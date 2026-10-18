ఏపీలో పురపోరుకు ముగిసిన నామినేషన్ల ఘట్టం
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల నామినేషన్ ప్రక్రియ సందడిగా ముగిసింది. అభ్యర్థులు భారీ ర్యాలీలతో ఆర్వో కార్యాలయాలకు చేరుకుని నామపత్రాలు సమర్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:27 PM IST
AP Municipal Elections Nominations : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఘట్టం ముగిసింది. నామినేషన్ల దాఖలుకు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు సమయం ఉండటంతో అభ్యర్థులు భారీ ర్యాలీలతో ఆర్వో కార్యాలయాలకు చేరుకుని నామపత్రాలు సమర్పించారు. మధ్యాహ్నం మూడు లోగా కార్యాలయాల లోపలున్న వారికి నామినేషన్ వేసే అవకాశం కల్పించారు.
గుంటూరు కూటమి మేయర్ అభ్యర్థిగా టీడీపీకి చెందిన కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ నామపత్రాలు సమర్పించారు. అయితే కూటమి పార్టీల (టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ) మధ్య ఇంకా సీట్ల సర్దుబాటు పూర్తి కాకపోవడంతో ఒకే డివిజన్ నుంచి తెలుగుదేశం, కమలం అభ్యర్థులు విడివిడిగా నామినేషన్లు వేశారు. సర్దుబాటు తర్వాత ఒకరే పోటీలో ఉంటారని నాయకులు చెబుతున్నారు.
విజయవాడ అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పనిచేస్తానని మేయర్ స్థానానికి నామినేషన్ వేసిన కూటమి అభ్యర్థి, జనసేన నేత వంగవీటి రాధాకృష్ణ స్పష్టం చేశారు. మూడు పార్టీల నేతలతో కలసి పనిచేసి నగర అభివృద్ధిని మరోస్థాయికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. ఈ మేరకు కూటమి నేతలతో భారీ ర్యాలీగా వెళ్లి రాధా నామపత్రాలు సమర్పించారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ తరఫున మేయర్ అభ్యర్థిగా రాయన భాగ్యలక్ష్మి నామినేషన్ వేశారు.
కర్నూలు మేయర్ కూటమి అభ్యర్థిగా విజయ ప్రత్యూష నామినేషన్ వేశారు. ఒంగోలు మేయర్ స్థానానికి టీడీపీ అభ్యర్థిగా శ్రీ శిల్ప నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అనంతపురం మేయర్ కూటమి అభ్యర్థిగా అజేష్బాబు నామపత్రాలు సమర్పించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పి.శ్రావణి నామినేషన్ వేశారు. ఆమె అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఎమ్మెల్యే కొలికిపూడి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ, జనసేన కార్యకర్తలు ర్యాలీ చేపట్టారు.
AP Local Polls 2026 : నందిగామలో నామినేషన్లు కోలాహలంగా సాగాయి. ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్ధి శాఖమూరు వంశీధర్, 32 మంది వార్డు అభ్యర్థులతో కలిసి ర్యాలీగా వెళ్లి నామపత్రాలు సమర్పించారు. కొండపల్లి మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి కన్నెగంటి అమూల్య నామినేషన్ వేశారు. కూటమి ఐక్యతను చాటుతూ ఇబ్రహీంపట్నంలో మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ చేపట్టారు.
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా దానం లాజర్ బాబు (కూటమి) నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా నాగమణి (టీడీపీ), ప్రణీతరెడ్డి (వైఎస్సార్సీపీ) తరఫున నామపత్రాలు సమర్పించారు. ఎమ్మిగనూరు ఛైర్పర్సన్గా మాచాని సునీత (తెలుగుదేశం) నామినేషన్ వెేశారు. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా షామీమ్ ఖాన్ (కూటమి), చిలకలూరిపేట మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా తోట రాజరాజేశ్వరి (జనసేన-కూటమి) నామినేషన్ వేశారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాల ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా ఎరిచర్ల హనీ స్పందన (టీడీపీ) తన 44 వార్డుల కౌన్సిలర్లతో కలిసి ఒకేసారి భారీ ర్యాలీతో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
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