రెండు దశల్లో పురపోరు - ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు - జనవరికి కొత్త పాలకవర్గాలు
మున్సిపాలిటీలకు ముందుగా ఎన్నికలు నిర్వహించే యోచనలో ప్రభుత్వం - తొలిదశలో 59, రెండో దశలో 41 పుర, నగరపాలక సంస్థలకు పోలింగ్ - ఈ నెలాఖరులో తొలిదశ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్కు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:14 AM IST
Municipal Elections in Two Phases : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. పుర, నగరపాలక సంస్థలతో పాటు నగర పంచాయతీలకు రెండు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) పరిశీలిస్తోంది. పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్ సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఒకపక్క ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. అయితే, ముందుగా పురపాలక ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కోర్టు కేసులు ఉన్న 23 స్థానాలను మినహాయించి, మిగిలిన చోట్ల పోలింగ్ నిర్వహించేలా యంత్రాంగం కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది.
తొలిదశలో 59 స్థానాలకు ఎన్నికలు : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో 59 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో అధికారులు ఇప్పటికే దాదాపుగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. తొలిదశలో విజయనగరం నగరపాలక సంస్థతో పాటు మరో 58 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
- ఈ నెల 3వ తేదీనే డివిజన్లు, వార్డుల వారీగా ఫొటో ఓటర్ల జాబితాలను అధికారులు ప్రచురించారు.
- ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల గుర్తింపు ప్రక్రియ ఈ నెల 21వ తేదీ నాటికి పూర్తి కానుంది.
- పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రక్రియ ఈ నెల 13తో ముగుస్తుంది.
- మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల రిజర్వేషన్ల ఖరారు ప్రక్రియను ప్రభుత్వం ఈ నెల 25లోగా పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఇది పూర్తైతే, ఈ నెలాఖరులోనే తొలిదశ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉంది.
రెండో దశలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోరు : రెండో దశలో 41 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. వీటికి సంబంధించిన డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ ఈ నెల 14తో ముగియనుంది. ఆ తర్వాత ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ, రిజర్వేషన్లు, పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు వంటి పనులు చేపడతారు. ఇదే దశలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,047 ఎంపీటీసీ, 660 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఓటర్ల జాబితా తయారీ ప్రక్రియ ఈ నెల 11వ తేదీతో పూర్తి కానుంది.
మూడో దశలో గ్రామ పంచాయతీలు : అర్బన్, మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల అనంతరం మూడో దశలో గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 13,295 గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ దశలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. కోర్టు కేసులు ఉన్న 23 స్థానాలకు మాత్రం న్యాయపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోయాక ప్రత్యేకంగా నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. డిసెంబరు నాటికి ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలగా ఉంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుదీరేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
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