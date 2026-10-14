ఏపీలో స్థానిక సమరానికి సై - నేడే షెడ్యూల్, నోటిఫికేషన్ రిలీజ్
రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత మరో భారీ సమరానికి సర్వం సిద్ధమైంది. నేడు స్థానిక సంస్థలకు నగారా మోగనుంది. ఇప్పటికే పురపాలికలు, కార్పొరేషన్లకు రిజర్వేషన్ల ఖరారయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:19 AM IST
Ap Local Body Polls 2026 : ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నేడు నగారా మోగనుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలను గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్కు నివేదించారు. మంగళవారం లోక్భవన్కు వెళ్లిన ఆయన గవర్నర్ను కలిశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఇవాళ(బుధవారం) షెడ్యూల్ జారీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు చేసిన ఏర్పాట్ల గురించి చెప్పారు.
ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు విజయవాడలోని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయంలో ఉదయం 11.30 గంటలకు ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్థానిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్తోపాటు మున్సిపల్ పోరుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. దీంతో ఏపీలో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అమల్లోకి రానుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 106 మున్సిపాల్టీలు, 17 నగరపాలికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. తొలివిడతలో 100 పట్టణ స్థానికసంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. రెండో విడతలో మిగిలిన 23 చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు ఎన్నికల నిర్వహణకు అవసరమైన బ్యాలెట్ బాక్సులు, పత్రాల ముద్రణకు అవసరమైన సామగ్రిని ఇప్పటికే ఆయా మున్సిపాల్టీలకు చేర్చారు. మరోవైపు పోలీస్ బందోబస్తుకు సూక్ష్మస్థాయిలో ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. సున్నితమైన, సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో అదనపు బందోబస్తు కోసం వివరాలు సమకూర్చారు. దీనికి కొనసాగింపుగానే ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ రోజుల వ్యవధిలోనే విడుదల కానుంది. తదుపరి పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు షెడ్యూల్ వెలువడనుంది.
రిజర్వేషన్లు ఇవే :
- విశాఖ- బీసీ, తిరుపతి-ఎస్సీ మహిళ, ఎన్టీఆర్-ఎస్సీ, కృష్ణా- అన్రిజర్వ్డ్ మహిళ
- ప్రకాశం-ఎస్సీ, నెల్లూరు-జనరల్, గుంటూరు-ఎస్సీ మహిళ, పల్నాడు-అన్రిజర్వ్డ్ ఉమెన్
- తూర్పుగోదావరి- అన్రిజర్వ్డ్ మహిళ, కోనసీమ- ఎస్సీ మహిళ, పోలవరం-ఎస్టీ మహిళ,
- అల్లూరి-ఎస్టీ, అనకాపల్లి-బీసీ మహిళ, అనంతపురం-బీసీ, నంద్యాల-అన్రిజర్వ్డ్
- అన్నమయ్య- అన్రిజర్వ్డ్, బాపట్ల-అన్రిజర్వ్డ్ మహిళ, కాకినాడ- అన్రిజర్వ్డ్ మహిళ
- కర్నూలు-బీసీ, మార్కాపురం- అన్రిజర్వ్డ్, పార్వతీపురం మన్యం-ఎస్టీ, శ్రీసత్యసాయి-అన్రిజర్వ్డ్
- శ్రీకాకుళం-బీసీ మహిళ, పశ్చిమగోదావరి-అన్రిజర్వ్డ్, కడప-అన్రిజర్వ్డ్, విజయనగరం-బీసీ మహిళ
- చిత్తూరు-అన్రిజర్వ్డ్ మహిళ, ఏలూరు-అన్రిజర్వ్డ్ మహిళ
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