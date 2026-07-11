కోర్టు కేసులున్న ఆ పంచాయతీల పరిస్థితేంటి? - పంచాయతీరాజ్ శాఖ నివేదిక కోరిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం
ఎన్ని పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించొచ్చు? - కోర్టు కేసులున్న 331 గ్రామాల్లో కథేంటి? - పంచాయతీరాజ్ శాఖ నివేదిక కోరిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం - పెండింగ్ పంచాయతీలపై ఎస్ఈసీ కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 8:56 AM IST
AP Local Body Elections 2026 : ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు వీలుందో నివేదిక ఇవ్వాలని పంచాయతీరాజ్శాఖను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కోరింది. కోర్టు కేసుల కారణంగా గతంలో ఎన్నిక నిర్వహించని 331 పంచాయతీల్లో తాజా పరిస్థితి ఏమిటో తెలియజేయాలని ఆదేశించింది. పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో విలీనం చేసిన పంచాయతీల విషయంలో వివాదాలు ఉన్నాయా అనేదీ స్పష్టం చేయాలని సూచించింది.
ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా పంచాయతీరాజ్శాఖ కమిషనర్కు లేఖ రాశారు. పంచాయతీల్లో సర్పంచుల పదవీ కాలం ఏప్రిల్ 2న ముగియడంతో తిరిగి ఎన్నికల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వార్డుల వారీగా ఇప్పటికే ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేయడంతో ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
2021లో 13,098 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. 331 పంచాయతీలను కోర్టు కేసులు, ఇతరత్రా వివాదాల కారణంగా పక్కన పెట్టారు. ఈసారి అన్ని పంచాయతీలకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఎలా ఉంటుందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం యోచిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఈసీ లేఖ రాయడంతో కమిషనర్ కార్యాలయం పెండింగ్ కోర్టు కేసుల వివరాలు బయటకు తీస్తోంది. వీటిలో 51 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించొచ్చని అధికారులు ప్రాథమికగా అంచనాకు వచ్చారు. 280 పంచాయతీలకు సంబంధించి కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో విలీనం చేసిన కొన్ని పంచాయతీల విషయంలోనూ కోర్టు కేసులు నమోదైన విషయాన్ని ఎన్నికల కమిషనర్కు నివేదించనున్నారు.
విభజన, విలీనంపై వీడని సందిగ్ధం: గ్రామ పంచాయతీలు రెండుగా విభజన, సమీప పంచాయతీల్లో విలీనానికి సంబంధించి సర్పంచుల పదవీ కాలం ముగియడానికి 2 నెలల ముందు అన్ని జిల్లాల నుంచి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు ఆహ్వానించింది. ఈ మేరకు గ్రామ సభల్లో తీర్మానం చేసి 400 ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపారు.
పంచాయతీల విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉన్న చోట వాటి విభజనకు ప్రజలు తీర్మానం చేశారు. సమీప పంచాయతీల్లో విలీన ప్రతిపాదనలు తక్కువగానే వచ్చాయి. జనాభా లెక్కల కార్యక్రమం నేపథ్యంలో గ్రామాల సరిహద్దుల విభజనకు వీల్లేకపోవడంతో విభజన/ విలీన ప్రతిపాదనలను పక్కన పెట్టారు. పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటే, ప్రభుత్వం అంశాలపై కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
సెప్టెంబర్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సెప్టెంబరులో నగారా మోగే అవకాశముంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, డిసెంబరు నాటికి పోలింగ్, ఫలితాల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. కొత్త ఏడాది (జనవరి) ప్రారంభం నాటికి నూతన పాలకవర్గాలు కొలువుదీరేలా అధికారులు ముందస్తు కసరత్తును వేగవంతం చేశారు. ఇందులో భాగంగానే రిజర్వేషన్లు, ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేస్తోంది.
పంచాయతీల్లో ఓటర్ల జాబితాలు సిద్ధం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 13,291 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఓటర్ల తుది జాబితాల ప్రచురణ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయింది. అయితే, వివిధ కోర్టు కేసులు, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల 56 పంచాయతీలలో మాత్రం ఈ ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం ప్రకటించిన ఓటర్ల సంఖ్య ఆధారంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 1,36,000 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ఆదేశాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలోనే జారీ చేయనుంది.
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