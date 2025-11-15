ETV Bharat / state

లిక్కర్ స్కాం - ఈనెల 21 వరకు అనిల్‌ చోక్రాకు రిమాండ్

అనిల్‌ చోక్రా రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు - షెల్‌ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి మద్యం ముడుపులను బదిలీ చేసినట్లు వెల్లడి - రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాశ్​రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వసూలకు పాల్పడినట్లు ఆధారాలు

Liquor Case Accused Anil Chokra Remanded
Liquor Case Accused Anil Chokra Remanded (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 15, 2025

Liquor Scam Case Accused Anil Chokra Remanded : మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఏ49 గా ఉన్న అనిల్‌చోక్రాకు రిమాండ్ విధించారు. అనిల్‌చోక్రాకు ఈనెల 21 వరకూ న్యాయస్థానం రిమాండ్​ విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. అనంతరం నిందితుడిని విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించాలని కోర్టు ఆదేశాలను జారీ చేసింది.

ఏ49గా అనిల్ చోక్రా: మద్యం ముడుపుల కేసులో ముంబయికి చెందిన అనిల్ చోక్రాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ముందుగా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అనిల్ చోక్రాకు సాధారణ వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించారు. పోలీసులు నిందితుడ్ని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. మద్యం కేసులో ఏ49 నిందితుడిగా అనిల్ చోక్రా ఉన్నాడు. మద్యం ముడుపులను షెల్ కంపెనీల ద్వారా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలకు పంపినట్లు సిట్ నిర్ధారించింది. రూ.77 కోట్ల మేర షెల్ కంపెనీల ద్వారా అనిల్ చోక్రా తరలించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. ముంబయిలో అనిల్ చోక్రాను అరెస్ట్ చేసి విజయవాడకు ట్రాన్సిట్ వారెంట్ పై సిట్ అధికారులు తీసుకుని వచ్చారు.

సిండికేట్‌ సభ్యులకు బదలాయింపు: మద్యం కేసులో ఏ49గా ఉన్న అనిల్‌చోక్రా రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు బయటపడ్డాయి. దీనికి సంబంధించి షెల్‌ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి మద్యం ముడుపులను అనిల్‌చోక్రా బదిలీ చేశారు. మద్యం కుంభకోణం ముడుపులను సిండికేట్‌ సభ్యులకు అక్రమంగా బదలాయించారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాశ్​రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అనిల్‌చోక్రా ఈ వసూళ్లుకు పాల్పడ్డారు. వసూలు చేసిన మొత్తం రూ.77.55 కోట్లు ముంబయిలోని 4 షెల్‌ కంపెనీలకు అనిల్​చోక్రా బదిలీ చేశారు.

3 కంపెనీల నుంచి రూ.77 కోట్లు వసూలు: అదానీ డిస్టిలరీస్‌ నుంచి రూ.18 కోట్లు, లీలా డిస్టిలరీస్‌ నుంచి రూ.20 కోట్లను వసూలు చేశారు. స్పై ఆగ్రో నుంచి రూ.39 కోట్లు వసూలు చేసి షెల్‌ కంపెనీలకు సైతం బదిలీ చేశారు. మూడు కంపెనీల నుంచి దాదాపు రూ.77 కోట్లను వసూలు చేసి షెల్‌ కంపెనీలకు బదిలీ చేశారు.

25 షెల్ కంపెనీల సమాచారం గుర్తింపు: అంతేకాకుండా నాలుగు షెల్‌ కంపెనీల నుంచి మరో 32 షెల్‌ కంపెనీలకు డబ్బును అడ్డగోలుగా దారి మళ్లించారు. షెల్ కంపెనీల్లో అక్రమ లావాదేవీల గుర్తింపునకు ముంబయిలో పోలీసులు పలుమార్లు దర్యాప్తును చేపట్టారు. ఈ ఏడాది మార్చి 10 నుంచి నవంబర్ 10 వరకు జరిగిన దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు జరిగింది. దర్యాప్తులో 25 షెల్ కంపెనీలను చిరునామాలతో సహా గుర్తించారు.

మద్యం కేసు నగదును బులియన్‌ మార్కెట్‌లోకి అనిల్​చోక్రా చేర్చారు. షెల్‌ కంపెనీలు, లీలా డిస్టిలరీస్‌కు జారీ చేసిన ఇన్వాయిస్‌లు, ఈ-వే బిల్లులను అధికారులు సీజ్ చేశారు. మొత్తం రూ. 221 కోట్ల నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లు జారీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో అధికారులు గుర్తించారు. వీటితోపాటు 36 షెల్‌ కంపెనీల్లో 20 ఇన్‌యాక్టివ్‌గా ఉండటంతో జీఎస్టీ అధికారులు వాటిని రద్దు చేశారు.

షెల్​ కంపెనీల ద్వారా అక్రమాలు: పదుల సంఖ్యలో సిమ్ కార్డులు, బ్యాంక్ ఖాతాలను తెరిచి ఆర్థిక నేరాలకు అనిల్​చోక్రా పాల్పడ్డాడు. దీనికి సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు, కాల్ డేటా రికార్డ్స్, టెక్నికల్ డేటా వంటి తదితర వివరాలను పరిశీలించి అనిల్ చోక్రాను నిందితుడిగా సిట్ గుర్తించింది. అనిల్ చోక్రా షెల్ కంపెనీలు ఉపయోగించి మద్యం సరఫరాదారుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బును బ్లాక్ మనీగా మార్చాడు. ఈ డబ్బులను ఎలా ఇతరులకు మళ్ళించాడు అనే దానిపై ప్రస్తుతం విచారణ చేయాల్సి ఉంది.

