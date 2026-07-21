మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు అప్డేట్స్ - తండ్రి అధికారంతో కారుమూరి సునీల్ అక్రమ దందా
మద్యం రవాణాలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డ కారుమూరి సునీల్ - తండ్రి, మాజీ మంత్రి నాగేశ్వరరావు అధికారంతో అక్రమాలు - కుంభకోణంలో వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్కెసిరెడ్డి కీలకం- వచ్చే నెల 3 వరకు రిమాండ్ విధించిన న్యాయాధికారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:52 AM IST
AP Liquor Transport Scam Updates : మద్యం అక్రమ రవాణా కేసులో నిందితులు కారుమూరి సునీల్, వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డిలకు ఏసీబీ కోర్టు వచ్చే నెల 3 వరకు రిమాండ్ విధించింది. నిందితులను హైదరాబాద్ జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించింది. తండ్రి అధికారంతో మద్యం రవాణాలో కుంభకోణానికి సునీల్ తెరతీశారని సిట్ తరఫున ప్రాసిక్యూషన్స్ డీడీ కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. అక్రమాల్లో వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్కెసిరెడ్డి కీలకంగా వ్యవహరించారన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తన తండ్రి, అప్పటి మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఆయన కుమారుడు సునీల్ మద్యం రవాణాలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ప్రాసిక్యూషన్స్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విజయలక్ష్మి వాదనలు వినిపించారు. మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో నిందితులు కారుమూరి సునీల్, వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డిని సిట్ అధికారులు పీటీ వారంట్పై హైదరాబాద్లోని చంచల్గూడ కారాగారం నుంచి సోమవారం విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపర్చారు. లిక్కర్ రవాణాలో అక్రమాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన సొమ్మును సునీల్ తన ఖాతాకు బదిలీ చేయించుకున్నారని విజయలక్ష్మి చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని వాదించారు.
AP Liquor Scam Case Updates : సిగ్మా లాజిస్టిక్స్ను ముందుపెట్టి కోస్తా ప్రాంతానికి మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును సునీల్, తన భార్యతో కలిసి సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్తో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు విజయలక్ష్మి కోర్టుకువివరించారు. ఆ వ్యవహారాలను వీరే పర్యవేక్షించారన్నారు. సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నుంచి రూ.15 కోట్లు కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, సునీల్, ఆయన భార్య కీర్తి ఖాతాల్లోకి జమ అయ్యాయని తెలిపారు. ఈ కేసులో నిందితుడికి ఐపీసీ సెక్షన్ 409 వర్తిస్తుందని ప్రాసిక్యూషన్స్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విజయలక్ష్మి వాదించారు.
నిందితుడు ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు సిట్ అధికారులను సైతం ప్రలోభపెట్టేందుకు ప్రయత్నించారని డీడీ విజయలక్ష్మి కోర్టుకు తెలిపారు. దీనిపై కేసు కూడా నమోదైందన్నారు. సునీల్తోపాటు మిగిలిన నిందితులు కూడా కుంభకోణంలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారని వాదనలు వినిపించారు. రవాణా విధానాన్ని నాటి ఏపీఎస్బీసీఎల్ ఎండీ హోదాలో వాసుదేవరెడ్డి అడ్డగోలుగా మార్చారని వివరించారు. రాజ్ కెసిరెడ్డి కూడా వాసుదేవరెడ్డితో కుమ్మక్కయ్యారని అన్నారు. వీరి పాత్రకు సంబంధించిన సాక్షుల వాంగ్మూలాలు కోర్టుకు సమర్పించినట్లు చెప్పారు. నిందితులను లోతుగా విచారించేందుకు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు ఇవ్వాలని విజయలక్ష్మి వాదనలు వినిపించారు.
ఏడేళ్లకు పైగా శిక్ష పడే అవకాశం : ఈ కేసులో సిట్ నమోదు చేసిన సెక్షన్ 409 ఒక్కటే ఏడేళ్లకు పైగా శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని కారుమూరి సునీల్ తరఫు న్యాయవాది అనిల్ వాదనలు వినిపించారు. పీసీ యాక్ట్ కూడా వర్తించదన్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఈడీ విచారించిందనీ, 41ఏ నోటీసు ఇవ్వాలని న్యాయవాది అనిల్ వాదించారు. కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ నిందితుల కుటుంబసభ్యులు అరోగ్యపరమైన సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని రిమాండ్ ఇస్తే హైదరాబాద్లోని కారాగారానికి ఇవ్వాలని కోరారు.
ప్రాసిక్యూషన్స్ జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్ జోక్యం చేసుకుంటూ కేసు దర్యాప్తునకు వీలుగా నిందితులకు విజయవాడ కారాగారానికి రిమాండ్ ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. వాదనలు విన్న ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారి తేజోవతి నిందితులకు వచ్చే నెల 3 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ హైదరాబాద్ జైలుకు పంపాలని ఉత్తర్వులిచ్చారు. అనంతరం వీరిని హైదరాబాద్కు తరలించారు.
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