వ్యాపారులు, అధికారులు కుమ్మక్కు - రూ.300 కోట్లకు పైగా మామూళ్లు వసూలు
మద్యం వ్యాపారులు, ఎక్సైజ్ అధికారుల కుమ్మక్కై భారీగా అక్రమాస్తులు వెనకేసుకున్న వైనం - అయినా ఏ ఒక్కరి జోలికీ వెళ్లని ఏసీబీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 9:18 AM IST
Liquor Traders and Excise Officials Colluded: ‘ఊరూరా బెల్ట్షాపులు నడుపుకోండి. మేం కన్నెత్తి చూడం. ఎమ్మార్పీపై ఎంతైనా అదనంగా వసూలు చేసుకోండి. అసలు పట్టించుకోం. నకిలీ మద్యం తయారుచేసినా తెలియనట్టు నటిస్తాం. అక్రమాలు ఎన్నున్నా మీపై ఈగనైనా వాలనివ్వం ఇదీ రాష్ట్రంలోని పలువురు ఎక్సైజ్ అధికారుల తీరు.
మద్యం వ్యాపారుల నుంచి ఏటా 300 కోట్లకు పైగా మామూళ్లు వసూలు చేస్తున్న ఎక్సైజ్ అధికారులు వారి అక్రమాలకు కొమ్ముకాస్తున్నారు. ఏసీబీ అధికారులైతే కనీసం కన్నెత్తి చూడడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. నకిలీ మద్యంపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం. ఈ ముడుపుల బంధం తెగ్గొట్టేలా చర్యలు చేపడితే క్షేత్రస్థాయి అక్రమాలకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చన్న భావన వ్యక్తమవుతోంది.
గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో: మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుదారుల నుంచి నెలవారీ ముడుపులు తీసుకోవడం, వాళ్ల అక్రమాలు, ఉల్లంఘనల్ని అడ్డుకోకుండా సహకరించడం ఇది ఎక్సైజ్శాఖలో దశాబ్దాలుగా వ్యవస్థీకృతంగా సాగుతున్న అవినీతి దందా. ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు, మద్యం వ్యాపారుల కుమ్మక్కు వెనుక ఉన్నది ‘ముడుపుల బంధమే.’ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ ముఖ్యనేతలే కుంభకోణానికి పాల్పడటంతో అప్పట్లో అక్రమాలను పట్టించుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం నకిలీ మద్యం ఘటనల్లో కఠినంగా ఉంటోంది.
ములకలచెరువు వ్యవహారంలో టీడీపీ నాయకులపై ఆరోపణలు రాగానే పార్టీనుంచి సస్పెండ్ చేసింది. ఆయా ఘటనలపై సమగ్ర దర్యాప్తు కోసం ఐజీ స్థాయి అధికారితో సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఇదే ఊపులో ఎక్సైజ్, మద్యం సిండికేట్ల మధ్య ఉన్న ‘ముడుపుల బంధాన్ని’ తెగ్గొట్టేలా చర్యలు తీసుకుంటే చాలావరకూ అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఏడాదికి కోట్లకు పైగా మామూళ్లు: రాష్ట్రంలో 3 వేల 736 మద్యం దుకాణాలున్నాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో జరిగే వ్యాపారాన్ని బట్టి ఒక్కో మద్యం దుకాణం నుంచి అధికారులకు నెలకు 65 వేలు ఇస్తున్నారు. ఇలా నెలకు సగటున 25 కోట్ల చొప్పున ఏడాదికి 300 కోట్ల మేర లంచాలు అందుతున్నాయి. పోలీసుస్టేషన్లకూ ప్రతి మద్యం దుకాణం నుంచి నెలకు 15వేల వరకూ చెల్లిస్తున్నారు. ఏడాదికి 67 కోట్లకు పైగా మామూళ్లు చేరుతున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెజార్టీ మద్యం దుకాణాల్లో లైసెన్సుదారులు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, కీలక నాయకులకు 20 నుంచి 30 శాతం వాటా ఇస్తున్నారు. ఇలా మద్యం సిండికేట్లతో ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకులు, ఎక్సైజ్, పోలీసు అధికార యంత్రాంగం కుమ్మక్కు అవ్వడంతో అక్రమాలను అడ్డుకునేవారే కరవయ్యారు.
మద్యం దుకాణదారుల నుంచి ఎక్సైజ్ అధికారులకు నెలవారీ మామూళ్ల వ్యవహారం బహిరంగ రహస్యమే. ఎక్సైజ్ శాఖలోని కొందరు అధికారులు తమ తరఫున లంచాలు వసూలు చేసేందుకు ప్రైవేటు వ్యక్తులను నియమించుకున్నారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వీళ్లకు ముడుపుల సొమ్ము అందుతుంది. వారే ఈ మొత్తాన్ని సంబంధిత అధికారికి చేరవేస్తారు. రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిల్లో పలువురు అధికారులు ఇదే విధానం అనుసరిస్తున్నారు.
విజయవాడలో పనిచేసే ఓ అధికారితో పాటు కొన్ని కీలక జిల్లాల్లోని ముఖ్య అధికారులు భారీ ఎత్తున అక్రమాస్తులు కూడబెట్టుకున్నారని, విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారని ఆరోపణలున్నాయి. అయినా ఏసీబీ అధికారులు మాత్రం కన్నెత్తి చూడట్లేదు. దీనిపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సిండికేట్లు చెప్పినట్లే: విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్రంలోని ఒక్కో మద్యం దుకాణం నుంచి నెలనెలా ముడుపులు క్రమం తప్పకుండా వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. ఎక్సైజ్ స్టేషన్కు 20 నుంచి 25 వేలు, ఉప కమిషనర్కు 5 వేలు, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కు 4 నుంచి 5వేలు, ఉప కమిషనర్ స్క్వాడ్కు 7 నుంచి 10 వేలు, ఈఎస్ స్క్వాడ్కు 4 నుంచి 5 వేలు, రాష్ట్ర టాస్క్ ఫోర్స్కు 3 నుంచి 5 వేలు, మద్యం డిపోలకు 3 నుంచి 5 వేలు, స్థానిక పోలీసుస్టేషన్కు 10 నుంచి 15 వేలు, బెల్ట్షాపుల నుంచి స్థానిక ఎక్సైజ్ స్టేషన్కు 5 వేల వరకు వెళ్తుతోంది. ఏ నెలలో ఏయే బెల్ట్షాపులపై కేసులు పెట్టాలి, ఎన్ని మద్యం సీసాలు పట్టుకున్నట్లు రికార్డుల్లో చూపించాలనేది మద్యం సిండికేట్లు చెప్పినట్లే అధికారులు చేస్తున్నారు.
ప్రతిగా మద్యం దుకాణాల నుంచి ఎక్సైజ్ అధికారులకు ఏటా 300 కోట్లకు పైగా ముడుపులు అందుతున్నాయి. ఇది కాకుండా స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లకు 67 కోట్ల మేర లంచాలు అందుతున్నాయి. ఇదంతా వ్యవస్థీకృతంగా సాగుతోంది. ఏ మద్యం సిండికేట్ కార్యాలయానికి వెళ్లి రికార్డులు తనిఖీ చేసినా ఈ లంచాల చిట్టాలు వెలుగుచూస్తాయి. నకిలీ మద్యంపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం ఈ ముడుపుల బంధం తెగ్గొట్టేలా చర్యలు చేపడితే క్షేత్రస్థాయి అక్రమాలకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
