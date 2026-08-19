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మేయర్‌, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లకు ప్రత్యక్ష ఎన్నిక - అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదం

ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల చట్ట సవరణ సందర్భంగా జరిగిన చర్చలో తెలుగు ప్రాధాన్యంపై పలువురు ఎమ్మెల్యేల ఆవేదన - మాతృభాషకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని లోకేశ్​ వివరణ

AP Legislative Assembly Unanimously Cleared 3 Law Amendment Bills
AP Legislative Assembly Unanimously Cleared 3 Law Amendment Bills (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 5:19 PM IST

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Assembly Unanimously Cleared 3 Law Amendment Bills: రాష్ట్రంలో 3 చట్ట సవరణ బిల్లులకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల చట్ట సవరణ సందర్భంగా జరిగిన చర్చలో తెలుగు ప్రాధాన్యంపై పలువురు ఎమ్మెల్యేలు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వ చర్యలు ఉండాలని వారు కోరారు. దీనిపై మంత్రి లోకేశ్​ సమాధానం చెబుతూ ఈ అంశాలను కచ్చితంగా పరిగణనలోకి తీసుకొని తాము మాతృభాషకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని వివరించారు.

ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటుకు 50 ఎకరాల భూమి ఉండాలన్న నిబంధనను సడలించినట్లు మంత్రి లోకేశ్‌ వెల్లడించారు. సీఆర్డీఏ పరిధి, విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతిలో పది ఎకరాలు, మిగిలిన చోట్ల 15 ఎకరాలుగా నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. శాసనసభలో ఉన్నత విద్య రెగ్యులేటరీ, మానిటరింగ్‌ కమిషన్‌ చట్టాన్ని కమిటీగా మార్పు, ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల స్థాపన, క్రమబద్దీకరణ, అధ్యాపకుల శ్రేణిలో రిజర్వేషన్ల సవరణతో పాటు ప్రైవేటు నైపుణ్య వర్సటీల స్థాపన, నియంత్రణ బిల్లులను మంత్రి ప్రవేశపెట్టారు. వీటిని సభ ఆమోదించింది.

3 చట్ట సవరణ బిల్లులకు శాసనసభ ఆమోదం (ETV Bharat)

రాష్ట్రంలో అవయవాల దానం ప్రోత్సహించేందుకు దగ్గర బంధువుల నుంచి అవయవ మార్పిడి కోసం అనుమతులు ఇచ్చేందుకు వీలుగా చట్ట సవరణలు ప్రతిపాదించామని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి చెప్పారు. దీనివల్ల అవయవ దానం కోసం వేచి చూస్తున్న వారి జాబితాను తగ్గించి వారికి కొత్త జీవనాన్ని ఇచ్చేందుకు తోర్పడుతుందని వివరించారు.

3 బిల్లులకు ఆమోదం: మేయర్‌, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకునే బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. బిల్లుపై మాట్లాడిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పట్టణాలు, నగరాల్లో మంచి పాలన అందే అవకాశం ఉంటుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల మున్సిపల్ సంస్థల్లో ప్రజా సమస్యల పట్ల పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టే విధంగా మేయర్లు మున్సిపల్ చైర్మన్లు వ్యవహరిస్తారని ప్రభుత్వం ఆ లక్ష్యంతోనే ఈ చట్ట సవరణ ప్రతిపాదించిందన్నారు. దీనిపై పలువురు సభ్యులు తమ సానుకూలతను వ్యక్తం చేశారు. మూడు బిల్లులు సభలోని మొత్తం సభ్యుల ఆమోదాన్ని పొందాయి.

'ప్రత్యక్ష ఎన్నికల వల్ల మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లపై కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల ప్రభావం ఉండదు. నిర్ణయాలు కూడా చాలా వేగంగా తీసుకుంటారు. మేయర్‌, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకునే బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. బిల్లుపై మాట్లాడిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పట్టణాలు, నగరాల్లో మంచి పాలన అందే అవకాశం ఉంటుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.' - నారాయణ, పురపాలక శాఖ మంత్రి

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TAGGED:

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