'లిక్కర్ స్కాం' లంచాల సొమ్ము మనీ లాండరింగ్ చేసింది పల్గొట సోదరులే!
రూ.100 కోట్లు రూటింగ్ చేయాలని ఆదేశం- ప్రతిగా 4% కమీషన్- అనిల్చోఖ్రాకు 0.25% - ముంబయి వ్యాపారి రోణక్ రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:44 AM IST
Andhra Pradesh Liquor Scam Case Update : జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా కొల్లగొట్టిన లంచాల సొమ్ములో రూ.78 కోట్లు ముంబయికి చెందిన చాముండ బులియన్ యజమాని జస్రాజ్ పల్గొట అలియాస్ పూనం భాయ్, అతని కుమారులు చేతన్కుమార్ పల్గొట (ఏ-50), రోణక్కుమార్ పల్గొట (ఏ-51) రూటింగ్ చేశారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన రాజకీయ నాయకులు, అత్యంత పలుకుబడి కలిగిన కొందరు వ్యక్తులు మనీ లాండరింగ్ కోసం అప్పట్లో వీరిని సంప్రదించి అందుకు ప్రతిగా 4 శాతం కమీషన్ చెల్లించినట్లు వెల్లడైంది. పల్గొట సోదరులు ముంబయికి చెందిన అనిల్ చోఖ్రా (ఏ-49) ద్వారా పలు డొల్ల కంపెనీల ఏర్పాటు, వాటి పేరిట బ్యాంకు ఖాతాల తెరవటం, నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, బిల్లులు సృష్టించడం వంటివి చేశారని నిర్ధారణైంది.
బులియన్ సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి సొమ్ము : ప్రతిగా చోఖ్రాకు 0.25 శాతం కమీషన్ చెల్లించేవారని సిట్ గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రాజ్ కెసిరెడ్డి (ఏ-1), ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి (ఏ-7)ల నియంత్రణ, ఆధీనంలో నడిచిన అదాన్, లీలా, ఎస్పీవై డిస్టిలరీల నుంచి అనిల్ చోఖ్రాతో పల్గొట సోదరులు ఏర్పాటు చేయించిన డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి అనేక దఫాలుగా రూ.78 కోట్లు జమ కాగా అతను ఆ సొత్తును ఎప్పటికప్పుడు విత్డ్రా చేసి చేతన్, రోణక్కుమార్లకు అందజేసేవాడని, కొన్ని సందర్భాల్లో నగదుగా కాకుండా నేరుగా వారికి సంబంధించిన వివిధ బులియన్ సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి సొమ్ము పంపించేవాడని తేల్చింది. చేతన్, రోణక్లు ఆ సొత్తును సంబంధిత డిస్టిలరీల ప్రతినిధులకు చేర్చే వారని, వారి నుంచి నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలకు నగదు, బంగారం రూపంలో లంచాలు సొమ్ము చేరేదేని గుర్తించింది. బంగారం, నగల వ్యాపారం ముసుగులో పల్గొట సోదరులిద్దరూ హవాలా దందా నడిపించారని పేర్కొంది.
మద్యం కుంభకోణం కేసులో రోణక్కుమార్ను అరెస్టు చేసిన సిట్ అధికారులు బుధవారం విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచి దర్యాప్తులో తేలిన అంశాలతో రిమాండ్ రిపోర్టు సమర్పించారు. అందులోని ప్రధానాంశాలివి.
నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, వే బిల్లులు : అదాన్ డిస్టిలరీస్ నుంచి రూ.18.27 కోట్లు, లీలా డిస్టిలరీస్ నుంచి రూ.20.28 కోట్లు, ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ నుంచి రూ.39 కోట్లు చొప్పున మొత్తం కలిపి రూ.77.55 కోట్లు ఓల్విక్, క్రిపాటి, నైస్న, విశాల్ పేరిట ఏర్పాటైన డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి జమయ్యాయి. వాటిని అక్కడి నుంచి మరో 32 డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించారు. ఆ తర్వాత ఆయా ఖాతాల నుంచి అనిల్ చోఖ్రా సొమ్ము విత్ డ్రా చేసి రోణక్, చేతన్లకు అందజేసేవాడు. కొన్నిసార్లు వారికి సంబంధించిన చాముండ బులియన్, రాజ్ బులియన్, మహాలక్ష్మీ ట్రేడర్స్, రుచిత జ్యూయలర్స్, పాయల్ గోల్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రక్ష బులియన్, సంఘవి బులియన్ ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమచేసేవాడు. డిస్టిలరీల నుంచి అందిన సొమ్ము మనీ లాండరింగ్ చేయటంలో రోణక్, చేతన్దే ప్రధాన పాత్ర.
