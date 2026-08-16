స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - 2025 నాటి ఓటర్ల జాబితాతోనే ఎలక్షన్స్
2025 నాటి ఓటర్ల జాబితాతోనే స్థానిక ఎన్నికలు - ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం- అక్టోబరు 3న 'సర్' తుది ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ- సర్ జాబితాతో ఎన్నికల నిర్వహణలో జాప్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:56 AM IST
Local Elections to be Held Using the 2025 Voter List: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ ముగిసే సమయానికి రాష్ట్రంలో మొత్తం 4,16,27,694 మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) ఆదేశాల ప్రకారం, రాబోయే మున్సిపల్, పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం అన్ని కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలలో వార్డుల వారీగా ఫొటోలతో కూడిన తుది ఓటర్ల జాబితాల రూపకల్పన ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. అర్హులైన కొత్త ఓటర్ల నమోదు, మార్పుల చేర్పుల అనంతరం ఈ జాబితాలను అధికారికంగా ప్రచురిస్తున్నారు. 2025 నాటి ఓటర్ల జాబితాతోనే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది.
అక్టోబర్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) తుది ఓటర్ల జాబితాలకు బదులుగా, 2025 ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (SSR) ఓటర్ల జాబితాల ఆధారంగా నిర్వహించారు. 'SIR' తుది జాబితాలు అక్టోబర్ 3న విడుదల కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, వాటిని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆలస్యం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. దీనివల్ల, 2025 నాటి జాబితాలను ఉపయోగించడానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆమోదం తెలిపింది. తదనుగుణంగా మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, నగర పంచాయతీలకు ఫోటోతో కూడిన ఓటర్ల జాబితాలను ప్రచురించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ప్రభుత్వ ప్రణాళికకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
21 నుంచి 31వ తేదీ మధ్య పూర్తి : బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన ప్రత్యేక కమిషన్ తన నివేదికను ఈ శుక్రవారమే సమర్పించింది, దీనిపై ప్రభుత్వం త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కీలకమైన రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తవడం ఎన్నికలు త్వరలోనే జరగనున్నాయనడానికి సంకేతమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, మున్సిపాలిటీల ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణను వచ్చే నెల 3వ తేదీలోపు పూర్తి చేయాలని, అలాగే ఇంకా జాబితాలు సిద్ధం కాని సుమారు యాభై పంచాయతీలకు సంబంధించి ఈ నెల 17వ తేదీలోపు పూర్తి చేయాలని ఎన్నికల సంఘం మున్సిపల్ పరిపాలన & పట్టణాభివృద్ధి పంచాయతీ రాజ్ శాఖలను ఆదేశించింది. అలాగే, పంచాయతీలలో పోలింగ్ కేంద్రాల ఎంపిక, దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియను ఈ నెల 21 నుంచి 31వ తేదీ మధ్య పూర్తి చేయాలని కూడా సూచించింది. అదనపు బ్యాలెట్ బాక్సుల కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఇప్పటికే ఇతర రాష్ట్రాలకు లేఖ రాశారు. ఎన్నికల సిబ్బందికి శిక్షణ, ఇతర సంబంధిత ఏర్పాట్లను 30 నుంచి 45 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళిక చేస్తోంది.
స్థానిక సంస్థలలో బీసీ (BC) రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ప్రత్యేక కమిషన్ సమర్పించిన నివేదికపై ఈ నెల 18న శాసనసభలో చర్చ జరగనుంది. అదే రోజు ఉదయం మంత్రివర్గం ఈ నివేదికకు ఆమోదం తెలపనుంది, ఆ తర్వాత సభలో దీనిపై చర్చ జరుగుతుంది. బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానాన్ని లేదా బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. అలాగే, సోమవారం ప్రారంభం కానున్న నాలుగు రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశాల అజెండాపై చర్చించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శనివారం మంత్రులు పయ్యవుల కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, నాదెండ్ల మనోహర్ మరియు సత్య కుమార్ యాదవ్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
బీసీలకు రిజర్వేషన్పై 18న అసెంబ్లీలో చర్చ : సమావేశాల మొదటి రోజైన 17నడీఎస్సీ (DSC) నియామక ప్రక్రియ, ఎల్నినో ప్రభావం, వ్యవసాయ రంగంపై చర్చలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రంపై ఎల్నినో వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు, వర్షపాత లోపం, తాగునీటి కొరత మరియు ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు వంటి అంశాలు ఇందులో ఉంటాయి. రెండవ రోజు బీసీ రిజర్వేషన్లపై దృష్టి సారిస్తారు. మూడవ రోజు ప్రధానంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన గ్రూప్-1 నియామక ప్రక్రియలోని అక్రమాలు, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై చర్చిస్తారు. నాలుగవ రోజు 'సూపర్-6' పథకాల అమలు, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం వంటి అంశాలపై చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గవర్నర్ కోటాలోని రెండు ఖాళీ ఎమ్మెల్సీ (MLC) స్థానాల భర్తీపై కూడా మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చ జరగవచ్చు. సీనియర్ టీడీపీ నేత వర్ల రామయ్య, రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక బీసీ నేతను ఈ పదవులకు నియమించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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