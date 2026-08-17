అచ్చెన్న Vs బొత్స - మండలిలో మాటల యుద్ధం
మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనతో - తొలిరోజు కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం - బొత్సపై మంత్రి అచ్చెన్న వ్యాఖ్యలతో మండలిలో దుమారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:51 PM IST
AP Legislative Council Monsoon Session First Day Discussions: మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ చేసిన ఆందోళనతో శాసనమండలి కార్యకలాపాలకు తొలిరోజు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. వైఎస్సార్సీపీ నినాదాలతో హోరెత్తించడంతో గందరగోళం నెలకొంది. విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు (Atchannaidu) వ్యాఖ్యలు సభలో దూమారం లేపాయి. ఇద్దరి మధ్యా జరిగిన వాగ్వాదం మండలిలో వేడిని పెంచింది. వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళన వీడకపోవడంతో మండలిని ఛైర్మన్ మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు.
గందరగోళం- సభ వాయిదా: మండలి కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కాగానే వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు డీఎస్సీపై ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని మండలి ఛైర్మన్ మోషేను రాజు తిరస్కరించారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. వారి ఆందోళనల మధ్యే ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగించారు. కేవలం 2 ప్రశ్నలే జరిగాయి. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల తీరుపై మంత్రులు మనోహర్, అచ్చెన్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సభను ఆర్డర్లో పెట్టాలని ఛైర్మన్ను కోరారు. అదే సమయంలో డీఎస్సీపై విచారణకు బొత్స (Botsa Satyanarayana) డిమాండ్ చేశారు. మంత్రి అచ్చెన్న తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీఎస్సీపై మాట్లాడే అర్హత వైఎస్సార్సీపీకి లేదన్నారు.
బొత్సపైనా తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు నినాదాలు ఆపకపోవడంతో సభను కొద్దిసేపు వాయిదా వేశారు. సభ మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాక బొత్సకు మంత్రి అచ్చెన్న క్షమాపణ చెప్పాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు నినదించారు. మంత్రి అచ్చెన్న వ్యాఖ్యలపై బొత్స అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పని చేయటం చేతగానివారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడే మాటనే తాను అన్నానని అందులో అసభ్యత లేదని అచ్చెన్న బదులిచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళనతో సభను ఛైర్మన్ మరోసారి వాయిదా వేశారు.
విద్యుత్ చట్ట సవరణ బిల్లు: భోజన విరామం తర్వాత శాసనమండలి మళ్లీ సమావేశమైనప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు నినాదాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. విద్యుత్ చట్ట సవరణ బిల్లును సభలో పెట్టేందుకు ఛైర్మన్ అనుమతించారు. మంత్రి గొట్టిపాటి బిల్లును ప్రవేశపెట్టగా సభ ఆమోదం పొందింది. వెంటనే మండలిని వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఛైర్మన్ ప్రకటించారు.
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