 2 పార్టీల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జులు, ఎమ్మెల్సీలు సభ్యులుగా ఉంటారు. నియోజకవర్గస్థాయి కమిటీల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే, మిగతా 2 పార్టీల ఇన్ఛార్జులు, 3 పార్టీల మండల అధ్యక్షులు సభ్యులుగా ఉంటారు. రాష్ట్ర, లోక్సభ, శాసనసభ నియోజకవర్గస్థాయిలో 2 వారాలకు ఒకసారి సమన్వయ కమిటీల సమావేశం జరగాలని నిర్ణయించారు.
'సర్' పారదర్శకంగా జరిగేలా ప్రజలకు అవగాహన: మొదట నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలు జరుగుతాయి కాబట్టి అవి ఏ నియోజకవర్గాల పరిధిలోకి వస్తాయో, వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు. మార్కెట్ యార్డులు, దేవాలయ కమిటీల్లో పెండింగులో ఉన్న పదవుల నియామకాన్ని వెంటనే పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ-సర్ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరిగేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలన్న అభిప్రాయానికి వచ్చారు. ఎన్డీయే శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయంతో పనిచేస్తూ, అర్హులైన అందరి పేర్లూ జాబితాలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.
కొందరు కార్యకర్తల్లో అసంతృప్తి: రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లైనా తమకేమీ ప్రయోజనం చేకూరలేదన్న అసంతృప్తి క్షేత్రస్థాయిలో కొందరు కార్యకర్తల్లో ఉందన్న అంశంపై చర్చించారు. కూటమి ప్రభుత్వం 'పొలిటికల్ గవర్నెన్స్'కు ప్రాధాన్యమిస్తోందని, ప్రతి కార్యకర్తకూ తగిన న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం వారిలో కలిగేలా చేయాలని కొందరు సూచించారు.
కార్యకర్తల్లో నెలకొన్న నైరాశ్యాన్ని తొలగించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ఉదారంగా వ్యవహరించడం వల్ల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఇష్టారీతిన ప్రవర్తించడం, మాటలతో హింసను రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తుండటం వంటివి చర్చకు వచ్చాయి.
విధ్వంసకర శక్తులపై కఠినంగా వ్యవహరించి: అలాంటి విధ్వంసకర శక్తులపై కఠినంగా ఉండాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వంలో కీలక పదవుల్లో ఉన్నవారిపైనా, కూటమి నాయకుల పైనా, యూట్యూబర్ రావణ్ వంటి వారు అభ్యంతరకర, అసభ్య పదజాలంతో వ్యాఖ్యలు చేయడం, అలాంటి వారికి వైఎస్సార్సీపీ అండగా నిలవడం వంటివి ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. అలాంటి వారి విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించకపోతే దాన్ని అలుసుగా భావించి మరింత చెలరేగిపోతారన్న అభిప్రాయం సమావేశంలో వ్యక్తమైంది.
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