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మద్యం కేసులో మరో కీలక అరెస్టు - సిట్‌కు చిక్కిన ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి

మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడు అరెస్టు - హైదరాబాద్‌లో ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమా‌ర్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన సిట్‌ అధికారులు - నేడు విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం

Liquor Scam Accused Kiran Kumar Reddy Arrested
Liquor Scam Accused Kiran Kumar Reddy Arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:21 AM IST

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Liquor Scam Accused Kiran Kumar Reddy Arrested : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడైన ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిని సిట్‌ అధికారులు సోమవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో అరెస్ట్‌ చేశారు. నేడు విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరు పర్చనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2024 నవంబరులో ఇతడు దుబాయ్‌కి పారిపోయాడు. అనంతరం అతనిపై లుక్‌ అవుట్‌ సర్కులర్‌ జారీ అయింది. అప్పటి నుంచి అతను విదేశాల్లోనే దాక్కున్నాడు. మిగతా నిందితులకూ దుబాయ్‌లో ఆశ్రయమిచ్చాడు.

ఇన్నాళ్లూ విదేశాల్లోనే మకాం: మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడు, లంచాల సొమ్ము దారి మళ్లించేందుకు భారీగా డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసిన ఈశ్వర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని సిట్ అధికారులు శంషాబాద్​లో అరెస్ట్ చేశారు. మద్యం నగదు రవాణాలో ఈశ్వర్ ప్రధాన పాత్ర పోషించాడని సిట్ తెలిపింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురు అరెస్ట్‌ కావటం, ఎక్కువ కాలం విదేశాల్లో ఉండటానికి, తప్పించుకునేందుకు అవకాశం లేకపోవటంతో కిరణ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఇటీవల సుప్రీం కోర్టులో ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు.

మద్యం కేసులో మరో కీలక అరెస్టు - సిట్‌కు చిక్కిన ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి (ETV)

అయితే ముందస్తు బెయిల్‌ ఇవ్వటానికి సుప్రీం కోర్టు నిరాకరించింది. వెంటనే దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో కిరణ్‌ దుబాయ్‌ నుంచి బయలుదేరి శ్రీలంక మీదుగా భారత్‌కు వస్తుండగా అతనిపై లుక్‌ అవుట్‌ సర్కులర్‌ ఉండటంతో శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అధికారుల పట్టుకున్నారు. అనంతరం సిట్‌ అధికారులకు అప్పగించారు.

టెక్కర్‌’ అనే డొల్ల కంపెనీని ఏర్పాటు: కేసులో A9 గా ఉన్న ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి మద్యం రవాణా దోపిడీ, ఈడీ కేసుల్లోనూ కీలక పాత్రధారి. రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో కలసి ‘టెక్కర్‌’ అనే డొల్ల కంపెనీని ఏర్పాటు చేశాడు. దీని ద్వారా కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొమ్మును దారి మళ్లించాడు. ఇతడిని విచారిస్తే మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

తిరుపతికి చెందిన ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ కానిస్టేబుల్‌ కుమారుడు. ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ చదివాడు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ద్వారా ఈ కుంభకోణంలో కీలక పాత్రధారిగా మారాడు. మరికొందరు ఐఐటీ విద్యార్థులను కూడా ఇందులో భాగస్వాములను చేశాడు. మరో నిందితుడు సైఫ్‌ అహ్మద్‌ కూడా భారత్‌కు వస్తున్నట్లు సమాచారం. అతను ఇప్పటికే విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో లొంగుబాటు పిటిషన్‌ దాఖలు చేశాడు. ఈ పిటిషన్‌పై కోర్టు ఇంకా ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదు. అయినా భారత్‌కు తిరిగి వస్తున్నట్లు తెలిసింది.

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మద్యం కేసులో మరో కీలక అరెస్టు
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