ఆయా డొల్ల కంపెనీల నుంచి వస్త్రాలు, ఇతర సరుకులు కొన్నట్లు చూపించి డిస్టిలరీల ప్రతినిధులు రికార్డుల్లో రాసుకునేవారు. వాటికి అనిల్చోఖ్రా నకిలీ ఇన్వాయిస్లు సృష్టించేవాడు. సిట్ దర్యాప్తులో మొత్తం 114 నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, వే బిల్లులు బయటపడ్డాయి. వాటిని విశ్లేషిస్తే ఆయా తేదీల్లో ఆయా నంబర్లున్న వాహనాలేవి ముంబయి నుంచి ఏపీకి వచ్చినట్లు రికార్డు కాలేదని తేలింది. మనీ లాండరింగ్ను కప్పిపుచ్చేందుకు ఈ ముఠా ఈ ఎత్తుగడ అనుసరించినట్లు వెల్లడైంది.
అన్నకు నోటీసులు - తమ్ముడు విచారణకు : వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా తరఫున లంచాలు సొమ్ము మనీ లాండరింగ్ చేయడంలో చేతన్కుమార్ పల్గొటది కీలక పాత్ర అని కొన్ని రోజుల కిందటే సిట్ గుర్తించింది. గత నెల 29న విచారణకు హాజరవ్వాలంటూ నోటీసులిచ్చింది. అయితే చేతన్కుమార్ విచారణకు రాకుండా అతని తమ్ముడైన రోణక్ను పంపించాడు. ‘మీ అన్నను విచారణకు పిలిస్తే నువ్వెందుకు వచ్చావు?’ అని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించగా తమ కుటుంబ వ్యాపారాలన్నీ తాను పర్యవేక్షిస్తుంటానని అందుకే వచ్చానని సమాధానమిచ్చాడు. కొన్ని లావాదేవీలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు చూపించాలని అడగ్గా రోణక్ అందుకు నిరాకరించాడు. దీంతో నవంబరు 30, ఈ నెల 1, 2 తేదీల్లో వరుసగా సిట్ అధికారులు రోణక్ను విచారణకు పిలిచారు.
అయినా అతను దర్యాప్తునకు సహకరించలేదు. అనిల్చోఖ్రాతో కలిపి విచారించేందుకు ప్రయత్నించగా దానికి సహకరించలేదు. బుధవారం విచారణకు హాజరుకావాల్సి ఉండగా దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పాపెట్టకుండా ముంబయికి పారిపోయేందుకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి వెళ్లిపోవటంతో అతన్ని అరెస్టు చేశారు. అనిల్చోఖ్రాతో డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయించి, మనీ లాండరింగ్ నెట్వర్క్ నిర్వహణలో చేతన్, రోణక్లే కీలకపాత్ర పోషించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన రాజకీయ నాయకులు, పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తుల నుంచి రూ.100 కోట్ల వరకూ సొత్తు జమవుతుందని, దాన్ని మనీ లాండరింగ్ చేసేందుకు డొల్ల కంపెనీలు, వాటి పేరిట బ్యాంకు ఖాతాలు సిద్ధం చేయాలని అనిల్చోఖ్రాను పల్గొట సోదరులే ఆదేశించారు.
ముంబయికి ప్రత్యేక బృందాలు : విచారణకు హాజరుకాకుండా తప్పించుకోవటమే కాకుండా మనీ లాండరింగ్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన చేతన్ పల్గొటను అరెస్టు చేసేందుకు సిట్ బృందాలు ముంబయికి వెళ్లాయి. అతని కదలికలపై సిట్ అధికారులు నిఘా పెట్టారు. చేతన్ను అరెస్టు చేసి విచారిస్తే అతన్ని మనీ లాండరింగ్ కోసం సంప్రదించిన రాజకీయ నాయకులు, పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తుల వివరాలు బయటపడే అవకాశముంది. చేతన్, రోణక్లకు సంబంధించిన చాముండ బులియన్ సంస్థ ఖాతాలోకి కేరాజ్ ఎంటర్పైజస్ నుంచి రూ.375 కోట్లు, న్యూమౌంట్ గోల్డ్ నుంచి రూ.143 కోట్లు, మలిష్క గోల్డ్ నుంచి రూ.135 కోట్లు, ట్రిఫ్పర్ నుంచి రూ.124 కోట్లు జమయ్యాయి. ఇవి కూడా మనీ లాండరింగ్ కోసం వచ్చినవేనని సిట్ తేల్చింది. చేతన్, రోణక్లపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరక్టరేట్, డీఆర్ఐల్లో అనేక కేసులున్నాయి.
