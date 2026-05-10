ప్రతి జీవం అమ్మ ప్రేమ, త్యాగం, లాలనతోనే మొదలవుతుంది: సీఎం చంద్రబాబు
మదర్స్ డే సందర్భంగా మాతృమూర్తులకు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు - ప్రతి జీవం అమ్మ ప్రేమతోనే మొదలవుతుందన్న ముఖ్యమంత్రి - తల్లి స్ఫూర్తితోనే బడిలో నైతిక విలువల పాఠాలు ప్రవేశపెట్టామన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 5:28 PM IST
Mothers Day Celebrations in AP : ఈ సృష్టికి మూలం అమ్మ. ఆ త్యాగమూర్తికి ఎంత చేసినా రుణం తీర్చుకోలేం. నేడు అంతర్జాతీయ మాతృ దినోత్సవం (మదర్స్ డే) సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రులు నారా లోకేశ్, హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తదితరులు తల్లులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమ్మ గొప్పదనాన్ని, ఆమె త్యాగాలను వారు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. వివిధ నాయకుల సందేశాలు, కార్యక్రమాల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఈ ప్రపంచానికి పునాది అమ్మే - సీఎం చంద్రబాబు : ప్రతి జీవం అమ్మ ప్రేమతోనే మొదలవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యేక సందేశం ఇచ్చారు. అమ్మ త్యాగం, లాలన వెలకట్టలేనివని చెప్పారు. కరుణకు మారుపేరుగా అమ్మ నిలుస్తుందన్నారు. ఆమె నిశ్శబ్ద శక్తికి నిలువుటద్దం అని కొనియాడారు. " అమ్మ స్వభావం చాలా సున్నితమైనది. కానీ ఆమె ఆత్మస్థైర్యం మాత్రం ఎంతో గొప్పది. తల్లుల అంకితభావమే కుటుంబాలను చక్కగా తీర్చిదిద్దుతుంది. సమాజానికి దిశానిర్దేశం చేస్తూ మానవత్వాన్ని కాపాడేది అమ్మే" అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. బిడ్డలకు గురువు, దైవం, మార్గదర్శి అన్నీ ఆమేనని స్పష్టం చేశారు.
This world is, at its very foundation, a world of mothers and their children. Every life begins with a mother’s love, sacrifice, and nurturing care. Mothers embody compassion and quiet strength, gentle yet formidable in spirit. Their devotion shapes families, guides societies,…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) May 10, 2026
తల్లి స్ఫూర్తితోనే నైతిక విలువల పాఠాలు - మంత్రి లోకేశ్ : కనిపించే ప్రతి స్త్రీ, కని పెంచిన అమ్మతో సమానమని విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. అమ్మకు చెప్పలేని పని ఎప్పుడూ, ఎవ్వరూ చేయొద్దని సూచించారు. ఇదే ప్రతి అమ్మ కోరుకునే అసలైన కానుక అని చెప్పారు. చిన్నప్పటి నుంచే మహిళలను గౌరవించడం అమ్మే నేర్పిందన్నారు. స్త్రీ, పురుషులు సమానం అనే భావన తనలో తల్లి వల్లే కలిగిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. తన తల్లి స్ఫూర్తితోనే విద్యా శాఖలో నైతిక విలువల పాఠాలను ప్రవేశపెట్టామని లోకేశ్ వెల్లడించారు. మహిళా సాధికారతే తమ ప్రజా ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. స్త్రీ శక్తి పేరుతో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, దీపం-2 పథకం కింద ఏడాదికి ఉచితంగా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు అందిస్తున్నామని వివరించారు.
కనిపించే ప్రతి స్త్రీ.. కని పెంచిన అమ్మతో సమానం. మనల్ని ఈ లోకానికి పరిచయం చేసిన అమ్మకు చెప్పలేని పని ఎప్పుడూ, ఎవ్వరూ చేయొద్దు. ఇదే ప్రతి అమ్మ కోరుకునే కానుక. చిన్నప్పటి నుంచే మహిళలను గౌరవించడం, స్త్రీ పురుషులు సమానం అనే భావన నాలో పెంపొందించింది అమ్మ. నా తల్లి…
వృద్ధాశ్రమాల్లో వదిలేయొద్దు - హోంమంత్రి అనిత : ప్రతి మనిషి జీవితంలో తల్లి పాత్ర చాలా కీలకమని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. కృష్ణా జిల్లా గోశాలలోని బంధం వృద్ధాశ్రమాన్ని ఆమె ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్తో కలిసి సందర్శించారు. వృద్ధ మాతృమూర్తులకు పండ్లు, చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఆ దేవుడు కూడా మొదటి స్థానాన్ని తల్లికే ఇస్తాడని ఆమె గుర్తు చేశారు. జన్మనిచ్చే సమయంలో తల్లి 50 కత్తిపోట్ల నొప్పులను భరిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను పస్తులున్నా, పిల్లలకు కడుపు నిండా పెట్టి పెంచుతుందని చెప్పారు. వయసు పైబడిన తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమాల్లో వదిలేయొద్దని పిల్లలకు సూచించారు. వారిని చూసుకునే బాధ్యత తీసుకోవాలన్నారు. తల్లి విలువ తెలియాలనే తన పిల్లలను కూడా ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చానని అనిత తెలిపారు.
కర్నూలులో అమ్మకు పాదపూజ : మాతృదినోత్సవం సందర్భంగా కర్నూలులో ప్రత్యేక కార్యక్రమం జరిగింది. అవోపా ఆధ్వర్యంలో తల్లులకు పాదపూజ నిర్వహించారు. నగరంలోని అవోపా భవనంలో జరిగిన ఈ వేడుకలో పిల్లలు తమ తల్లుల పాదాలను కడిగి పూజలు చేశారు. భారతీయ సంస్కృతిలో తల్లి పూజకు ఎంతో విశిష్టత ఉందని మహిళా సభ్యులు తెలిపారు. ప్రతి రోజూ తల్లి పాదాలకు వందనం చేస్తే అంతా మంచే జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తల్లులు, పిల్లలు తీవ్ర ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
