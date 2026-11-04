ఎన్నికల వేళ నేతల విందు రాజకీయం - హోటల్ అనుకుని శిబిరంలోకి వెళ్తే అవాక్కయ్యా!
AP Election Free Food : ఎన్నికల ప్రచారంలో నేతల విందుల జోరు పెరిగింది. హోటల్ అనుకుని ఓ అభ్యర్థి శిబిరంలోకి వెళ్లిన స్థానికుడికి ఉచితంగా అల్పాహారం, బిర్యానీ ప్యాకెట్లు దక్కాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 11:40 AM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు దగ్గర పడుతుండటంతో పల్లెల్లో పొలిటికల్ హీట్ పెరిగింది. ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు, కార్యకర్తలను ఉత్సాహపరిచేందుకు రాజకీయ నేతలు విందులు, వినోదాలపై భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ శిబిరాల్లో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ అనుచరులకు అన్నీ సమకూరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పక్క ఊరికి పని మీద వెళ్లిన ఓ స్థానికుడికి ఎన్నికల శిబిరాల్లో నేతలు ఇస్తున్న రాజభోగం చూసి ఆశ్చర్యం వేసింది.
హోటల్ అనుకుని వెళ్తే : "పని మీద పక్క ఊరికి వెళ్లాను. పొద్దున్నే నలుగురు కూర్చుని తింటుంటే అది హోటల్ అనుకుని అక్కడికి వెళ్లా. కుర్చీలో కూర్చున్నానో లేదో వెంటనే వేడివేడిగా అల్పాహారం తెచ్చి ముందు పెట్టారు. నేను ఆర్డర్ ఇవ్వకుండానే అల్పాహారం వడ్డించడంతో నాకు కాస్త అనుమానం వచ్చింది. పక్కనే ఆపకుండా తింటున్న మరో వ్యక్తిని ఇదేంటని అడిగాను. అప్పుడు అతడు 'ఇది హోటల్ కాదు, ఓ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ఏర్పాటు చేసిన శిబిరం. ఇక్కడ ఎంత కావాలంటే అంత ఉచితంగా తినొచ్చు' అని చెప్పడంతో నాకు అసలు సంగతి బోధపడింది. ఇప్పుడు ఎన్నికలు కాబట్టి కడుపు నిండా భోజనం పెడతారు. తర్వాత పిలిచినా పలకరు. ఇదంతా రాజకీయ నాయకుల లీల అని ఎవరికైనా ఇట్టే అర్థమైపోతుంది" అని ఆ వ్యక్తి వివరించాడు.
గల్లీల్లో రహస్య ముచ్చట్లు : ఇక ప్రచారం ముగిసే సమయం దగ్గర పడటంతో అభ్యర్థుల వ్యూహాలు మరోలా మారాయి. ఇరకాటంగా ఉన్న కొన్ని గల్లీల్లో రహస్యంగా ముచ్చట్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. 'ఏం కావాలన్నా చెప్పండి. ఇక్కడికే పంపేస్తాం' అంటూ ఓటర్లకు హామీలు గుప్పిస్తున్నారు. "నా పనులు ముగించుకుని తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుంటే అప్పటికే ప్రచారంలో పాల్గొన్న వారికి ఓ అభ్యర్థి పలావ్ పొట్లాలు పంచుతున్నాడు. నన్ను చూసి 'ఏవండోయ్ రండి' అంటూ ప్రేమగా పిలిచాడు.
అభిమానంతో పిలిచాడేమో అనుకుని వెళ్తే నా చేతిలో ఓ బిర్యానీ ప్యాకెట్ పెట్టి, 'రేపు పొద్దున్నే వచ్చేయండి. ఇక్కడే అల్పాహారం చేసి పనులకు వెళదాం' అని అసలు సంగతి బయటపెట్టాడు. ఆ శిబిరాలకు వెళ్తే చాలు, ఉదయం టీ, కాఫీలతో మొదలుపెట్టి మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రికి విందు వరకూ అన్నీ అక్కడే పెడుతున్నారు" అని ఆ స్థానికుడు తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. ఎన్నికల శిబిరాల్లో పావుగంటకోసారి కాఫీలు తాగారా, టిఫిన్లు తిన్నారా అంటూ అభ్యర్థుల అనుచరులు చేసే మర్యాదలు చూస్తుంటే ఎన్నికల సందడి ఏ రేంజ్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మున్సిపల్ ఫలితాల్లో 'వైఎస్సార్సీపీ' ఖేల్ ఖతం - జగన్ సొంత ఇలాకాలోనూ తిరగని ఫ్యాన్
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బంధువుల పోరులో తేలిన విజేతలు - ఎమ్మిగనూరు, పులివెందులలో ఒకే ఇంట్లో డబుల్ విక్టరీ