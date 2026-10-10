త్వరలో స్థానిక ఎన్నికలు - రిజర్వేషన్లు ఖరారైతేనే షెడ్యూల్
AP Local Body Elections స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఈ నెల 14న షెడ్యూల్, 15న నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:34 AM IST
AP Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఈ నెల 14న షెడ్యూల్, 15న నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసింది. రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ ప్రభుత్వం గెజిట్ జారీ చేయగానే అన్ని మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు ఒకేసారి షెడ్యూల్ విడుదల చేయనుంది.రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా సీనియర్ అధికారులతో సమావేశమై షెడ్యూల్ జారీ, నోటిఫికేషన్ల విడుదలపై చర్చించారు. ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసిన తరువాత ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎస్ఈసీకి లేఖ ఇవ్వాలి. సోమవారం లోపు ఆ లేఖ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అనంతరం రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం, షెడ్యూల్ విడుదలకు కమిషన్ చర్యలు తీసుకోనుంది.
ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధం : తొలి దశలో 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. వీటిలో 13 నగరపాలక సంస్థలు, మరో 77 పురపాలక సంఘాలు, ఇంకో 10 నగర పంచాయతీలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో అత్యధికంగా కడప నగరపాలక సంస్థతో సహా మొత్తం తొమ్మిది పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. కాకినాడలో ఆరు, పల్నాడు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో ఐదు పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలు ఉన్నాయి. మరో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ 2 రోజుల క్రితమే ప్రారంభమైంది.
డిసెంబరు నెలాఖరుకు : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీల ఎన్నికలు పూర్తయ్యాక వాటికి నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. మొత్తం స్థానిక సంస్థలకు డిసెంబరు నెలాఖరుకు ఎన్నికలు పూర్తి చేయనున్నారు. రెండో దశలో 9,983 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు,661 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికల జరగనున్నాయి. మూడో దశలో 13 వేల 185 గ్రామ పంచాయతీలకు, 23 పుర, నగరపాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.
సర్ తుది నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యాక : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ తుది నోటిఫికేషన్ ఈ నెల 16న విడుదల చేస్తామని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈలోగా స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి గెజిట్ ఇచ్చేలా పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ శాఖలు సమయాత్తమయ్యాయి. పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్కుమార్, కమిషనర్ సంపత్కుమార్ సమావేశమై రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ సోమవారంలోగా పూర్తి చేయాలని పుర కమిషనర్లను ఆదేశించారు. పంచాయతీరాజ్శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, కమిషనర్ కృష్ణతేజ ఆ శాఖ అధికారులతో సమావేశమై చర్చించారు. రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఎంపీడీవోలకు ఆదేశాలిచ్చారు. సర్ తుది నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యాక ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాలతో ఎన్నికల నిర్వహణకు అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో ఈలోగా రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా స్పీడు పెంచారు.
మొదటిసారి వార్డుల పునర్విభజన : మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్లు, జడ్పీ ఛైర్మన్ల స్థానాలకు రాష్ట్రం యూనిట్గా రొటేషన్ పద్ధతిలో రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయనున్నారు. జిల్లా, మండలం, మున్సిపాల్టీ, పంచాయతీ యూనిట్గా జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్, సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన మొదటిసారి చేపట్టినందున, జనాభా ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయనున్నారు.
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