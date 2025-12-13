ETV Bharat / state

పాలసీ రూపకల్పన, ముడుపుల వసూళ్లలో ఆయనే కీలకం - హైకోర్టులో సీఐడీ వాదనలు

మద్యం కంపెనీలతో శ్రీధర్‌రెడ్డి సంప్రదింపులు - ఆయన బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేయండి

AP Liquor Scam Case Latest Updates
AP Liquor Scam Case Latest Updates (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Liquor Scam Case Latest Updates : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సజ్జల శ్రీధర్​రెడ్డి చెప్పిన కంపెనీలకే మద్యం ఆర్డర్లు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారని సీఐడీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ అగర్వాల్ శుక్రవారం హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. మద్యం విధానం రూపకల్పన కోసం ప్రైవేటు వ్యక్తులు, అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశాల్లో శ్రీధర్​రెడ్డి పాల్గొన్నారని తెలిపారు. విధాన రూపకల్పన, మద్యం తయారీ కంపెనీలతో సంప్రదింపులు జరిపారు. ముడుపులు వసూళ్లు చేయడంలో శ్రీధర్​రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని ఆయన ఆరోపించారు.

రూ.1,569 కోట్ల మేర లబ్ధి : ఈ మేరకు నిందితులు, సాక్షులు వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారని ఆయన తెలిపారు. ముడుపులు ఇచ్చేందుకు ముందుకు రాని ప్రముఖ మద్యం బ్రాండ్ల కంపెనీలను పక్కన పెట్టారని, వాటికి ఆర్డర్లు ఇవ్వలేదని వెల్లడించారు. ఈ విధానం వల్ల శ్రీధర్​రెడ్డికి ఆసక్తి ఉన్న ఎస్పీవై ఆగ్రోస్‌ సంస్థ ఏకంగా రూ.1,569 కోట్ల మేర లబ్ధి పొందిందని ఆయన అన్నారు.

ఈ కేసులో మరిన్ని సాక్ష్యాధారాలు సేకరించాల్సి ఉంది. ఈ దశలో ఆయనకు బెయిల్​ మంజూరు చేస్తే దర్యాప్తునకు ఆటంకం కలుగుతుందని వాదించారు. శ్రీధర్​రెడ్డి బెయిల్​ పిటిషన్‌ను కొట్టి వేయాలని కోరారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో బెయిలు కోరుతూ శ్రీధర్‌రెడ్డి హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై నిన్న (శుక్రవారం) జరిగిన విచారణలో ఇరువైపుల వాదనలు ముగిసిన తర్వాత, తీర్పును రిజర్వు చేస్తున్నట్లు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ప్రకటించారు.

ఏడు నెలలుగా జైల్లో: అంతకుముందు శ్రీధర్‌రెడ్డి తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ '7 నెలలుగా జైల్లో ఉన్నారని అన్నారు. శ్రీధర్‌రెడ్డి ద్వారా ఎస్పీవై ఆగ్రోస్‌ సంస్థ లబ్ధి పొందింది అని సీఐడీ ఆరోపిస్తోంది. ఆ కంపెనీని ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చకుండా పిటిషనర్‌ను బాధ్యుడిని చేయడం సరికాదని వారు పేర్కొన్నారు. పిటిషనర్‌ పై ఇప్పటికే చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారని వారు తెలిపారు. వందల మంది సాక్షులను విచారించారు. వారి వద్ద నుంచి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేశారని అన్నారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు ఎప్పటికి ముగుస్తుందో తెలియదని పేర్కొన్నారు. కోర్టు విధించే షరతులకు కట్టుబడి ఉంటామన్నారు. బెయిలు మంజూరు చేయాలని వారు’ కోరారు.

మరోవైపు జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా కొల్లగొట్టిన లంచాల సొమ్ములో రూ.78 కోట్లు ముంబయికి చెందిన చాముండి బులియన్‌ యజమాని జస్‌రాజ్‌ పల్గొట అలియాస్‌ పూనం భాయ్, అతని కుమారులు చేతన్‌కుమార్‌ పల్గొట (ఏ-50), రోణక్‌కుమార్‌ పల్గొట (ఏ-51) రూటింగ్‌ చేశారని ఇటీవలే సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. ఏపీకు చెందిన రాజకీయ నాయకులు, అత్యంత పలుకుబడి కలిగిన కొందరు వ్యక్తులు మనీ లాండరింగ్‌ కోసం అప్పట్లో వీరిని సంప్రదించే వారిని వెల్లడైంది. అందుకు వీరు 4 శాతం కమీషన్‌ చెల్లించారని అధికారులు గుర్తించారు.

'లిక్కర్​ స్కాం' లంచాల సొమ్ము మనీ లాండరింగ్‌ చేసింది పల్గొట సోదరులే!

మద్యం కేసు నిందితులకు కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టివేత

TAGGED:

AP LIQUOR SCAM CASE
LIQUOR SCAM CASE ANDHRA PRADESH
LIQUOR SCAM CASE
LIQUOR SCAM CASE IN AP
LIQUOR SCAM CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.